Utolérte a múltja a volt uniós csúcsvezetőt: emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják
A párizsi fellebbviteli bíróság nyomozást rendelt el Fabrice Leggeri, az Európai Unió határvédelmi ügynökségének volt vezetője ellen az emberiesség elleni bűncselekményekben való bűnrészesség gyanúja miatt – számolt be a Reuters.

Leggeri 2015-től, az európai migrációs válság csúcspontjától kezdve vezette a Frontexet, majd tisztségéről 2022-ben mondott le, miután jogvédő szervezetek éveken át azzal vádolták az ügynökséget, hogy visszaéléseket követ el a migránsokkal szemben az EU külső határain. Többek között kínzással is megvádolták.

A volt ügynökségvezető jelenleg a francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) európai parlamenti képviselője, és a vádakat régóta tagadja. Kedden nem kívánt nyilatkozni, arra hivatkozva, hogy nem értesült a bíróság döntéséről.

A párizsi bíróság március 18-án határozott a nyomozás megindításáról, azután hogy a Francia Emberi Jogi Liga (LDH) és az Utopia 56 nevű migránsjogi szervezet fellebbezett egy korábbi bírói döntés ellen, amely elutasította a Leggeri elleni feljelentésüket. A fellebbviteli bíróság a beadványt "részben megalapozottnak" találta.

A két szervezet azzal vádolja Leggerit, hogy a Frontex ügynökeit a líbiai és görög hatóságok támogatására ösztönözte a migránshajók feltartóztatásában. Ezzel megakadályozták a menekülők bejutását az Európai Unióba.

Megdöbbentő szövetséggel mentek neki Ursula von der Leyen legújabb alkujának

Lesöpörte az Európai Bizottság a vádat az újabb, parkoltatott, Magyarországnak járó eurómilliárdok kapcsán

Brüsszelben döntöttek a paktumról, amitől Trump féktelen haragra gerjedhet

Amennyiben az ügyészség vádat kíván emelni Leggeri ellen, indítványoznia kell európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését, amihez parlamenti szavazásra van szükség.

A nyomozás megindítását eredetileg 2024-ben kérelmezték. Az LDH elnöke szerint az eljárás várhatóan hosszú időt vesz majd igénybe.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: European Union 2026 - Source : EP

Ez is érdekelhet
Gulyás Gergely bejelentette: Magyarország nem köt több gázszállítási szerződést Ukrajnával
Közeleg a váratlan katonai lépés: megindulhatnak a hadihajók, a világ egyik legerősebb hatalma beszállhat a háborúba
Brüsszelben döntöttek a paktumról, amitől Trump féktelen haragra gerjedhet
