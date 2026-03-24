Kiderült az igazság a gigantikus európai energiaárakról: egészen más vár a gazdaságra, mint amivel eddig riogattak

Az európai zöldátmenet gazdasági hatásai nem a szélsőséges forgatókönyvek mentén alakulnak: jelentős beruházásokat igényelnek, de nem okoznak kezelhetetlen makrogazdasági sokkot. A döntő tényező nem maga a kibocsátáscsökkentés üteme, hanem az, hogy a karbonárazásból származó bevételeket milyen policy mixben forgatják vissza a gazdaságba. Az IMF elemzése szerint a jól célzott kombináció – zöld támogatásokkal és növekedésbarát adócsökkentéssel – képes egyszerre mérsékelni az árnyomást, fenntartani a növekedést és finanszírozhatóvá tenni az átmenetet.

Az európai zöldátmenetről szóló vitákban mindmáig két szélsőséges kép él egymás mellett: az egyik szerint a klímacélok teljesítése olyan beruházási hullámot igényel, amely szinte maga alá gyűri a gazdaságot. A másik szerint az egész átmenet makrogazdasági szempontból szinte észrevétlen lesz, mert amit a zöld oldalon megnyerünk, azt a barna oldalon elveszítjük. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) most megjelent munkaanyaga valahol e két álláspont között húzza meg a valószínűbb pályát:

az uniós energiaátmenet valóban komoly beruházásokat igényel, de nem akkora sokkot, mint amit a legdrasztikusabb becslések sugallnak.

A tanulmány legerősebb állítása talán az, hogy nem önmagában az dönti el az átmenet gazdasági árát, mennyire gyorsan csökkenti az EU a CO2-kibocsátást, hanem az is, hogyan csinálja ezt. Nem mindegy, hogy a szén-dioxid-árazásból befolyó pénzt egyszerűen visszaosztják a háztartásoknak, adócsökkentésre használják, vagy zöld támogatásokká alakítják. A szerzők szerint a jól megtervezett kombináció – erősebb karbonárazás, célzott zöld támogatások és részben munkát terhelő adók csökkentése – egyszerre tudja kordában tartani az energiaárakat, mérsékelni az inflációs nyomást, fenntartani a növekedést és finanszírozni az átmenet közkiadásait. Ez sokkal prózaibb, mint a „zöld sokk” vagy a „zöld csoda” narratívája, de éppen ettől tűnik hitelesebbnek.

A tanulmány abból indul ki, hogy az EU nagyon gyors és nagy léptékű kibocsátáscsökkentést vállalt. A cél az, hogy 2030-ra az unió az 1990-es szinthez képest 55 százalékkal, 2035-re pedig nagyjából 69 százalékkal vágja vissza az üvegházhatású gázok kibocsátását. A modell ezt úgy fordítja le a gyakorlat nyelvére, hogy 2035-re az EU-nak 44 százalékkal alacsonyabb kibocsátási szintre kellene eljutnia annál, mint ami újabb klímapolitikai lépések nélkül valószínű lenne. Az elemzés főként azokra az ágazatokra figyel, amelyek az uniós kibocsátás legnagyobb részét adják: ezek tartoznak az ETS1 és ETS2 rendszer alá, és együtt nagyjából az összes uniós üvegházgáz-kibocsátás háromnegyedét fedik le.

A módszertanról



A tanulmány az IMF GMMET nevű, új keynesi, általános egyensúlyi makromodelljének kibővített változatát használja. A modell abban különbözik a korábbi top-down megközelítésektől, hogy az energiaátmenet szempontjából kulcsfontosságú területeket – villamosenergia-termelés, közlekedés, épületfűtés, szigetelés, energiaintenzív ipar – részletesebben kezeli, miközben megőrzi a teljes gazdaságra kiterjedő visszacsatolásokat is. A szimulációk három politikai mixet vetnek össze, mindegyiket ugyanarra a 2030-as és 2035-ös kibocsátási célra kalibrálva. A szerzők ugyanakkor jelzik a korlátokat is: a mezőgazdaságot nem modellezik részletesen, egyes szabályozási elemek és hálózatfejlesztési igények csak részben jelennek meg, és a technológiai fejlődés gyorsulásából származó előnyök sem szerepelnek teljes körűen a számításokban.

A szerzők egyik legfontosabb vállalása, hogy hidat vernek a két nagy becslési iskola, a „bottom-up” és a „top-down” modellek között. Az előbbiek részletes technológiai és ágazati számításokból indulnak ki, ezért hajlamosak magas beruházási igényt kimutatni; az utóbbiak viszont általános egyensúlyi modellek, amelyek jobban látják a gazdaság egészének alkalmazkodását, cserébe sokszor túlságosan leegyszerűsítik az épületszigetelés, a fűtés elektrifikációja vagy az energiaintenzív ipar zöldítése körüli valós költségeket. Az IMF-modell, a GMMET, azt próbálja megmutatni, hogy mi történik, ha a részletes technológiai logikát és a makrogazdasági visszacsatolásokat egyszerre vesszük komolyan. Ennek az az eredménye, hogy a becsült többletberuházás jóval kisebb, mint a legmagasabb bottom-up számokban, de lényegesen nagyobb, mint sok korábbi top-down modellben.

