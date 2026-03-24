Ursula von der Leyen éjjel még egy szövetségest láncolt az EU-hoz

Az Európai Unió és Ausztrália hosszú tárgyalási folyamatot követően keddre virradóra véglegesítette szabadkereskedelmi megállapodását, amely tovább viszi az EU törekvéseit a diverzifikált exportpiacok begyűjtésében és az átfogóbb gazdasági kapcsolatok kiépítésében.
A drasztikus nyitás persze sok védőintézkedéssel és kvótával is meg lett tűzdelve, de
alapvetően nagyon hamar a termékek közel 100 százaléka válik vámmentessé, miközben eddig tipikusan 5 százalékos tarifa vonatkozott az EU-ból érkező árura.
Ahogy azt a Mercosur-megállapodás kapcsán láthattuk, az európai agrárszektor meglehetősen érzékeny a beáramló termékek potenciális árcsökkentő hatására, azonban egyrészt az ausztrál versenytársak esetében nem voltak akkora félelmek, másrészt az EU rendkívül alacsony kvótákat szabott.
A mindig érzékeny témaként kezelt marhahús esetében például az uniós fogyasztás/termelés mindössze 0,5 százalékának megfelelő mennyiségre fognak vámkedvezmények vonatkozni, és ezt a kvóta is csak 10 év alatt éri majd el a maximumát.
Ezzel szemben az EU-ból érkező exporttermékek – így például a bor és a pezsgő, egyes gyümölcsök és zöldségek (beleértve a feldolgozott termékeket és gyümölcsleveket), a csokoládé, a cukor, az édességek, a fagylalt stb. – esetében a vámok már a megállapodás hatálybalépésének első napjától nullára csökkennek, míg például a sajtok esetében csak hároméves átmeneti időszak után szűnnek meg teljesen a tarifák.
Ezzel párhuzamosan persze az Európai Unió is liberalizálja piacát az ausztrál termékek előtt, így megszűnnek a vámok többek között a borra, diófélékre, gyümölcsökre és zöldségekre, mézre, olívaolajra, a legtöbb tejtermékre, valamint a búzára, árpára és a tengeri termékekre. Az imént említett marhahúson túl érzékeny termékként kvóta alá szorul a juhhús, a cukor, a rizs, a búzaglutén, a sovány tejpor és a vaj.
Az ipari termékek oldalán természetesen kiemelt szerepet kap az autóexport, így Ausztrália szinte teljes mértékben vámmentessé teszi piacát az uniós járműszállítmányok előtt.
Mindössze néhány teherautó-kategória esetében marad fenn átmeneti jelleggel vám, amelyet rövid időn belül fokozatosan vezetnek ki.
Emellett Ausztráliában létezik egy árhoz kötött luxusautó-adó a személygépjárművekre, azonban ennek a küszöbértékét is most mintegy 28 millió forintnak megfelelő ausztrál dollárra emelik, így az EU-ból érkező elektromos autók mintegy 75 százaléka mentesül ettől a felártól.
Az Európai Uniónak az is fontos volt, hogy eltörölje a vámokat a kritikus ásványokra és hidrogénre, cserébe pedig Ausztrália megnyitja ezt a stratégiai szektort az európai befektetők előtt, ami igen jelentős lépés lehet az energiaátmenet és az ellátásbiztonság szempontjából.
Ezen felül könnyebbé válik a belépés többek között a szakmai és üzleti szolgáltatóknak, a tengeri szállítás, valamint a pénzügyi szektor szereplőinek is. A befektetőknek kölcsönösen garantálják az egyenlő, nem preferenciális bánásmódot.
A megállapodás egésze persze számos védőintézkedést és részletszabályt, valamint védelmi együttműködést is tartalmaz, de a legtárgyaltabb elemek alapján az EU még többet ért el, mint amit 2023-ban akart, így
az ausztrál megállapodás újabb példája annak, hogyan sodorja Európa felé a különböző nemzetközi szereplőket az USA drasztikus vámpolitizálása.
