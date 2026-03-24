Utolérte a múltja a volt uniós csúcsvezetőt: emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják

Leggeri 2015-től, az európai migrációs válság csúcspontjától kezdve vezette a Frontexet, majd tisztségéről 2022-ben mondott le, miután jogvédő szervezetek éveken át azzal vádolták az ügynökséget, hogy visszaéléseket követ el a migránsokkal szemben az EU külső határain. Többek között kínzással is megvádolták.

A volt ügynökségvezető jelenleg a francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) európai parlamenti képviselője, és a vádakat régóta tagadja. Kedden nem kívánt nyilatkozni, arra hivatkozva, hogy nem értesült a bíróság döntéséről.

A párizsi bíróság március 18-án határozott a nyomozás megindításáról, azután hogy a Francia Emberi Jogi Liga (LDH) és az Utopia 56 nevű migránsjogi szervezet fellebbezett egy korábbi bírói döntés ellen, amely elutasította a Leggeri elleni feljelentésüket. A fellebbviteli bíróság a beadványt "részben megalapozottnak" találta.

A két szervezet azzal vádolja Leggerit, hogy a Frontex ügynökeit a líbiai és görög hatóságok támogatására ösztönözte a migránshajók feltartóztatásában. Ezzel megakadályozták a menekülők bejutását az Európai Unióba.

Amennyiben az ügyészség vádat kíván emelni Leggeri ellen, indítványoznia kell európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését, amihez parlamenti szavazásra van szükség.

A nyomozás megindítását eredetileg 2024-ben kérelmezték. Az LDH elnöke szerint az eljárás várhatóan hosszú időt vesz majd igénybe.

