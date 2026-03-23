Sürgős figyelmeztetés érkezett Brüsszelből: azonnal lépni kell, ha nem akarjuk, hogy elszálljanak a gázárak

Az Európai Unió energiaellátás-biztonsága jelenleg nem forog közvetlen veszélyben, mivel a közösség csak korlátozottan függ a közel-keleti importtól – közölte az Európai Bizottság közleménye.

Emellett a Hormuzi-szoroson a konfliktus kirobbanása előtt feladott cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok (LNG) jelenleg is úton vannak. A kialakult helyzet azonban érzékenyen érinti a globális energiapiacot, ezért a Bizottság a korai és koordinált felkészülést sürgeti.

Dan Jørgensen energiaügyi és lakhatásért felelős biztos az uniós szakminisztereknek írt levelében hangsúlyozta, hogy a 2022-es válsághoz képest az EU lényegesen felkészültebb.

Ez elsősorban az összehangolt beszerzési diverzifikációnak és a hazai energiatermelés felgyorsításának köszönhető. Ugyanakkor az unió továbbra is ki van téve a globális piaci ingadozásoknak, ezért már most cselekedni kell.

Ezzel együtt az Európai Bizottság felszólította a tagállamokat, hogy már most kezdjék el feltölteni a gáztárolóikat készülve a következő, októberben induló téli gázszezonra.

A biztos rámutatott: a gáztárolók feltöltésének mielőbbi megkezdése lehetővé tenné, hogy a tagállamok számára hosszabb betárolási időszak álljon rendelkezésre.

Így jobban alkalmazkodhatnak a piaci körülményekhez, és elkerülhetik az árakat felhajtó, nyár végi felvásárlási rohamot.

A szabályok szerint 90 százalékos töltöttségi szintet kell elérni november és december között, jelenleg 30 százalékon állnak a tárolók.

Jørgensen emlékeztetett arra, hogy az uniós gáztárolási rendelet rugalmasságot biztosít a tagállamok számára a betárolási célértékek elérésében. Ez a rugalmasság magában foglalja a célok bizonyos feltételek melletti csökkentését, illetve a teljesítési határidő kitolását is. Mindez segíthet mérsékelni a keresletet a kínálati szűkösség időszakaiban, ezáltal enyhítve az európai gázárakra nehezedő nyomást.

