Magyarországot kizárják az uniós külügyi döntésekből a kormány Oroszországgal ápolt „túl közeli” kapcsolatai miatt

Egyre több jel utal arra, hogy bizonyos érzékeny információkat már nem osztanak meg az uniós tagállamok Magyarországgal, illetve szűkebb körben tárgyalnak meg. A Politico szerint mindezt a Washington Post hétvégi cikke erősítette fel, amely hírszerzési jelentésekre hivatkozva Szijjártó Péter külügyminiszter és az orosz kollégája közötti egyeztetésekről írt. A Portfolio-nak nyilatkozó uniós források szerint nem most váltak bizalmatlanabbá Magyarországgal: a külügyi tanács működését ismerő személyek szerint már régóta nem úgy néz ki a döntés-előkészítés, ahogyan az a hivatalos napirendből látszik. Az azonban egy világos diplomáciai üzenet, hogy kimondják: nem tartják őszinte partnernek a magyar vezetést.

Új szintre lépett az uniós partnerek bizalmatlansága Magyarországgal szemben: egyre több jel utal arra, hogy bizonyos érzékeny információkat már eleve nem osztanak meg a magyar kormánnyal, vagy csak szűkebb körben tárgyalnak meg – írta meg a Politico.

A brüsszeli lap cikkének közvetlen apropója, hogy a hétvégén a Washington Post európai titkosszolgálati jelentésekre hivatkozva arról számolt be: az orosz titkosszolgálatok egy Orbán Viktor kormányfő elleni megrendezetett merényletet javasoltak a kormánypártok kampányának megsegítésére, valamint Szijjártó Péter külügyminiszter az uniós tanácsi ülések szüneteiben rendszeresen egyeztet Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel.

A cikk után több tagállam vezetője is megerősítette, hogy régen tartanak attól, hogy a Magyarországgal megosztott információk egy része Moszkvához is eljuthat.

A Portfolio az elmúlt években több uniós diplomatától is azt hallotta, hogy bizonyos érzékeny ügyeket a tagállamok már a hivatalos külügyi tanácsi ülések előtt, egymás között egyeztetnek le, és pontos értesüléseiket nem feltétlenül a teljes fórum előtt osztják meg. Ez részben abból is következik, hogy az ilyen üléseken ritkán hangzanak el teljesen új információk: az igazán érzékeny adat sokszor nem maga az alaphelyzet, hanem az, hogy az Európai Unió milyen közös fellépést, nyomásgyakorlást vagy döntést készít elő.

Ezért a mostani ügynek uniós diplomaták szerint nem is az a fő jelentősége, hogy Magyarországtól „titkokat” zárnának el, amelyek máshonnan ne lennének hozzáférhetők.

A fontosabb üzenet az, hogy mindezt immár nyíltan is kimondják az EU vezetői: több partner bizalmatlan a magyar kormánnyal szemben.

Ezt Donald Tusk lengyel miniszterelnök is nyíltan megfogalmazta, amikor arról írt: Varsóban régóta éltek ilyen feltételezések. A Washington Post beszámolója így inkább katalizátorként működött: nem új helyzetet teremtett, hanem egy meglévő bizalmi problémát hozott felszínre.

A Portfolio-nak két uniós tisztviselő is úgy kommentálta a fejleményeket, hogy a gyakorlat érdemben nem fog megváltozni, az ügy súlyát az adja, hogy a bizalmatlanság immár a nyilvános politikai térben is megjelenik.

Ez a nyíltság egyben jelzés is: a korábban informális, folyosói szinten kezelt fenntartások mostanra intézményesülő működési elvvé válhatnak.

A régen meglévő, sokszor titkolózással párosuló bizalmatlanság mögött ráadásul nem a mostani sajtóhír, vagy egyetlen ügy áll: már 2022-ben megjelentek hírek arról, hogy az orosz titkosszolgálatok feltörték a magyar külügyminisztérium rendszereit, miközben NATO-szinten is régóta jelen voltak olyan figyelmeztetések, hogy akár együttműködés, akár kibertámadások révén érzékeny információk kerülhetnek ki.

A VSquare korábbi értesülései szerint a NATO ennek hatására korlátozta a hírszerzési információk megosztását Magyarországgal, és külön csatornákat hozott létre, amelyekhez a magyar fél nem fér hozzá. Az akkor nyilatkozó források azt állították, hogy a probléma nem feltétlenül a magyar szolgálatok dolgozóival szembeni bizalmatlanság volt, hanem a politikai vezetéssel szemben láttak nagyobb kockázatot: attól tartottak, hogy ami eljut Budapestre, az egy olyan politikai környezetbe kerül, ahol az orosz kapcsolat kockázata már nem kontrollálható.

