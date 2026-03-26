Betelt a pohár az EU-tagállamokat képviselő vezetőnél, minden létező eszközzel lesújtana Orbán Viktorra egykori jó barátja
A Magyarországgal kialakult patthelyzet az EU-t ismeretlen jogi területre sodorta – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke. A Contexte-nek adott interjújában arról beszélt a tagállamokat tömörítő testület vezetője, hogy megfelelő jogi kényszerítő eszközöket kell keresni Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti vétója után. Az állítólagosan Szijjártó Péter külügyminisztertől Moszkvába szivárgó uniós titkokra vonatkozó vádak szintén fokozzák az aggodalmakat a bizalom, a lojalitás és a brüsszeli döntéshozatal integritása tekintetében. Costa erős szavai azért is érdekesek, mert korábban barátként tekintettek egymásra a magyar kormányfővel.

Az EU jogászaival együtt kell megvizsgálni, milyen következményekkel jár az a példátlan lépés, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tett, amikor megsértette a Szerződés alapvető rendelkezéseit azzal, hogy megakadályozta a 90 milliárd eurós ukrán hitel folyósítását – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke a francia lapnak adott interjújában.

Szerinte az EU ezzel jogilag feltérképezetlen területre került, mert a magyar kormány lépése egyszerre ütközik az egyhangúság szabályába és abba a szerződéses kötelezettségbe, hogy a tagállamok jóhiszeműen, lojálisan működjenek együtt.

Costa azt mondta, új helyzetről van szó, miután Magyarország nem volt hajlandó formálisan végigvinni egy olyan döntést, amelyhez korábban már hozzájárult, és amelyet a másik 26 tagállami vezető egyhangúlag jóváhagyott, az Európai Parlament pedig támogatott.

Az Európai Tanács elnöke szerint most a jogászok feladata megérteni, milyen hatása van ennek a jogsértésnek, és hogyan lehet a szerződések egymásnak feszülő rendelkezései között olyan megoldást találni, amely összhangban marad az uniós jog szellemével.

A portugál politikus a Contexte szerint szokatlanul kemény hangot ütött meg. Úgy fogalmazott, hogy a magyar lépés egyértelműen sérti az őszinte együttműködés elvét, és megtöri az uniós döntéshozatal folytonosságát. A retorika nem meglepő, a múlt csütörtöki EU-csúcson a tagállami vezetők élesen bírálták Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, Costa pedig azt mondta,

a kemény szavakat a helyzet indokolta, mert korábban egyetlen ország sem merte blokkolni egy már meghozott közös döntés végrehajtását.

Hozzátette, ez nem az ő személyes tekintélyéről szól, hanem az Európai Tanács hitelességéről és arról a kölcsönös tiszteletről, amellyel az egyes vezetők a többieknek tartoznak.

A tanácsi elnök megszólalásának külön érdekessége, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 2024-ben még kifejezetten baráti hangon beszélt Costáról, most az Európai Tanács elnöke a lehető legélesebb bírálatot fogalmazta meg vele szemben. Orbán tavalyelőtt arról beszélt, hogy

a portugál szocialista volt miniszterelnök hosszú évek óta a kollégája, Magyarországgal pedig mindig rendes volt, fair, korrekt és méltányos, ezért támogatta őt a testület élére.

Ehhez képest most már nyílt intézményi konfliktus bontakozott ki köztük, miután Orbán megvétózta azt az Ukrajnának szánt hitelt a Barátság olajvezeték leállására hivatkozva, amelyet decemberben még támogatott, miután annak finanszírozásában Magyarország mellett Szlovákiának és Csehországnak sem kellett részt vennie.

A magyar ügy közben egy másik, még érzékenyebb szálon is továbbgyűrűzik: a Contexte rákérdezett arra, hogy a Washington Post korábbi értesülései szerint felmerült: Szijjártó Péter külügyminiszter a külügyi tanács szüneteiben felhívhatta orosz kollégáját, Szergej Lavrovot, így Budapestről bizalmas tanácsi információk juthattak el külső szereplőkhöz, köztük Oroszországhoz.

Costa ezzel kapcsolatban azt mondta, az Európai Tanács főtitkárának, Thérèse Blanchet-nek és Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő hivatalának tisztáznia kell, igazak-e az állítások, és szükség esetén meg kell tenniük a Tanács különböző formációinak integritását védő lépéseket.

Costa szerint ugyanakkor az EU működését nem kell újraszabni, mert nem szabályozási hiányosságról, hanem a meglévő szabályok esetleges megsértéséről van szó.

Az Európai Tanács minden dokumentuma bizalmas, ezért azokat senki nem oszthatja meg harmadik féllel, harmadik országgal pedig végképp nem

– hangsúlyozta.

