Olyan bejelentés érkezett, amire sokan vártak: milliárdokat osztanak szét, mutatjuk, kik kapják a százezres támogatást

Elindult a GINOP_PLUSZ-3.2.6-25-2025-00001 „Munkáltatók egészségtudatosságának fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt, melyhez a vissza nem térítendő támogatást az Európai Szociális Alap+, valamint Magyarország költségvetése biztosítja a Széchenyi Terv Plusz program keretében - jelentette be szerdán a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A tárca közleménye kiemelte, hogy a kormány a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinációjában 2026. áprilisától 8,76 milliárd forintos európai uniós forrással új programot indít a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások munkavállalóinak egészségmegőrzésének támogatására. A lebonyolításban az OFA Nonprofit Kft. vesz részt.

A továbbadott támogatással megvalósuló projekt célja a magyar kkv-k versenyképességének növelése a munkavállalóik egészségmegőrzésén keresztül.

A kkv-k egészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatására pályázhatnak,

ami segítséget nyújt a krónikus betegségek korai, még tünetmentes stádiumban történő felismerésében, amivel megelőzhető a súlyosabb állapotok kialakulása és a hosszú távú munkavégzés alóli kiesés. Emellett kiemelt hangsúlyt fektetünk a munkahelyi stressz szakszerű kezelésére és a mentális jól-létre, biztosítva a stabil, motivált és hatékony munkaerő megtartását a vállalkozásoknál - részletezi az NGM.

A kkv-k országosan nyújthatnak be pályázatokat, a támogatási keret tervezetten 35.000 fő munkavállaló vizsgálatának elvégzésére ad lehetőséget. A támogatás formája: 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás. A kkv-k előleg igénylésére jogosultak.

Továbbadott támogatás keretösszege 6,5 milliárd forint, az 1 főre jutó támogatás összege:

orvosi vizsgálatra legfeljebb 170.000 forint / fő,

foglalkoztatás-egészségügyi szakorvosi díjának támogatása 15.000 forint / fő

A projekt által támogatott orvosi vizsgálatok listáját a pályázati kiírás határozza meg, azokat bármelyik magyarországi egészségügyi szolgáltatótól meg lehet rendelni.