A Portfolio-nak az ügy kapcsán nyilatkozó uniós tisztviselők kiemelték azt is, hogy hasonló irányba mutattak a Direkt36 által még 2022-ben feltárt jelentések, amelyek szerint orosz hackercsoportok éveken keresztül hozzáfértek a magyar külügy informatikai hálózataihoz, beleértve a bizalmas diplomáciai kommunikáció egy részét is. A lap szerint Moszkva gyakorlatilag betekintést nyerhetett a magyar külpolitikai gondolkodásba, és a kompromittálódott rendszereken keresztül NATO- és EU-vonatkozású információk is veszélybe kerülhettek. A 444 későbbi beszámolói és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat egy jelentése szintén arra utalt, hogy az ügynek komoly szövetségi következményei voltak.

Ebbe a mintázatba illeszkedik az a, Portfolio-nak nyilatkozó forrás által felvetett szempont is, amely túlmutat a konkrét tanácsüléseken, és arra utal, hogy a Washington Post jelentése előtt is kihatott már az uniós döntéshozatalra a heylzet.

A tisztviselő szerint az Európai Bizottság egy saját hírszerzési adatokat összegző egységének felállítása részben azért bukott el, mert több biztonságpolitikai szereplő attól tartott: az ilyen jelentésekhez olyan tagállamok tisztviselői is hozzáférhetnek, akik kapcsolatban állhatnak Oroszországgal. Ugyanakkor megerősítette azt is, hogy Kaja Kallas külügyi főképviselő is ellenezte, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek közvetlenül jelentsen ez a felállítandó testület.

A hírszerzési jelentések kiszivárgásával kapcsolatos kockázat nem kizárólag Magyarországra vonatkozott, de a vita során Magyarország barátibb viszonya Kínával és Oroszországgal is az ellenérvek között szerepelt.

Mindez azért különösen érzékeny kérdés, mert az uniós döntéshozatalban az információ értéke nem pusztán a tartalmában rejlik. A külügyi tanácsban a résztvevők sokszor hasonló információs bázisból indulnak, az igazi tét az előkészített politikai szándékokban van:

ki meddig hajlandó elmenni egy szankciós csomagban, milyen kompromisszum körvonalazódik Ukrajna támogatásáról, vagy milyen közös nyomásgyakorlás készül.

Ha ezek az előkészítő szándékok idő előtt kiszivárognak, az már stratégiai előnyt jelenthet egy külső szereplő számára.

Önmagán túlmutató konfliktus Brüsszel, a tagállamok és Magyarország között

A fenti kontextusban különösen beszédes, hogy az Orbán-kormány az elmúlt hetekben ismét éles konfliktusba került az uniós többséggel: a magyar miniszterelnök nem támogatta a Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelcsomagot.

Több európai vezető ezt már nem pusztán taktikai vétóként, hanem az európai egységet gyengítő lépésként értékelte, ami tovább mélyíti a politikai bizalmi válságot. Nyilvánosan bírálta a csütörtök éjjel véget ért uniós csúcs után Magyarországot Friedrich Merz német kancellár, Emmaneul Macron francia elnök is, vagy az az Ulf Kristersson svéd miniszterelnök is, aki eddig ritkán támadta nyilvánosan a magyar vétókat.

A magyar kormány tagadja a vádakat: Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter „fake newsnak” nevezte az állításokat, Szijjártó Péter pedig összeesküvés-elméletként utasította el azokat. A helyzet súlyát azonban nem az adja, hogy új információk kerültek volna napvilágra, hanem az, hogy a korábban zárt ajtók mögött kezelt gyanakvás mostanra nyílt politikai állítássá vált.

A történet végén így nem az a kulcskérdés, hogy egy-egy ülésről pontosan milyen információk juthattak el Moszkvába. Sokkal fontosabb, hogy az EU és a NATO egy részében mára működési alapelvvé vált a Magyarországgal szembeni óvatosság. Ha ez tartóssá válik, annak nemcsak diplomáciai következményei lesznek, hanem az is, hogy a valódi döntés-előkészítés egyre inkább a hivatalos fórumokon kívülre tolódik rontva a magyar érdekérvényesítés lehetőségét.

