Ursula von der Leyen: Ausztrália hozhatja el az EU stratégiai függetlenedését

Véleménycikkében Ursula von der Leyen arról ír, hogy a közel-keleti fejlemények ismét rámutattak a világgazdaság összekapcsoltságára, hiszen a konfliktus hatásai gyorsan begyűrűznek az olaj- és gázárakon keresztül, ami láncreakcióként növeli a költségeket a vegyipartól a műtrágyán át egészen az élelmiszerekig.
Von der Leyen szerint az ausztrálokkal történelmileg kialakult bajtársi kapcsolat különösen felértékelődik egy olyan korszakban, amikor az Indo–csendes-óceáni térség válik a világgazdaság egyik központjává: itt él a világ népességének mintegy 60 százaléka, és az EU importjának több mint 40 százaléka is ebből a régióból származik.
Innentől Brüsszel szemében a térséggel való szorosabb együttműködés nem lehetőség, hanem stratégiai kényszer.
Von der Leyen az új EU–Ausztrália biztonsági és védelmi partnerség kialakítását beharangozta, amely közös hadgyakorlatokat, a hibrid és kiberfenyegetések elleni együttműködést, valamint a védelmi ipari kapcsolatok erősítését foglalja magában. Ennek kapcsán a meglévő uniós fegyvercégek kapcsolataival példálózott, miszerint a Thales közel 3800 embert foglalkoztat Ausztráliában, míg a Rheinmetall az ausztrál fegyveres erők legnagyobb katonai járműbeszállítója.
A legkonkrétabb kapcsolat azonban itt is kereskedelmi, hiszen Ausztrália 1700 milliárd eurós gazdaságával már most az EU harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere, és a második legfontosabb beruházási célpontja.
Ezek a kapcsolatok azonban von der Leyen szerint nem tartanak lépést a politikai ambíciókkal, ezért sürgeti egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás megkötését. Ezzel eltörölnék a vámok többségét, és
a bizottsági becslések szerint 2030-ig akár 4 milliárd euróval is növelhetné az európai GDP-t, és a befektetéseket is jelentősen megkönnyítené.
Von der Leyen külön kitért az ausztrál nyugdíjalapokra is, amelyek közel 3000 millárd eurónyi vagyont kezelnek, és stabil külföldi befektetési célpontokat keresnek – szerinte Európa természetes választás lehetne számukra.
Ezzel párhuzamosan az EU számára kulcsfontosságú Ausztrália nyersanyagkincse is, mivel az ország a világ legnagyobb lítiumszállítója, és – az ausztrál miniszterelnök szavaival –
„szinte a teljes periódusos rendszerrel” rendelkeznek.
A bizottsági elnök szerint a tervezett megállapodás nemcsak a nyersanyagokhoz való hozzáférést biztosítaná, hanem ösztönözné a feldolgozást és a magas hozzáadott értékű gyártást is. Von der Leyen ezért is tölti a hét első felét Ausztráliában, hogy Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökkel személyesen tárgyaljon a partnerségi megállapodás véglegesítéséről.
