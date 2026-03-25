Meglépte Brüsszel: rengeteg pénzt öntenek egy vadonatúj katonai programba az ukrajnai háború miatt

Új védelmi támogatási eszközt tesztel az Európai Bizottság: a 115 millió eurós (44,75 milliárd forintos) AGILE célja, hogy segítse a kisebb védelmi ipari cégek felskálázódását – jelentette be szerdán az Európai Bizottság.

Az Európai Bizottság új pénzügyi eszközt javasolt az európai védelmi ipar támogatására AGILE néven, amely egy 115 millió eurós, 2027-re szóló pilotprogramként gyorsítaná fel a hadiipari innováció piacra vitelét.

Henna Virkkunen ügyvezető alelnök szerint

az ukrajnai háború világosan megmutatta, hogy az európai védelmi iparnak gyorsabban kell alkalmazkodnia az új hadviselési környezethez, és a mesterséges intelligencia, a kvantumtechnológia, a robotika vagy a kibertechnológiák már nem jövőbeli lehetőségek, hanem a modern hadviselés meghatározó elemei.

Az Európai Bizottság ezért azt is ösztönzi, hogy a tagállamok fegyverbeszerzési költségvetésük legalább 10%-át feltörekvő és diszruptív technológiákra fordítsák.

Virkkunen azt hangsúlyozta, hogy az EU eddig sokat tett a védelmi kutatás-fejlesztésért, de a gyorsaság, a kockázatvállalás és a kis- és középvállalatok, illetve startupok támogatása terén nem tudott elég hatékony lenni. Szerinte az európai védelmi ipar széttagolt, a kisebb cégek pedig gyakran már a közbeszerzési rendszerek bejáratáig sem jutnak el.

Az AGILE éppen ezt a hiányzó láncszemet pótolná: 20–30 projektet támogatna, a kiválasztott cégek esetében pedig az elszámolható költségek akár 100%-át is fedezné.

A cél az, hogy a tervezőasztaltól a terepre rekordidő alatt kerüljenek ki új védelmi megoldások, és a program szorosan igazodjon a tagállamok legsürgetőbb katonai igényeihez.

Andrius Kubilius védelmi biztos azt mondta, hogy az európai védelmi beszerzések jelenleg erősen a legnagyobb szereplők felé billennek: az uniós országokban a beszerzések 70–80%-a elsősorban a tíz legnagyobb hadiipari vállalathoz kerül, miközben az Egyesült Államokban ez az arány 40% alatt marad. Értékelése szerint ezek a nagy cégek gyakran lassú, drága és kis darabszámú, technológiailag csúcskategóriás, „haute couture” jellegű termelést folytatnak, amit nehéz gyorsan felfuttatni. Az EU jelenlegi eszközei, például az Európai Védelmi Alap, szintén ilyen logikára épülnek, és a pályázati, jóváhagyási eljárások is lassúak és részletekbe menően bürokratikusak.

Kubilius szerint

a mai környezetben nem elég a tegnap háborúira készülni, hanem a mai és a holnapi konfliktusokhoz is gyorsan alkalmazkodó, olcsóbb, tömegesen skálázható technológiákra van szükség.

Ennek megfelelően az AGILE gyorsított eljárásban működne: az Európai Bizottság négy hónapon belül döntene a pályázatokról, az egyes támogatások összege pedig 1 és 5 millió euró között lenne. A programban egyedi vállalkozások is indulhatnának az EU tagállamaiból, Norvégiából és Ukrajnából, elsősorban új védelmi szereplők, vagyis kkv-k, startupok és scaleupok, akár a civil szektorból is, de konzorciumok létrehozására is lenne lehetőség.

A biztos arról is beszélt, hogy a gyorsaság ára nagyobb kockázatvállalás lehet, ezért például a tulajdonosi kontroll ellenőrzése kezdetben önbevalláson alapulna.

Az Európai Bizottság ugyanakkor nem titkolja, hogy az AGILE egyelőre korlátozott léptékű kísérlet. A 115 millió eurós keretet 2027-re az EDIP, az Európai Védelmi Alap és az űrprogram jelenlegi forrásaiból tudták összerakni, és Kubilius szerint ennél jóval többet csak a tagállamok döntésével lehetne mozgósítani. A biztos azt mondta,

már az is komoly eredmény lenne, ha a programból 20 olyan európai vállalat nőne ki, amely a Helsinghez vagy a Frankenburg Technologieshez hasonló új, meghatározó diszruptív szereplővé válik.

Az uniós végrehajtó testület abban bízik, hogy az AGILE már 2027-ben bizonyítani tud, és ez megalapozhat egy sokkal nagyobb költségvetésű folytatást a 2028 és 2035 közötti többéves uniós pénzügyi keretben, miközben a tagállamokat is hasonló nemzeti programok indítására ösztönözheti.

Címlapkép forrása: EU