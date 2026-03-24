Raportra rendelik Szijjártó Pétert az orosz kémkedési vád miatt Brüsszelbe

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője kapcsolatba lép Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, hogy részletes tájékoztatást és magyarázatot kapjon azokkal a vádokkal kapcsolatban, miszerint a magyar politikus az uniós külügyek tanácsában tartott megbeszélések szüneteiben is egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyérrel. A magyar kormány egyre feszültebb viszonyba került így az uniós intézményrendszerrel és több tagállammal.

Az uniós intézményekben egyre tapinthatóbb a feszültség Magyarországgal szemben: miután a hétvégén sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy állítólag Szijjártó Péter külügyminiszter rendszeresen egyeztet Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, és akár zárt uniós egyeztetések részletei is eljuthattak Moszkvába. Ugyanebben a cikkében a Washington Post arról is írt, hogy a Kremlhöz közeli szervezetek segítik a magyar kormánypártok választási kampányát, amelyben egy megrendezett merényletet is javasoltak Orbán Viktor kormányfő ellen.

Az Európai Bizottság hétfőn még úgy reagált, hogy a felvetések komoly aggodalomra adnak okot, ugyanakkor a testület hangsúlyozta, hogy egyelőre tisztázásra várnak, és részletes magyar magyarázatot kérnek a felmerült állításokra.

A keddi brüsszeli sajtótájékoztatón azonban már egy ennél konkrétabb elem is megjelent: Anitta Hipper szóvivő azt mondta, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas azt várja, hogy a lojális együttműködés jogi kötelezettsége minden körülmények között érvényesüljön. Hipper szerint valamennyi tagállam köteles támogatni az Unió céljainak elérését, és tartózkodnia kell minden olyan lépéstől, amely ezeket alááshatja.

A kérdés úgy került elő újra, hogy egy újságíró felidézte: Szijjártó Péter egy előző esti egy sajtótájékoztató nyíltan elismerte, hogy az Európai Tanács ülései előtt és után is telefonon beszél több ország, köztük Oroszország képviselőivel. Arra a felvetésre, hogy ez tekinthető-e annak a magyarázatnak, amelyet a Bizottság hétfőn még hiányolt, Hipper érdemi minősítés helyett megismételte az uniós elvárást a lojális együttműködésről, majd hozzátette, hogy

Kaja Kallas kapcsolatba lépett a magyar külügyminiszterrel és magyarázatokat vár tőle

Amikor az újságírók azt próbálták megtudni, hogy a főképviselő mikor beszélhet Szijjártóval, illetve pontosan milyen magyarázatot vagy garanciákat várhat tőle, a Bizottság szóvivője már nem ment tovább. Annyit közölt, hogy ha lesz új információjuk, tájékoztatást adnak róla, jelenleg azonban csak ennyit tudnak mondani. Erősítve azt a hétfői narratívát, hogy az Európai Bizottság továbbra sem akar nyilvánosan spekulálni a lehetséges következményekről, viszont az ügyet immár nem pusztán sajtóhírként kezeli, hanem a főképviselő szintjére emelte.

Több tagállami vezető – köztük Donald Tusk lengyel miniszterelnök – már jelezték azt is, hogy az oroszokkal való kapcsolattartás miatt a jövőben nem minden részletet osztanak meg a magyar féllel. Valamint arról is terjednek hírek, hogy a tagállamok a külügyek tanácsában sem osztanak meg majd minősített adatokat Szijjártó Péter jelenlétében.

A magyar kormány részéről Bóka János EU-ügyi miniszter hétfőn még fake newsnak nevezte, hogy Szijjártó Péter bizalmas adatokat és titkosított információkat osztott volna meg Moszkvával. Emellett a magyar kabinet szerint súlyos botrány, hogy lehallgatják a magyar külügyminisztert, amit a választásokba való külső beavatkozási kísérletként értelmezték.

