Brüsszel hivatalos magyarázatot követel Magyarországtól az oroszok felé történt, Szijjártó Pétert érintő szivárogtatási ügyben

Mint arról beszámoltunk, egyre erősebb a bizalmatlanság Magyarországgal szemben, amelyet a Politico beszámolója szerint ezt a folyamatot a Washington Post hétvégi cikke erősítette fel, amely hírszerzési jelentésekre hivatkozva arról írt, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter rendszeresen egyeztet orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, és akár zárt uniós egyeztetések részletei is eljuthattak Moszkvába. Uniós források szerint a bizalmatlanság nem új keletű, de mostanra egyre inkább intézményesül, ami a magyar érdekérvényesítést is szűkítheti.
Az ilyen jellegű állítások komoly aggodalomra adnak okot, mivel az uniós együttműködés alapja a tagállamok közötti bizalom, valamint az intézmények és a kormányok közötti együttműködés
– reagált az Európai Bizottság szóvivője, Anitta Hipper a hírekre a testület hétfői tájékoztatóján.
Ugyanakkor Hipper egyértelművé tette, hogy „jelenleg még csak feltételezésekről van szó, ugyanakkor elvárják, hogy a magyar kormány részletes magyarázatot adjon a felmerült vádakra”. A szóvivő többször hangsúlyozta: a testület egyelőre nem kíván további következtetéseket levonni, amíg nem állnak rendelkezésre hivatalos tisztázások, és jelenleg is ezen magyarázatokra várnak.
Arra a kérdésre, hogy indulhat-e belső vizsgálat az ügyben, az Európai Bizottság nem adott egyértelmű választ, csupán annyit közölt: a következő lépés a tények tisztázása, és jelenleg ez az elsődleges. Hasonló választ adtak arra is, hogy terveznek-e szigorítani az uniós biztonsági szabályokon vagy a zárt tanácsi egyeztetések kezelésén: a szóvivő szerint minden további lépés attól függ, hogy a magyar fél milyen magyarázatot ad.
Azt is jelezte, hogy a Tanács működésével kapcsolatos technikai kérdéseket inkább magának a Tanácsnak kell megválaszolnia.
Több újságíró is próbált pontosabb választ kicsikarni arra, hogy milyen jellegű magyarázatot várnak a magyar kormánytól, illetve hogy léteznek-e konkrét szabályok, amelyeket egy ilyen információátadás megsérthet. Az Európai Bizottság azonban következetesen kitartott amellett az álláspont mellett, hogy egyelőre csak tisztázást várnak az állításokra, és nem kívánnak spekulálni a lehetséges jogi következményekről.
Felvetődött az is, hogy az ügy túlmutathat-e egyetlen tanácsi formáción, illetve hogy más uniós diplomáciai csatornákon is történhetett-e információátadás. Az Európai Bizottság erre sem adott konkrét választ, és jelezte, hogy nem kívánják tovább részletezni az ügyet, mivel álláspontjuk nem változott.
Egy kérdés arra is irányult, hogy valóban visszatartottak-e bizonyos információkat Magyarországtól a bizalmi problémák miatt.
A Bizottság ezt nem erősítette meg, hangsúlyozva, hogy napi szinten zajlik egyeztetés minden tagállammal, így Magyarországgal is, számos szakpolitikai területen.
A sajtótájékoztatón az is szóba került, hogy a magyar kormány az ügy nyomán egy újságírót, Panyi Szabolcsot vádolt meg külföldi titkosszolgálatokkal való kapcsolattal, és felmerült a független sajtó helyzete is. A Bizottság azonban ezt a kérdést sem bontotta ki, jelezve, hogy már több alkalommal ismertették álláspontjukat, és nem kívánnak újabb kommentárt fűzni az ügyhöz.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Olyan bejelentés érkezett, amire sokan vártak: milliárdokat osztanak szét, mutatjuk, kik kapják a százezres támogatást
A dolgozók egészségi vizsgálatait fedezhetik.
Lelövi az egyik népszerű szolgáltatását az OpenAI: már most látványosak a lépés hatásai
Váratlant húzott a ChatGPT fejlesztője.
Erre senki sem számított: egyszerű dobozból csaphat le a láthatatlan precíziós eszköz
Jól bevált fegyver kapott új köntöst.
Egy biztos: Európa nincs felkészülve a rá váró pokoli hőségre és következményeire
Az alkalmazkodás nem opcionális.
Szijjártó Péter: a kínai Eximbank regionális központot hozhat létre Magyarországon
A részletek egyelőre nem ismertek.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?- díjmentes, interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor megjelent az új inflációs, gazdasági előrejelzés is. Itt azért romló kilátásokat lehet
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.