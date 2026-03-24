Ursula von der Leyen éjjel még egy szövetségest láncolt az EU-hoz

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen egy újabb, stratégiailag is fontos pozícióban lévő országgal kötött partnerségi megállapodást, amely a frissebb szabadkereskedelmi megállapodásokhoz képest még drasztikusabb vámmentességet szerez az uniós exportőröknek. Az Ausztráliával kötött egyezség rendkívül ígéretesnek mutatkozik az EU számára, hiszen miközben az európai ipar és szolgáltatók jelentős előnyökhöz jutnak, a sokszor elégedetlen agrárszektor is biztosítva lett.

Az Európai Unió és Ausztrália hosszú tárgyalási folyamatot követően keddre virradóra véglegesítette szabadkereskedelmi megállapodását, amely tovább viszi az EU törekvéseit a diverzifikált exportpiacok begyűjtésében és az átfogóbb gazdasági kapcsolatok kiépítésében.

A drasztikus nyitás persze sok védőintézkedéssel és kvótával is meg lett tűzdelve, de

alapvetően nagyon hamar a termékek közel 100 százaléka válik vámmentessé, miközben eddig tipikusan 5 százalékos tarifa vonatkozott az EU-ból érkező árura.

Ahogy azt a Mercosur-megállapodás kapcsán láthattuk, az európai agrárszektor meglehetősen érzékeny a beáramló termékek potenciális árcsökkentő hatására, azonban egyrészt az ausztrál versenytársak esetében nem voltak akkora félelmek, másrészt az EU rendkívül alacsony kvótákat szabott.

A mindig érzékeny témaként kezelt marhahús esetében például az uniós fogyasztás/termelés mindössze 0,5 százalékának megfelelő mennyiségre fognak vámkedvezmények vonatkozni, és ezt a kvóta is csak 10 év alatt éri majd el a maximumát.

Ezzel szemben az EU-ból érkező exporttermékek – így például a bor és a pezsgő, egyes gyümölcsök és zöldségek (beleértve a feldolgozott termékeket és gyümölcsleveket), a csokoládé, a cukor, az édességek, a fagylalt stb. – esetében a vámok már a megállapodás hatálybalépésének első napjától nullára csökkennek, míg például a sajtok esetében csak hároméves átmeneti időszak után szűnnek meg teljesen a tarifák.

Ezzel párhuzamosan persze az Európai Unió is liberalizálja piacát az ausztrál termékek előtt, így megszűnnek a vámok többek között a borra, diófélékre, gyümölcsökre és zöldségekre, mézre, olívaolajra, a legtöbb tejtermékre, valamint a búzára, árpára és a tengeri termékekre. Az imént említett marhahúson túl érzékeny termékként kvóta alá szorul a juhhús, a cukor, a rizs, a búzaglutén, a sovány tejpor és a vaj.

Az ipari termékek oldalán természetesen kiemelt szerepet kap az autóexport, így Ausztrália szinte teljes mértékben vámmentessé teszi piacát az uniós járműszállítmányok előtt.

Mindössze néhány teherautó-kategória esetében marad fenn átmeneti jelleggel vám, amelyet rövid időn belül fokozatosan vezetnek ki.

Emellett Ausztráliában létezik egy árhoz kötött luxusautó-adó a személygépjárművekre, azonban ennek a küszöbértékét is most mintegy 28 millió forintnak megfelelő ausztrál dollárra emelik, így az EU-ból érkező elektromos autók mintegy 75 százaléka mentesül ettől a felártól.

Az Európai Uniónak az is fontos volt, hogy eltörölje a vámokat a kritikus ásványokra és hidrogénre, cserébe pedig Ausztrália megnyitja ezt a stratégiai szektort az európai befektetők előtt, ami igen jelentős lépés lehet az energiaátmenet és az ellátásbiztonság szempontjából.

Ezen felül könnyebbé válik a belépés többek között a szakmai és üzleti szolgáltatóknak, a tengeri szállítás, valamint a pénzügyi szektor szereplőinek is. A befektetőknek kölcsönösen garantálják az egyenlő, nem preferenciális bánásmódot.

A megállapodás egésze persze számos védőintézkedést és részletszabályt, valamint védelmi együttműködést is tartalmaz, de a legtárgyaltabb elemek alapján az EU még többet ért el, mint amit 2023-ban akart, így

az ausztrál megállapodás újabb példája annak, hogyan sodorja Európa felé a különböző nemzetközi szereplőket az USA drasztikus vámpolitizálása.

