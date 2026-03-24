Eltűnt az EU napirendjéről az orosz olaj teljes tilalma, Ursula von der Leyen stábja tiszta vizet öntött a pohárba

A keddi bizottsági sajtótájékoztatón a Reuters arra kérdezett rá, hogy az olajra vonatkozó REPowerEU-előterjesztés miért tűnt el a Bizottság előzetes napirendi listájáról, noha korábban még április 15-ére – a magyar választások után három nappal – volt időzítve a tervezett pontok között. A Bizottság erre azt válaszolta, hogy a közzétett javaslat eleve csak tájékoztató, nem irányadó dokumentum, ezért abból nem lehet végleges menetrendre következtetni, új dátumot pedig egyelőre nem tudnak közölni.

A szóvivő ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a javaslat nincs levéve a napirendről, és a Bizottság továbbra is elkötelezett az előterjesztés benyújtása mellett.

A tájékoztatás szerint Ursula von der Leyen bizottsági elnök álláspontja márciusi európai parlamenti beszéde óta változatlan:

az orosz energiaimporthoz való visszatérés a múlt hibáinak megismétlését jelentené, vagyis stratégiai baklövés lenne.

A Bizottság ezért azt hangsúlyozta, hogy a gáz után más energiahordozók esetében is folytatni akarja a leválási politikát, így az orosz olaj napjai is meg vannak számlálva az EU-ban.

A brüsszeli magyarázatból ugyanakkor az is kiderült, hogy a csúszás mögött részben nagyon prózai ok áll. Az Európai Bizottság szerint azon a napon, amelyre korábban az előterjesztést várták, jelen állás szerint nincs kollégiumi ülés, ráadásul húsvéti szünet is következik, így a jelenlegi tervezés szerint nem lehet számítani a dosszié beterjesztésére. Hozzátették:

a bizottsági anyagok csak akkor kerülnek a testület elé, amikor kellően előkészítettnek és érettnek tartják őket, ezért az ütemezés rendszeresen változhat.

A Reuters külön visszakérdezett arra is, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti-e, hogy az olajjavaslat biztosan április 15. utánra csúszik. A Bizottság erre nem mondott ki kategorikus igen választ, de jelezte, hogy a mostani tervezés szerint valóban nincs arra a napra kollégiumi ülés, így jelenleg nem látszik reálisnak az akkori előterjesztés.

A brüsszeli álláspont szerint a menetrend még változhat, de a mostani helyzetben új időpontot továbbra sem tudnak bejelenteni.

Az Európai Bizottság a keddi tájékoztatón arra is emlékeztetett, hogy a gázterületen már életbe lépett a szigorítás: mint fogalmaztak, a múlt szerdától már tilosak az új rövid és hosszú távú orosz gázszerződések az elfogadott REPowerEU-gázszabályozás alapján.

Az uniós leválási terveket a magyar kormány hevesen bírálja: az orosz földgáztilalom miatt jogi eljárást indítottak az Európai Bizottság ellen az Európai Unió Bíróságán. A múlt csütörtöki uniós csúcsot követően Orbán Viktor miniszterelnök a Portfolio kérdésére azt válaszolta, hogy az orosz olajról való leválási tervét Magyarország nem adta le a március 1-ig szóló határidőig, helyette az Ursula von der Leyen vezette testülettől számít egy visszacsatlakozási tervre.

Címlapkép forrása: EU