Utolérte a múltja a volt uniós csúcsvezetőt: emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják

Leggeri 2015-től, az európai migrációs válság csúcspontjától kezdve vezette a Frontexet, majd tisztségéről 2022-ben mondott le, miután jogvédő szervezetek éveken át azzal vádolták az ügynökséget, hogy visszaéléseket követ el a migránsokkal szemben az EU külső határain. Többek között kínzással is megvádolták.
A volt ügynökségvezető jelenleg a francia szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (Rassemblement National) európai parlamenti képviselője, és a vádakat régóta tagadja. Kedden nem kívánt nyilatkozni, arra hivatkozva, hogy nem értesült a bíróság döntéséről.
A párizsi bíróság március 18-án határozott a nyomozás megindításáról, azután hogy a Francia Emberi Jogi Liga (LDH) és az Utopia 56 nevű migránsjogi szervezet fellebbezett egy korábbi bírói döntés ellen, amely elutasította a Leggeri elleni feljelentésüket. A fellebbviteli bíróság a beadványt "részben megalapozottnak" találta.
A két szervezet azzal vádolja Leggerit, hogy a Frontex ügynökeit a líbiai és görög hatóságok támogatására ösztönözte a migránshajók feltartóztatásában. Ezzel megakadályozták a menekülők bejutását az Európai Unióba.
Amennyiben az ügyészség vádat kíván emelni Leggeri ellen, indítványoznia kell európai parlamenti mentelmi jogának felfüggesztését, amihez parlamenti szavazásra van szükség.
A nyomozás megindítását eredetileg 2024-ben kérelmezték. Az LDH elnöke szerint az eljárás várhatóan hosszú időt vesz majd igénybe.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: European Union 2026 - Source : EP