Az eredmény szerint a 2026–2035 közötti időszakban a zöldberuházás éves szinten átlagosan a GDP 1,3 százalékpontjával emelkedne, csúcsértéken pedig 1,6 százalékponttal haladná meg az alapforgatókönyvet.

Összesen ez 2200 milliárd eurónyi többletzöld beruházást jelentene. Csakhogy a zöld átmenet nem pusztán hozzáad a meglévő gazdasághoz, hanem át is rendezi azt. A barna beruházások egy része eltűnik: visszaesik a fosszilis kitermelés, zsugorodik a gázfűtéshez kapcsolódó beruházás, és mérséklődik több energiaintenzív ágazat invesztíciója is. Emiatt az összes beruházás emelkedése már „csak” a GDP 1 százalékpontja körül alakul átlagosan, csúcson pedig 1,2 százalékpont. Vagyis a zöld oldalon megjelenő plusz egyharmadát lényegében elviszi a barna oldali visszaesés.

Az átrendeződés mögötti részletek különösen beszédesek: a megújuló villamosenergia-termeléshez kapcsolódó beruházások több mint négyszeresükre nőnek, az épületszigetelési beruházások pedig több mint megduplázódnak. Az energiaintenzív feldolgozóipar energiahatékony tőkeberuházásai 50 százaléknál is nagyobb mértékben emelkednek az alapforgatókönyvhöz képest. Ezzel párhuzamosan a gázfűtéshez kapcsolódó beruházás több mint 80 százalékkal esik vissza, az olaj- és gázkitermelésben a fennmaradó beruházások gyakorlatilag kifutnak, és az energiaintenzív tradable szektorok beruházásai is több mint 8 százalékkal csökkennek.

Fontos nüansz, hogy a gázalapú áramtermelés beruházása közben még emelkedik is, 2026 és 2030 között több mint 40 százalékkal, mert a rendszernek szüksége van tartalékkapacitásra a megújulók ingadozó termelése mellett.

A közlekedési szektornál még látványosabb lenne az elmozdulás, mivel támogatások és a magasabb karbonárak miatt az elektromos autók részaránya 2030-ra mintegy 15 százalékponttal, 2035-re pedig több mint 30 százalékponttal lehet magasabb a bázispályánál. A tanulmány ugyanakkor módszertanilag korrekt módon jelzi, hogy a személyautó-vásárlások a nemzeti számlákban inkább tartós fogyasztási kiadásnak számítanak, nem beruházásnak, tehát az EV-átállás hatása részben nem is ott jelenik meg, ahol a közbeszéd várná. Ez is magyarázza, miért lehet egyszerre igaz az, hogy az átmenet nagyon sok „zöld költést” generál, miközben az összes makroberuházás mégsem ugrik meg annyira drasztikusan.

Bármerre nézünk, nem lesz akkora elsöprő hatás

A tanulmány másik fontos állítása, hogy a makrogazdasági következmények a vártnál mérsékeltebbek lehetnek: se túl jelentős emelkedést, se túl nagy visszaesést nem látnánk a zöld beruházások felpörgetése után. Az IMF becslése szerint a GDP eleinte kissé az alapforgatókönyv alá csúszik, mert a jövőbeni alacsonyabb fosszilisimport-számla miatti várakozások felértékelik a reálárfolyamot, ez pedig rontja az export versenyképességét. Az export átmenetileg 2,5 százalékkal is visszaesik.

Két év után azonban a magasabb beruházás felülírja ezt a hatást: öt év távlatában a teljes beruházás közel 1 GDP-százalékponttal magasabb, és a GDP nettó alapon majdnem 0,2 százalékkal az alapforgatókönyv fölé kerül.

Ez nem robusztus növekedési boom, de nem is recessziós forgatókönyv. Inkább azt üzeni, hogy az átmenet gazdasági terhe menedzselhető, ha a politika nem rontja el a finanszírozási oldalt.

Külön figyelmet érdemel az energiaárak kérdése, mert az európai politikában itt a legnagyobb a félelem – főleg most, hogy az amerikai–iráni háború miatt megint a fél kontinens aggódva figyeli az olaj- és gázárakat minden órában. A modell szerint a villamos energia ára a központi forgatókönyvben 2035-re mindössze 5 százalékkal emelkedik az alapforgatókönyvhöz képest, vagyis évente nagyjából fél százalékkal. Ez azért fontos, mert a karbonárazás önmagában felhajtja az árakat, de a gyorsabb megújuló-beruházás ezt részben kompenzálja.

A szerzők szerint még az is elképzelhető, hogy agresszívebb megújuló-támogatás mellett az áramárak lényegében stabilak maradnának. Vagyis a kulcs nem az, hogy legyen-e karbonárazás, hanem az, hogy mennyi beruházás kíséri azt az olcsóbb, tisztább termelési oldal felépítésében.

