Megjött a vészjelzés Brüsszelből: az iráni háború miatt drasztikus lépésre kérik a tagállamokat a tél előtt

Dan Jørgensen uniós energiaügyi biztos a tagállamok energiaügyi minisztereihez intézett levelében arra kérte az országokat, hogy
a kimerült gázkészletek feltöltésekor ne rohamozzák meg a piacot.
Emellett éljenek a "rugalmasság" lehetőségével a háztartási és ipari kereslet mérséklése érdekében, mivel a kínálat jelenleg rendkívül szűkös.
A biztos javaslata szerint a tagállamoknak
- a gáztárolók hivatalos 90 százalékos töltöttségi célját 80 százalékra kellene csökkenteniük,
- és a feltöltés határidejét december 1-jére érdemes kitolniuk.
Ez egy hónappal későbbi időpont, mint amit az Ukrajna 2022-es teljes körű orosz inváziója nyomán bevezetett szabályozás előírt.
A brüsszeli lépés hátterében az a félelem áll, hogy
a szigorú töltöttségi célok hajszolása tovább növelheti az európai gázárakat.
Az irányadó európai gázár, a holland TTF jegyzése megduplázódott az Irán elleni amerikai–izraeli háború kezdete óta. Teherán ugyanis válaszul lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen normál körülmények között a világ olaj- és LNG-szállítmányainak egyötöde halad át.
A gázárak csak ezen a héten 21,5 százalékot emelkedtek a közel-keleti energetikai infrastruktúrát ért támadások nyomán:
Jørgensen levelében hangsúlyozta, hogy az EU energiaellátása "viszonylag védett marad", ugyanakkor kollektív válaszlépésre szólította fel a tagállamokat. Figyelmeztetett arra is, hogy
a katari cseppfolyósítottföldgáz-termelés (LNG) válság előtti szintre történő visszaállása a vártnál tovább tarthat.
A gáztárolók Európa téli gázszükségletének mintegy 25-30 százalékát fedezik, ezáltal kulcsszerepet töltenek be az ellátási sokkok elleni védekezésben. Az EU már 2025-ben enyhítette a feltöltési célokat, a jelenlegi jogszabályok pedig kedvezőtlen piaci körülmények esetén akár a 75 százalékos töltöttséget is megengedik. Két uniós tisztviselő a keresletcsökkentésre irányuló lépéseket "kézenfekvő megoldásnak" nevezte az energiaárak elleni küzdelemben.
A döntés ugyanakkor kockázatokat is rejt. Egyes tagállamok gáztárolói rendkívül alacsony szinten állnak, Hollandiában például jelenleg mindössze 7 százalékos a töltöttség. Ez felerősíti azokat az aggodalmakat, hogy Európa nem lesz kellően felkészülve a következő téli energetikai sokkokra. A Bizottság ajánlásait a pénteki piacnyitás után küldték el a minisztereknek. Erre azután került sor, hogy az európai vezetők a csütörtöki csúcstalálkozón "ideiglenes és célzott intézkedések" kidolgozására szólították fel a testületet az importált fosszilis tüzelőanyagok okozta magas energiaárak kezelése érdekében.
