Meglépte Brüsszel: rengeteg pénzt öntenek egy vadonatúj katonai programba az ukrajnai háború miatt

Az Európai Bizottság új pénzügyi eszközt javasolt az európai védelmi ipar támogatására AGILE néven, amely egy 115 millió eurós, 2027-re szóló pilotprogramként gyorsítaná fel a hadiipari innováció piacra vitelét.
Henna Virkkunen ügyvezető alelnök szerint
az ukrajnai háború világosan megmutatta, hogy az európai védelmi iparnak gyorsabban kell alkalmazkodnia az új hadviselési környezethez, és a mesterséges intelligencia, a kvantumtechnológia, a robotika vagy a kibertechnológiák már nem jövőbeli lehetőségek, hanem a modern hadviselés meghatározó elemei.
Az Európai Bizottság ezért azt is ösztönzi, hogy a tagállamok fegyverbeszerzési költségvetésük legalább 10%-át feltörekvő és diszruptív technológiákra fordítsák.
Virkkunen azt hangsúlyozta, hogy az EU eddig sokat tett a védelmi kutatás-fejlesztésért, de a gyorsaság, a kockázatvállalás és a kis- és középvállalatok, illetve startupok támogatása terén nem tudott elég hatékony lenni. Szerinte az európai védelmi ipar széttagolt, a kisebb cégek pedig gyakran már a közbeszerzési rendszerek bejáratáig sem jutnak el.
Az AGILE éppen ezt a hiányzó láncszemet pótolná: 20–30 projektet támogatna, a kiválasztott cégek esetében pedig az elszámolható költségek akár 100%-át is fedezné.
A cél az, hogy a tervezőasztaltól a terepre rekordidő alatt kerüljenek ki új védelmi megoldások, és a program szorosan igazodjon a tagállamok legsürgetőbb katonai igényeihez.
Andrius Kubilius védelmi biztos azt mondta, hogy az európai védelmi beszerzések jelenleg erősen a legnagyobb szereplők felé billennek: az uniós országokban a beszerzések 70–80%-a elsősorban a tíz legnagyobb hadiipari vállalathoz kerül, miközben az Egyesült Államokban ez az arány 40% alatt marad. Értékelése szerint ezek a nagy cégek gyakran lassú, drága és kis darabszámú, technológiailag csúcskategóriás, „haute couture” jellegű termelést folytatnak, amit nehéz gyorsan felfuttatni. Az EU jelenlegi eszközei, például az Európai Védelmi Alap, szintén ilyen logikára épülnek, és a pályázati, jóváhagyási eljárások is lassúak és részletekbe menően bürokratikusak.
Kubilius szerint
a mai környezetben nem elég a tegnap háborúira készülni, hanem a mai és a holnapi konfliktusokhoz is gyorsan alkalmazkodó, olcsóbb, tömegesen skálázható technológiákra van szükség.
Ennek megfelelően az AGILE gyorsított eljárásban működne: az Európai Bizottság négy hónapon belül döntene a pályázatokról, az egyes támogatások összege pedig 1 és 5 millió euró között lenne. A programban egyedi vállalkozások is indulhatnának az EU tagállamaiból, Norvégiából és Ukrajnából, elsősorban új védelmi szereplők, vagyis kkv-k, startupok és scaleupok, akár a civil szektorból is, de konzorciumok létrehozására is lenne lehetőség.
A biztos arról is beszélt, hogy a gyorsaság ára nagyobb kockázatvállalás lehet, ezért például a tulajdonosi kontroll ellenőrzése kezdetben önbevalláson alapulna.
Az Európai Bizottság ugyanakkor nem titkolja, hogy az AGILE egyelőre korlátozott léptékű kísérlet. A 115 millió eurós keretet 2027-re az EDIP, az Európai Védelmi Alap és az űrprogram jelenlegi forrásaiból tudták összerakni, és Kubilius szerint ennél jóval többet csak a tagállamok döntésével lehetne mozgósítani. A biztos azt mondta,
már az is komoly eredmény lenne, ha a programból 20 olyan európai vállalat nőne ki, amely a Helsinghez vagy a Frankenburg Technologieshez hasonló új, meghatározó diszruptív szereplővé válik.
Az uniós végrehajtó testület abban bízik, hogy az AGILE már 2027-ben bizonyítani tud, és ez megalapozhat egy sokkal nagyobb költségvetésű folytatást a 2028 és 2035 közötti többéves uniós pénzügyi keretben, miközben a tagállamokat is hasonló nemzeti programok indítására ösztönözheti.
Új információkat tett közzé az MVM a rezsicsökkentett számlákról
Itt ellenőrizhető a jóváírás.
Egyre feljebb az OTP
Kitart a lendület a magyar tőzsdén.
Meglépte Brüsszel: rengeteg pénzt öntenek egy vadonatúj katonai programba az ukrajnai háború miatt
Nem elég a tegnap háborúira készülni, rohamtempóban fejlesztik a jövő fegyvereit.
Jöhet a nagy kitörés a magyar tőzsdén - Most érdemes nagyon figyelni!
Itt vannak a fordulós jelek.
Megjött a friss uniós fejlettségi rangsor - nincs okunk az örömre
Öt éve egy helyben topogunk, a régió egésze jobban teljesít.
Kiderült: tényleg elkezdett tárgyalni Amerika és Irán - Szép csendben mindent beismert Teherán
Valami tényleg megmozdult a béketárgyalások felé.
Olyan bejelentés érkezett, amire sokan vártak: milliárdokat osztanak szét, mutatjuk, kik kapják a százezres támogatást
A dolgozók egészségi vizsgálatait fedezhetik.
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Magasabb inflációt és alacsonyabb gazdasági növekedést vár a jegybank, mint korábban
Az MNB mai döntése értelmében nem módosul a jegybanki alapkamat mértéke a holnap naptól. Ugyanakkor megjelent az új inflációs, gazdasági előrejelzés is. Itt azért romló kilátásokat lehet
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
A Revolut titkai: hogy tud ilyen gyorsan nőni Magyarországon?
Megjelent a Checklist március 24-i adása.
Az utolsó pillanatban vagyunk: így dől el a hazai vállalatok jövője
Ács Istvánnal, az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Szövetség társelnökével beszélgettünk.
Piacot építünk, nem pincét − Kezd beérni a magyar bormarketing stratégia
Menekülés a minőségbe.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?