A monetáris és inflációs kép sem drámai az IMF jelentése szerint: a modelljükben a headline és a maginfláció kezdetben még csökken is, mert a gyengébb kereslet és az erősebb árfolyam lenyomja az importált inflációt. Később, ahogy a beruházás felfut és a karbonárak magasabb szintre kerülnek, az infláció visszakúszik, de a jegybanknak csak enyhe szigorításra van szüksége.

A bal oldali ábra: „teljes infláció” – eltérés az alapforgatókönyvtől. A jobb oldali ábra: „villamosenergia-árak” – eltérés az alapforgatókönyvtől. A jelölések jelentése: a kék, folytonos vonal a központi forgatókönyvet mutatja; a piros, szaggatott vonal azt az esetet, amikor a karbonbevételeket kizárólag adócsökkentésre használják; a sárga, folytonos vonal pedig azt a forgatókönyvet jelöli, amikor a bevételeket egyösszegű (lump-sum) transzferek formájában osztják vissza.

Ez fontos ellensúly a gyakori politikai érvvel szemben, amely szerint a klímapolitika automatikusan tartós inflációs spirált indít be. A tanulmány alapján ez legfeljebb rossz szakpolitikai mix mellett lenne csak igaz.

Az IMF elemzésének valódi újdonsága azonban a bevétel-visszaforgatás politikai gazdaságtanára vonatkozó becslése. A szerzők három fő forgatókönyvet néznek:

a központi verzióban a karbonbevételek kétharmadát zöld támogatásokra, egyharmadát a munkát terhelő adók csökkentésére fordítják; az alternatív változatban minden bevétel munkaterhek csökkentésére megy; a harmadik, inkább elméleti esetben pedig a teljes bevételt egyösszegű transzferekként osztják vissza a háztartásoknak.

Az eredmény egyértelmű: a puszta karbonárazás és készpénzes visszaosztás gyengébben teljesít. A zöld támogatások alacsonyabban tartják az energiaárakat és jobban támogatják a GDP-t, a munkát terhelő adók csökkentése pedig javítja a foglalkoztatást és a fogyasztást.

Ha nincsenek zöld támogatások, akkor a csúcs-zöldberuházás 1,6 helyett csak 1,2 GDP-százalékponttal nő, az összes beruházás 1,2 helyett 0,9 százalékponttal emelkedik, és az emissziós célok eléréséhez a karbonárnak még mintegy 50 dollárral magasabbra is kell mennie.

Részben emiatt a fiskális oldalról nézve a kép talán még fontosabb, mert az IMF-számításai szerint az ETS1 és ETS2 bevételei 2035-re elérhetik a GDP mintegy 1 százalékát.

Ha az összes átmeneti beruházási igény 40 százaléka közpénzből megy – amit a szerzők inkább a magasabb becslések közé sorolnak –, akkor az éves többlet közberuházási igény átlagosan 0,4 GDP-százalékpont, csúcson 0,5 százalékpont körül lehet.

Magyarul: a közfinanszírozási igény nagyjából a karbonbevételek felét vinné el, nem az egészet.

Maradna tér más célokra is, például munkát terhelő adók mérséklésére vagy fiskális konszolidációra. Ez nagyon erős állítás egy olyan időszakban, amikor a zöldátmenetet sokan eleve finanszírozhatatlannak tartják – épp a múlt heti EU-csúcson követelte Magyarország és kilenc másik tagállam (köztük Olaszország és Lengyelország), hogy vizsgálják felül az ETS és ETS2 rendszereket, míg Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke egy új támogatási rendszert finanszírozna a karbonkvóták bevételeiből.

A papír végkövetkeztetése ezért nem az, hogy az EU előtt könnyű út áll, hanem az, hogy a fő döntés nem a klímacélok és a növekedés között van, hanem a jó és a rossz klímapolitikai design között. A szerzők szerint a jövőbeni karbonárazási bevételeket nem szabad elpazarolni. Ezekből egyszerre lehet piac- és innovációs kudarcokat kezelni, támogatni a technológiai bevezetést, mérsékelni a munkára rakódó torzító adókat, és részben finanszírozni a közberuházásokat.

A javaslatuk lényege tehát három pontba sűríthető:

az EU támaszkodjon erősebben a karbonárazásra, de azt kösse össze jól célzott zöld támogatásokkal;

a bevételek egy részét használja növekedésbarát, lehetőleg a munkát terhelő adókat csökkentő lépésekre;

és ne tekintse a karbonbevételeket korlátlan, örök forrásnak, mert a gazdaság dekarbonizációjával ez az adóalap idővel magától is szűkülni fog.

Az IMF-munkaanyag ezzel együtt nem azt mondja, hogy a zöldátmenet olcsó lesz: azt állítja, hogy okos bevétel-visszaforgatással nem kell szükségszerűen drága és növekedésromboló projektnek lennie.

Címlapkép forrása: EU