Brüsszel hivatalos magyarázatot követel Magyarországtól az oroszok felé történt, Szijjártó Pétert érintő szivárogtatási ügyben

Az uniós intézményekben erősödik a bizalmatlanság Magyarországgal szemben: sajtóértesülések szerint Szijjártó Péter külügyminiszter rendszeresen egyeztet Szergej Lavrovval, és akár zárt uniós egyeztetések részletei is eljuthattak Moszkvába. Az Európai Bizottság szóvivője, Anitta Hipper hétfőn „komoly aggodalomra okot adó” állításokról beszélt, ugyanakkor jelezte: egyelőre csak feltételezésekről van szó, és részletes magyar magyarázatot várnak. A testület nem bocsátkozott találgatásokba a lehetséges következményekről vagy vizsgálatról, és hangsúlyozta: minden további lépés a tények tisztázásától, illetve a magyar fél válaszától függ.

Mint arról beszámoltunk, egyre erősebb a bizalmatlanság Magyarországgal szemben, amelyet a Politico beszámolója szerint ezt a folyamatot a Washington Post hétvégi cikke erősítette fel, amely hírszerzési jelentésekre hivatkozva arról írt, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter rendszeresen egyeztet orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, és akár zárt uniós egyeztetések részletei is eljuthattak Moszkvába. Uniós források szerint a bizalmatlanság nem új keletű, de mostanra egyre inkább intézményesül, ami a magyar érdekérvényesítést is szűkítheti.

Az ilyen jellegű állítások komoly aggodalomra adnak okot, mivel az uniós együttműködés alapja a tagállamok közötti bizalom, valamint az intézmények és a kormányok közötti együttműködés

– reagált az Európai Bizottság szóvivője, Anitta Hipper a hírekre a testület hétfői tájékoztatóján.

Ugyanakkor Hipper egyértelművé tette, hogy „jelenleg még csak feltételezésekről van szó, ugyanakkor elvárják, hogy a magyar kormány részletes magyarázatot adjon a felmerült vádakra”. A szóvivő többször hangsúlyozta: a testület egyelőre nem kíván további következtetéseket levonni, amíg nem állnak rendelkezésre hivatalos tisztázások, és jelenleg is ezen magyarázatokra várnak.

Arra a kérdésre, hogy indulhat-e belső vizsgálat az ügyben, az Európai Bizottság nem adott egyértelmű választ, csupán annyit közölt: a következő lépés a tények tisztázása, és jelenleg ez az elsődleges. Hasonló választ adtak arra is, hogy terveznek-e szigorítani az uniós biztonsági szabályokon vagy a zárt tanácsi egyeztetések kezelésén: a szóvivő szerint minden további lépés attól függ, hogy a magyar fél milyen magyarázatot ad.

Azt is jelezte, hogy a Tanács működésével kapcsolatos technikai kérdéseket inkább magának a Tanácsnak kell megválaszolnia.

Több újságíró is próbált pontosabb választ kicsikarni arra, hogy milyen jellegű magyarázatot várnak a magyar kormánytól, illetve hogy léteznek-e konkrét szabályok, amelyeket egy ilyen információátadás megsérthet. Az Európai Bizottság azonban következetesen kitartott amellett az álláspont mellett, hogy egyelőre csak tisztázást várnak az állításokra, és nem kívánnak spekulálni a lehetséges jogi következményekről.

Felvetődött az is, hogy az ügy túlmutathat-e egyetlen tanácsi formáción, illetve hogy más uniós diplomáciai csatornákon is történhetett-e információátadás. Az Európai Bizottság erre sem adott konkrét választ, és jelezte, hogy nem kívánják tovább részletezni az ügyet, mivel álláspontjuk nem változott.

Egy kérdés arra is irányult, hogy valóban visszatartottak-e bizonyos információkat Magyarországtól a bizalmi problémák miatt.

A Bizottság ezt nem erősítette meg, hangsúlyozva, hogy napi szinten zajlik egyeztetés minden tagállammal, így Magyarországgal is, számos szakpolitikai területen.

A sajtótájékoztatón az is szóba került, hogy a magyar kormány az ügy nyomán egy újságírót, Panyi Szabolcsot vádolt meg külföldi titkosszolgálatokkal való kapcsolattal, és felmerült a független sajtó helyzete is. A Bizottság azonban ezt a kérdést sem bontotta ki, jelezve, hogy már több alkalommal ismertették álláspontjukat, és nem kívánnak újabb kommentárt fűzni az ügyhöz.

