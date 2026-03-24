Megfenyegette Washington az EU-t: Trump azonnal elzárja a gázcsapot, ha Brüsszel nem enged azonnal

Andrew Puzder, az Egyesült Államok EU-hoz akkreditált nagykövete a Financial Timesnak adott interjúban egyértelművé tette a helyzetet. Kijelentette:
ha az unió módosítani próbál a megállapodás bármely feltételén, az az energetikai együttműködést is veszélybe sodorhatja.
„Ha a turnberry-i megállapodást nem hajtják végre, visszakerülünk a kiindulópontra. A feltételek biztosan nem lesznek ennyire kedvezőek, és vannak más vevők is a piacon” – mondta a nagykövet.
A megállapodás értelmében az EU vállalta, hogy 2028-ig 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiahordozókat, például LNG-t és kőolajat, valamint polgári nukleáris technológiát.
A figyelmeztetés különösen érzékeny pillanatban érkezik. Katar a világ LNG-termelésének ötödét adja, de kénytelen volt felfüggeszteni exportját, miután Irán blokád alá vonta a Hormuzi-szorost. A múlt héten a katari Rász Laffán LNG-komplexumot ért csapások tovább növelték a globális kínálat szűkülése miatti aggodalmakat. Bár az Európába irányuló szállítmányokat a helyzet közvetlenül kevésbé érinti, egyes tagállamok importjában jelentős volt a közel-keleti ország részesedése. Olaszország LNG-importjának például akár a harmada is Katarból származott.
A ratifikációt több tényező is késleltette, köztük Donald Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései. A turnberry-i egyezmény szerint az uniós exportra 15 százalékos amerikai vámot vetettek ki. Cserébe a blokk vállalta, hogy az amerikai iparcikkek és egyes mezőgazdasági termékek esetében eltörli a saját vámjait. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság azonban megsemmisítette az elnök eredeti vámintézkedéseit.
Trump erre válaszul egy másik jogszabályra hivatkozva új, július 24-ig érvényes általános vámtarifát vezetett be. Ez a lépés átlagosan 15,8 százalékos terhet jelent az európai vállalatok számára.
Az Európai Parlament szavazásra készülő jogszabálytervezetébe a képviselők különböző biztosítékokat építettek be. Ezek alapján felfüggesztenék a megállapodást, ha Trump újabb vámokat vezetne be. Akkor is így tennének, ha az elnök nem állítaná vissza a Skóciában eredetileg kialkudott vámmentességeket, amelyek többek között a gyémántra és a parafára vonatkoztak.
A végleges szöveget ugyanakkor még az uniós tagállamokkal is egyeztetni kell. A tagországok a várakozások szerint ellenezni fogják ezeket a kiegészítő feltételeket.
Puzder emellett kifogásolta az EU metánkibocsátásra vonatkozó jelentési kötelezettségét is. Ez a szabályozás január 1-jétől lép életbe az unióba exportáló vállalatok számára. A nagykövet szerint az amerikai termelők többsége képtelen megfelelni ezeknek az előírásoknak. Az Európai Bizottság korábban ígéretet tett arra, hogy a metánszabályozás nem fogja hátrányosan érinteni az importot. Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos szintén figyelmeztette az európai parlamenti képviselőket. Kiemelte: „egy megállapodás az megállapodás, ezért az EU-nak tartania kell magát a turnberry-i közös nyilatkozatban foglaltakhoz.”
Címlapkép forrása: EU
