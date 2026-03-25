Óriási EU-s pénzmozgás érinti Magyarországot: milliárdok sorsa dőlt el, de a végén jöhet a hidegzuhany

Az Európai Unió közel 35 milliárd eurót csoportosított át a kohéziós forrásokból, hogy a lassan mozduló felzárkóztatási pénzeket gyorsabban a kontinens legégetőbb stratégiai céljaira fordítsa. Az Európai Bizottság közlése szerint ebből Magyarország majdnem 1 milliárd eurónyi átrendezéssel veszi ki a részét, bár a hazai programoknál továbbra is nyitott kérdés, hogy a jogállamisági feltételesség miatt ebből végül mekkora összeg válik ténylegesen felhasználhatóvá.

Az Európai Unió 34,6 milliárd eurót csoportosított át a 2021–2027-es kohéziós forrásokból a legégetőbb stratégiai célokra, hogy gyorsabban tudjon reagálni a romló geopolitikai környezetre és a versenyképességi kihívásokra. Az Európai Bizottság közlése szerint

a pénzeket elsősorban a versenyképesség erősítésére, a védelemre és polgári felkészültségre, a megfizethető lakhatásra, a vízügyi ellenálló képesség javítására, valamint az energiabiztonság és az összekapcsoltság fejlesztésére irányították át.

A teljes átcsoportosított összeg majdnem a 367 milliárd eurós, 2021–2027-es kohéziós keret 10 százalékát teszi ki. Az uniós testület szerint ez a forrásmozgatás egyszerre szolgálja Európa technológiai önállóságát, az energiaellátás biztonságát, a dekarbonizációt és a mindennapi megélhetési költségek mérséklését, miközben készségfejlesztésre is jut pénz a védelem, a kiberbiztonság és a zöld átállás területén.

A források legnagyobb része, 15,2 milliárd euró a kritikus technológiákra, az innovációra és a készségfejlesztésre megy, míg 11,9 milliárd eurót a védelmi ipari kapacitások, a katonai mobilitás és a polgári felkészültség erősítésére szánnak.

Ezen felül 3,3 milliárd euró jut megfizethető és fenntartható lakhatásra, 3,1 milliárd euró a vízügyi ellenálló képesség javítására, 1,2 milliárd euró pedig az energiabiztonságra és az ipari dekarbonizációra.

Az ügy előzménye, hogy az Európai Bizottság 2025 áprilisában tett javaslatot arra, hogy a tagállamok a félidős felülvizsgálat keretében igazítsák át beruházási terveiket az új prioritásokhoz. A társjogalkotók szeptemberi jóváhagyása után 25 tagállamban összesen 186 nemzeti és regionális program módosítását hagyták jóvá. A végrehajtást pénzügyi ösztönzőkkel, egyszerűbb szabályokkal és a módosított programok hosszabb megvalósítási idejével segítik, a Bizottság pedig kiemelte, hogy a háború miatt különösen nehéz helyzetbe került, Oroszországgal, Belarusszal és Ukrajnával határos régiók még kedvezőbb elbánásban részesültek.

Magyarország a 2021–2027-es időszakban összesen 20 milliárd 991 millió euró kohéziós támogatásra jogosult,

ebből a félidős felülvizsgálat során 934 millió eurót csoportosított át új prioritásokra.

Az összegből 799 millió euró az ERFA-, Kohéziós Alap- és Igazságos Átmenet Alap-forrásokból, további 135 millió euró pedig az ESF+ keretéből érkezik. A hét magyar programból három módosult, négyhez nem nyúltak hozzá.

A magyar átcsoportosítás legnagyobb tétele az Integrált Közlekedésfejlesztés Plusz programhoz kapcsolódik, ahol 389,7 millió eurót irányítottak át, ezt követi a Digitális Megújulás Plusz 299,8 millió euróval és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 244,8 millió euróval.

Az Európai Bizottság ugyanakkor jelezte, hogy ezek az összegek még a 2025 végi állapotot tükrözik, és egyelőre nem tartalmazzák a jogállamisági feltételességi mechanizmus alkalmazásából eredő levonásokat,

vagyis a Magyarország számára ténylegesen elérhető összeg ennél végül alacsonyabb lehet.

