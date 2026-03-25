Fellázadtak a tagállamok, drasztikus lépést követelnek Brüsszeltől, aminek nagyon súlyos ára lehet

Az uniós vezetők és az ipari szereplők régóta sürgetik a környezetvédelmi szabályok lazítását. Ezek az előírások ugyanis jelentősen lassítják az ipari létesítmények és a bányák engedélyezését Európában. Mario Draghi volt olasz miniszterelnök, az Európai Központi Bank elnökének 2024-es versenyképességi jelentése szintén a bürokratikus eljárások lassúságát jelölte meg az egyik fő akadályként.
Válaszképpen az Európai Bizottság tavaly decemberben egy intézkedéscsomagot terjesztett elő, de a tagállami kormányok ennél jóval nagyobb szabadságot szeretnének a saját engedélyezési rendszereik kialakításában.
A Környezetvédelmi Tanács múlt heti ülésén több tagállam is bírálta a brüsszeli megközelítést: Horvátország például rugalmasabb nemzeti hatásköröket követelt, Észtország pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi javaslat túl sok különböző uniós jogszabályban elszórva próbálja gyorsítani az eljárásokat. Ez a megközelítés adminisztratív terheket és zavart okoz a vállalkozásoknak. Tallinn ehelyett egyetlen, összevont rendeletet sürgetett, amely egységesen rögzítené az engedélyezés új elveit.
Franciaország és Csehország, többek között Belgium, Észtország, Lettország, Románia, Szlovákia és Írország támogatásával, szintén azt kéri, hogy a decemberi javaslat hatályát terjesszék ki további uniós jogszabályokra is.
Görögország képviselője szerint a Bizottság javaslata nem érinti a probléma gyökerét. Hiányolta a környezeti engedélyezések és a természetvédelmi jogszabályok, például az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelv összehangolását. A múlt heti uniós csúcstalálkozón a tagállami vezetők szintén a bürokrácia csökkentését szorgalmazták. Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kifejezetten a közigazgatási eljárások "alapvető gyorsítását" követelte minden ágazatban.
Az ipari lobbi szintén fokozza a nyomást, amit jól mutat, hogy a múlt hónapban tizennyolc érdekképviseleti szervezet hozta létre az "Informális Engedélyezési Koalíciót".
Ennek célja a természetvédelmi, vízvédelmi, hulladékgazdálkodási, ipari kibocsátási és talajminőségi szabályok, valamint a környezeti hatásvizsgálatok egyszerűsítése. Az Európai Ásványipari Szövetség rámutatott, hogy a hatásvizsgálatok jelenleg legalább négy évig tartanak. Ez az időtartam magában foglalja a madárpopulációk, a közeli élőhelyek és a helyi környezet állapotának részletes felmérését is.
Az Európai Bizottság viszont egyelőre nem enged, és Jessika Roswall környezetvédelmi biztos a miniszteri ülésen a "szabályozási stabilitás" fontosságát hangsúlyozta.
Kitartott amellett, hogy az eredeti javaslat is kellő rugalmasságot biztosít a tagállamok számára.
A környezetvédelmi civil szervezetek ugyanakkor határozottan figyelmeztetnek a kockázatokra. A ClientEarth jogásza szerint a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvek, valamint a környezeti hatásvizsgálati irányelv gyengítése súlyos következményekkel járhat. Ez a lépés jelentősen ronthatja a környezet- és egészségvédelem európai színvonalát.
Címlapkép forrása: EU
