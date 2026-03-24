Raportra rendelik Szijjártó Pétert az orosz kémkedési vád miatt Brüsszelbe
Raportra rendelik Szijjártó Pétert az orosz kémkedési vád miatt Brüsszelbe

Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi főképviselője kapcsolatba lép Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel, hogy részletes tájékoztatást és magyarázatot kapjon azokkal a vádokkal kapcsolatban, miszerint a magyar politikus az uniós külügyek tanácsában tartott megbeszélések szüneteiben is egyeztetett Szergej Lavrov orosz külügyérrel. A magyar kormány egyre feszültebb viszonyba került így az uniós intézményrendszerrel és több tagállammal.

Az uniós intézményekben egyre tapinthatóbb a feszültség Magyarországgal szemben: miután a hétvégén sajtóértesülések jelentek meg arról, hogy állítólag Szijjártó Péter külügyminiszter rendszeresen egyeztet Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, és akár zárt uniós egyeztetések részletei is eljuthattak Moszkvába. Ugyanebben a cikkében a Washington Post arról is írt, hogy a Kremlhöz közeli szervezetek segítik a magyar kormánypártok választási kampányát, amelyben egy megrendezett merényletet is javasoltak Orbán Viktor kormányfő ellen.

Kiszivárgott hírszerzési jelentés: állítólag megrendezett merényletet javasoltak Orbán Viktor ellen az oroszok

Az Európai Bizottság hétfőn még úgy reagált, hogy a felvetések komoly aggodalomra adnak okot, ugyanakkor a testület hangsúlyozta, hogy egyelőre tisztázásra várnak, és részletes magyar magyarázatot kérnek a felmerült állításokra.

Brüsszel hivatalos magyarázatot követel Magyarországtól az oroszok felé történt, Szijjártó Pétert érintő szivárogtatási ügyben

A keddi brüsszeli sajtótájékoztatón azonban már egy ennél konkrétabb elem is megjelent: Anitta Hipper szóvivő azt mondta, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas azt várja, hogy a lojális együttműködés jogi kötelezettsége minden körülmények között érvényesüljön. Hipper szerint valamennyi tagállam köteles támogatni az Unió céljainak elérését, és tartózkodnia kell minden olyan lépéstől, amely ezeket alááshatja.

A kérdés úgy került elő újra, hogy egy újságíró felidézte: Szijjártó Péter egy előző esti egy sajtótájékoztató nyíltan elismerte, hogy az Európai Tanács ülései előtt és után is telefonon beszél több ország, köztük Oroszország képviselőivel. Arra a felvetésre, hogy ez tekinthető-e annak a magyarázatnak, amelyet a Bizottság hétfőn még hiányolt, Hipper érdemi minősítés helyett megismételte az uniós elvárást a lojális együttműködésről, majd hozzátette, hogy

Kiderült az igazság a gigantikus európai energiaárakról: egészen más vár a gazdaságra, mint amivel eddig riogattak

Ursula von der Leyen éjjel még egy szövetségest láncolt az EU-hoz

Újabb kémvádat fogalmaztak meg: bizalmas dokumentumok ezrei landolhatnak Oroszországnál az EU-csúcsokról

Kaja Kallas kapcsolatba lépett a magyar külügyminiszterrel és magyarázatokat vár tőle

Amikor az újságírók azt próbálták megtudni, hogy a főképviselő mikor beszélhet Szijjártóval, illetve pontosan milyen magyarázatot vagy garanciákat várhat tőle, a Bizottság szóvivője már nem ment tovább. Annyit közölt, hogy ha lesz új információjuk, tájékoztatást adnak róla, jelenleg azonban csak ennyit tudnak mondani. Erősítve azt a hétfői narratívát, hogy az Európai Bizottság továbbra sem akar nyilvánosan spekulálni a lehetséges következményekről, viszont az ügyet immár nem pusztán sajtóhírként kezeli, hanem a főképviselő szintjére emelte.

Több tagállami vezető – köztük Donald Tusk lengyel miniszterelnök – már jelezték azt is, hogy az oroszokkal való kapcsolattartás miatt a jövőben nem minden részletet osztanak meg a magyar féllel. Valamint arról is terjednek hírek, hogy a tagállamok a külügyek tanácsában sem osztanak meg majd minősített adatokat Szijjártó Péter jelenlétében.

Magyarországot kizárják az uniós külügyi döntésekből a kormány Oroszországgal ápolt „túl közeli” kapcsolatai miatt

A magyar kormány részéről Bóka János EU-ügyi miniszter hétfőn még fake newsnak nevezte, hogy Szijjártó Péter bizalmas adatokat és titkosított információkat osztott volna meg Moszkvával. Emellett a magyar kabinet szerint súlyos botrány, hogy lehallgatják a magyar külügyminisztert, amit a választásokba való külső beavatkozási kísérletként értelmezték.

Újabb kémvádat fogalmaztak meg: bizalmas dokumentumok ezrei landolhatnak Oroszországnál az EU-csúcsokról

Váratlan fordulat a lefoglalt ukrán pénzek ügyében: állást foglalt az EKB elnöke is

Itt van a fordulat az iráni háborúban, rendkívüli bejelentést tett Donald Trump – Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn
Hamarosan kifogyhat az üzemanyagból egy százmilliós ország, az iráni háború tett be
Megfenyegette Washington az EU-t: Trump azonnal elzárja a gázcsapot, ha Brüsszel nem enged azonnal
