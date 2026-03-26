Betelt a pohár az EU-tagállamokat képviselő vezetőnél, minden létező eszközzel lesújtana Orbán Viktorra egykori jó barátja

Az EU jogászaival együtt kell megvizsgálni, milyen következményekkel jár az a példátlan lépés, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tett, amikor megsértette a Szerződés alapvető rendelkezéseit azzal, hogy megakadályozta a 90 milliárd eurós ukrán hitel folyósítását – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke a francia lapnak adott interjújában.

Szerinte az EU ezzel jogilag feltérképezetlen területre került, mert a magyar kormány lépése egyszerre ütközik az egyhangúság szabályába és abba a szerződéses kötelezettségbe, hogy a tagállamok jóhiszeműen, lojálisan működjenek együtt.

Costa azt mondta, új helyzetről van szó, miután Magyarország nem volt hajlandó formálisan végigvinni egy olyan döntést, amelyhez korábban már hozzájárult, és amelyet a másik 26 tagállami vezető egyhangúlag jóváhagyott, az Európai Parlament pedig támogatott.

Az Európai Tanács elnöke szerint most a jogászok feladata megérteni, milyen hatása van ennek a jogsértésnek, és hogyan lehet a szerződések egymásnak feszülő rendelkezései között olyan megoldást találni, amely összhangban marad az uniós jog szellemével.

A portugál politikus a Contexte szerint szokatlanul kemény hangot ütött meg. Úgy fogalmazott, hogy a magyar lépés egyértelműen sérti az őszinte együttműködés elvét, és megtöri az uniós döntéshozatal folytonosságát. A retorika nem meglepő, a múlt csütörtöki EU-csúcson a tagállami vezetők élesen bírálták Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, Costa pedig azt mondta,

a kemény szavakat a helyzet indokolta, mert korábban egyetlen ország sem merte blokkolni egy már meghozott közös döntés végrehajtását.

Hozzátette, ez nem az ő személyes tekintélyéről szól, hanem az Európai Tanács hitelességéről és arról a kölcsönös tiszteletről, amellyel az egyes vezetők a többieknek tartoznak.

A tanácsi elnök megszólalásának külön érdekessége, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 2024-ben még kifejezetten baráti hangon beszélt Costáról, most az Európai Tanács elnöke a lehető legélesebb bírálatot fogalmazta meg vele szemben. Orbán tavalyelőtt arról beszélt, hogy

a portugál szocialista volt miniszterelnök hosszú évek óta a kollégája, Magyarországgal pedig mindig rendes volt, fair, korrekt és méltányos, ezért támogatta őt a testület élére.

Ehhez képest most már nyílt intézményi konfliktus bontakozott ki köztük, miután Orbán megvétózta azt az Ukrajnának szánt hitelt a Barátság olajvezeték leállására hivatkozva, amelyet decemberben még támogatott, miután annak finanszírozásában Magyarország mellett Szlovákiának és Csehországnak sem kellett részt vennie.

A magyar ügy közben egy másik, még érzékenyebb szálon is továbbgyűrűzik: a Contexte rákérdezett arra, hogy a Washington Post korábbi értesülései szerint felmerült: Szijjártó Péter külügyminiszter a külügyi tanács szüneteiben felhívhatta orosz kollégáját, Szergej Lavrovot, így Budapestről bizalmas tanácsi információk juthattak el külső szereplőkhöz, köztük Oroszországhoz.

Costa ezzel kapcsolatban azt mondta, az Európai Tanács főtitkárának, Thérèse Blanchet-nek és Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő hivatalának tisztáznia kell, igazak-e az állítások, és szükség esetén meg kell tenniük a Tanács különböző formációinak integritását védő lépéseket.

Costa szerint ugyanakkor az EU működését nem kell újraszabni, mert nem szabályozási hiányosságról, hanem a meglévő szabályok esetleges megsértéséről van szó.

Az Európai Tanács minden dokumentuma bizalmas, ezért azokat senki nem oszthatja meg harmadik féllel, harmadik országgal pedig végképp nem

– hangsúlyozta.

