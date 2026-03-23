Ursula von der Leyen: Ausztrália hozhatja el az EU stratégiai függetlenedését

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen a német Handelsblattban megjelent véleménycikkében érvel amellett, hogy az Európai Unió és Ausztrália közötti kapcsolatok elmélyítése stratégiai szükségszerűség. Az újabb megállapodás csak egy abban a sorban, amelyeket Brüsszel az USA vámpolitikájának bizonytalansága miatt egyre gyorsabban igyekszik tető alá hozni. Az ausztrál partnerség, bár korábban megrekedt, a kulturális közelség miatt viszonylag könnyen letudhatónak gondolta a Bizottság, azonban némi ingadozás után most úgy tűnik, von der Leyen veszi kézbe az alkukötést.

Véleménycikkében Ursula von der Leyen arról ír, hogy a közel-keleti fejlemények ismét rámutattak a világgazdaság összekapcsoltságára, hiszen a konfliktus hatásai gyorsan begyűrűznek az olaj- és gázárakon keresztül, ami láncreakcióként növeli a költségeket a vegyipartól a műtrágyán át egészen az élelmiszerekig.

Von der Leyen szerint az ausztrálokkal történelmileg kialakult bajtársi kapcsolat különösen felértékelődik egy olyan korszakban, amikor az Indo–csendes-óceáni térség válik a világgazdaság egyik központjává: itt él a világ népességének mintegy 60 százaléka, és az EU importjának több mint 40 százaléka is ebből a régióból származik.

Innentől Brüsszel szemében a térséggel való szorosabb együttműködés nem lehetőség, hanem stratégiai kényszer.

Von der Leyen az új EU–Ausztrália biztonsági és védelmi partnerség kialakítását beharangozta, amely közös hadgyakorlatokat, a hibrid és kiberfenyegetések elleni együttműködést, valamint a védelmi ipari kapcsolatok erősítését foglalja magában. Ennek kapcsán a meglévő uniós fegyvercégek kapcsolataival példálózott, miszerint a Thales közel 3800 embert foglalkoztat Ausztráliában, míg a Rheinmetall az ausztrál fegyveres erők legnagyobb katonai járműbeszállítója.

A legkonkrétabb kapcsolat azonban itt is kereskedelmi, hiszen Ausztrália 1700 milliárd eurós gazdaságával már most az EU harmadik legnagyobb kereskedelmi partnere, és a második legfontosabb beruházási célpontja.

Ezek a kapcsolatok azonban von der Leyen szerint nem tartanak lépést a politikai ambíciókkal, ezért sürgeti egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás megkötését. Ezzel eltörölnék a vámok többségét, és

a bizottsági becslések szerint 2030-ig akár 4 milliárd euróval is növelhetné az európai GDP-t, és a befektetéseket is jelentősen megkönnyítené.

Von der Leyen külön kitért az ausztrál nyugdíjalapokra is, amelyek közel 3000 millárd eurónyi vagyont kezelnek, és stabil külföldi befektetési célpontokat keresnek – szerinte Európa természetes választás lehetne számukra.

Ezzel párhuzamosan az EU számára kulcsfontosságú Ausztrália nyersanyagkincse is, mivel az ország a világ legnagyobb lítiumszállítója, és – az ausztrál miniszterelnök szavaival –

„szinte a teljes periódusos rendszerrel” rendelkeznek.

A bizottsági elnök szerint a tervezett megállapodás nemcsak a nyersanyagokhoz való hozzáférést biztosítaná, hanem ösztönözné a feldolgozást és a magas hozzáadott értékű gyártást is. Von der Leyen ezért is tölti a hét első felét Ausztráliában, hogy Anthony Albanese ausztrál miniszterelnökkel személyesen tárgyaljon a partnerségi megállapodás véglegesítéséről.

