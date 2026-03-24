  • Megjelenítés
Újabb kémvádat fogalmaztak meg: bizalmas dokumentumok ezrei landolhatnak Oroszországnál az EU-csúcsokról
Uniós források

Portfolio
Egyre többen aggódnak Brüsszelben és Berlinben, hogy az AfD német parlamenti képviselői is hozzáférnek belső uniós dokumentumokhoz, és ezek az érzékeny információk Moszkvához kerülhetnek. A német ellenőrzési rendszer demokratikus garanciának indult, most azonban egyre többen inkább biztonsági kockázatot látnak benne. Sokan párhuzamot látnak a Szijjártó Péter magyar külügyminisztert érintő vádakkal – számolt be a Politico.

Brüsszelben és Berlinben egyre komolyabb aggodalmat kelt, hogy a német Bundestagban az Alternative für Deutschland (AfD) képviselői is hozzáférnek ahhoz az adatbankhoz, amely több ezer belső uniós dokumentumot tartalmaz.

Több uniós diplomata és német törvényhozó szerint fennáll a veszélye annak, hogy érzékeny információk Oroszország, sőt akár Kína felé is kiszivároghatnak, különösen olyan ügyekben, mint az Ukrajnának szánt támogatások vagy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása.

A cikk szerint a Bundestagban működő EuDoX rendszerhez minden képviselő és asszisztensük hozzáférhet, ami más nemzeti parlamentekhez képest szokatlanul széles jogosultságot jelent. Az adatbázis évente nagyjából 25 ezer dokumentumot tartalmaz, köztük korlátozott minősítésű iratokat, például miniszteri csúcstalálkozók háttéranyagait és nagyköveti egyeztetések összefoglalóit. A rendszer eredetileg a kormányzati hatalom demokratikus ellenőrzését szolgálta, különös tekintettel Németország történelmi tapasztalataira.

A félelmek azért erősödtek fel, mert több politikus szerint az AfD körül régóta visszatérő gyanú, hogy a párt politikusai vagy környezetük orosz, illetve kínai kapcsolatokon keresztül érzékeny információkat továbbíthatnak.

Még több Uniós források

A Zöldek részéről Anton Hofreiter, a Bundestag EU-ügyi bizottságának elnöke is arról beszélt, hogy megalapozott aggodalmak vannak információszivárgások miatt. Más német képviselők arra figyelmeztettek, hogy az AfD korábban parlamenti kérdésekkel is próbált biztonsági szempontból érzékeny adatokhoz jutni.

Uniós diplomaták szerint emiatt a gyakorlatban már most is óvatosabban zajlanak a kényes egyeztetések: egyes ügyeket kisebb körben tárgyalnak, és nem minden információt osztanak meg a 27 tagállam teljes körével.

Ebben Magyarország is érintett, miután sajtójelentések szerint Szijjártó Péter külügyminiszter az uniós külügyminiszteri találkozók szünetéből is felhívta az orosz kollégáját, Szergej Lavrovot.

Kapcsolódó cikkünk

Az AfD visszautasította a vádakat, és alaptalannak nevezte azokat az állításokat, hogy információkat adna át Oroszországnak vagy Kínának. Szakértők ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a német kormány eleve úgy válogatja az EuDoX-ba feltöltött dokumentumokat, hogy tudja: viszonylag sok, mintegy ötezer jogosult felhasználó fér hozzájuk. Ennek ellenére több német törvényhozó szerint az AfD hozzáférése valós biztonsági kockázat, ezért a Bundestag igazgatása már tett is bizonyos korlátozó lépéseket egyes AfD-s munkatársakkal szemben.

Kapcsolódó cikkünk

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

Konferencia ajánló

Járműipar 2026

Járműipar 2026

2026. március 26.

BALATONFÜRED - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. március 30.

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

