Eltűnt az EU napirendjéről az orosz olaj teljes tilalma, Ursula von der Leyen stábja tiszta vizet öntött a pohárba
Uniós források

A Európai Unió Tanácsa január végén véglegesen elfogadta azt a rendeletet, amely 2027 végéig lépcsőzetesen kiszorítja az orosz fosszilis energiahordozókat az uniós piacról, és Magyarország jogi eljárást kezdett a szabályozással szemben az Európai Unió Bíróságán. Brüsszelben kedden újabb fontos részlet derült ki a leválási folyamat következő eleméről: az Európai Bizottság egyelőre mégsem tudott dátumot mondani arra, mikor terjeszti elő az orosz olajra vonatkozó REPowerEU-javaslatát. A késlekedésnek elvileg prózai magyarázata van.

A keddi bizottsági sajtótájékoztatón a Reuters arra kérdezett rá, hogy az olajra vonatkozó REPowerEU-előterjesztés miért tűnt el a Bizottság előzetes napirendi listájáról, noha korábban még április 15-ére – a magyar választások után három nappal – volt időzítve a tervezett pontok között. A Bizottság erre azt válaszolta, hogy a közzétett javaslat eleve csak tájékoztató, nem irányadó dokumentum, ezért abból nem lehet végleges menetrendre következtetni, új dátumot pedig egyelőre nem tudnak közölni.

A szóvivő ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a javaslat nincs levéve a napirendről, és a Bizottság továbbra is elkötelezett az előterjesztés benyújtása mellett.

A tájékoztatás szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök álláspontja márciusi európai parlamenti beszéde óta változatlan:

az orosz energiaimporthoz való visszatérés a múlt hibáinak megismétlését jelentené, vagyis stratégiai baklövés lenne.

Még több Uniós források

Utolérte a múltja a volt uniós csúcsvezetőt: emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják

Raportra rendelik Szijjártó Pétert az orosz kémkedési vád miatt Brüsszelbe

Kiderült az igazság a gigantikus európai energiaárakról: egészen más vár a gazdaságra, mint amivel eddig riogattak

Kapcsolódó cikkünk

Keményen reagált Ursula von der Leyen a magyar kormány felvetésére: végzetes hiba Oroszországgal üzletelni

Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”

A Bizottság ezért azt hangsúlyozta, hogy a gáz után más energiahordozók esetében is folytatni akarja a leválási politikát, így az orosz olaj napjai is meg vannak számlálva az EU-ban.

A brüsszeli magyarázatból ugyanakkor az is kiderült, hogy a csúszás mögött részben nagyon prózai ok áll. Az Európai Bizottság szerint azon a napon, amelyre korábban az előterjesztést várták, jelen állás szerint nincs kollégiumi ülés, ráadásul húsvéti szünet is következik, így a jelenlegi tervezés szerint nem lehet számítani a dosszié beterjesztésére. Hozzátették:

a bizottsági anyagok csak akkor kerülnek a testület elé, amikor kellően előkészítettnek és érettnek tartják őket, ezért az ütemezés rendszeresen változhat.

A Reuters külön visszakérdezett arra is, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti-e, hogy az olajjavaslat biztosan április 15. utánra csúszik. A Bizottság erre nem mondott ki kategorikus igen választ, de jelezte, hogy a mostani tervezés szerint valóban nincs arra a napra kollégiumi ülés, így jelenleg nem látszik reálisnak az akkori előterjesztés.

A brüsszeli álláspont szerint a menetrend még változhat, de a mostani helyzetben új időpontot továbbra sem tudnak bejelenteni.

Az Európai Bizottság a keddi tájékoztatón arra is emlékeztetett, hogy a gázterületen már életbe lépett a szigorítás: mint fogalmaztak, a múlt szerdától már tilosak az új rövid és hosszú távú orosz gázszerződések az elfogadott REPowerEU-gázszabályozás alapján.

Az uniós leválási terveket a magyar kormány hevesen bírálja: az orosz földgáztilalom miatt jogi eljárást indítottak az Európai Bizottság ellen az Európai Unió Bíróságán. A múlt csütörtöki uniós csúcsot követően Orbán Viktor miniszterelnök a Portfolio kérdésére azt válaszolta, hogy az orosz olajról való leválási tervét Magyarország nem adta le a március 1-ig szóló határidőig, helyette az Ursula von der Leyen vezette testülettől számít egy visszacsatlakozási tervre.

Kapcsolódó cikkünk

Brüsszel pénzt, fegyvert, paripát is kész adni, hogy Magyarország leváljon az orosz energiahordozókról

Európai Bizottság: alternatív útvonal biztosítható Magyarország olajellátásához

Bíróságra citálja a magyar kormány az Európai Bizottságot az orosz gáztilalom miatt

