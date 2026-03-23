Sürgős figyelmeztetés érkezett Brüsszelből: azonnal lépni kell, ha nem akarjuk, hogy elszálljanak a gázárak
Az Európai Bizottság a közel-keleti konfliktus okozta energiapiaci bizonytalanságra hivatkozva cselekvésre szólította fel a tagállamokat. A brüsszeli testület azt kéri, hogy az uniós országok időben és összehangoltan kezdjék meg a felkészülést a következő fűtési szezonra, különös tekintettel a gáztárolók feltöltésére – derül ki az Európai Bizottság közleményéből.

Az Európai Unió energiaellátás-biztonsága jelenleg nem forog közvetlen veszélyben, mivel a közösség csak korlátozottan függ a közel-keleti importtól – közölte az Európai Bizottság közleménye.

Emellett a Hormuzi-szoroson a konfliktus kirobbanása előtt feladott cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok (LNG) jelenleg is úton vannak. A kialakult helyzet azonban érzékenyen érinti a globális energiapiacot, ezért a Bizottság a korai és koordinált felkészülést sürgeti.

Dan Jørgensen energiaügyi és lakhatásért felelős biztos az uniós szakminisztereknek írt levelében hangsúlyozta, hogy a 2022-es válsághoz képest az EU lényegesen felkészültebb.

Ez elsősorban az összehangolt beszerzési diverzifikációnak és a hazai energiatermelés felgyorsításának köszönhető. Ugyanakkor az unió továbbra is ki van téve a globális piaci ingadozásoknak, ezért már most cselekedni kell.

Életbe lép Ursula von der Leyen legnagyobb geopolitikai paktuma

Brüsszel hivatalos magyarázatot követel Magyarországtól az oroszok felé történt, Szijjártó Pétert érintő szivárogtatási ügyben

Európai bérrobbanás és háborús infláció szoríthatja sarokba az EKB-t

Ezzel együtt az Európai Bizottság felszólította a tagállamokat, hogy már most kezdjék el feltölteni a gáztárolóikat készülve a következő, októberben induló téli gázszezonra.

A biztos rámutatott: a gáztárolók feltöltésének mielőbbi megkezdése lehetővé tenné, hogy a tagállamok számára hosszabb betárolási időszak álljon rendelkezésre.

Így jobban alkalmazkodhatnak a piaci körülményekhez, és elkerülhetik az árakat felhajtó, nyár végi felvásárlási rohamot.

A szabályok szerint 90 százalékos töltöttségi szintet kell elérni november és december között, jelenleg 30 százalékon állnak a tárolók.

Jørgensen emlékeztetett arra, hogy az uniós gáztárolási rendelet rugalmasságot biztosít a tagállamok számára a betárolási célértékek elérésében. Ez a rugalmasság magában foglalja a célok bizonyos feltételek melletti csökkentését, illetve a teljesítési határidő kitolását is. Mindez segíthet mérsékelni a keresletet a kínálati szűkösség időszakaiban, ezáltal enyhítve az európai gázárakra nehezedő nyomást.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Ez is érdekelhet
Barátság vezeték: már a héten helyreállhat Magyarország olajellátása, de van egy óriási csavar az ukrán bejelentésben
Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Magyarországot kizárják az uniós külügyi döntésekből a kormány Oroszországgal ápolt „túl közeli” kapcsolatai miatt
