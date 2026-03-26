Betelt a pohár az EU-tagállamokat képviselő vezetőnél, minden létező eszközzel lesújtana Orbán Viktorra egykori jó barátja

Az EU jogászaival együtt kell megvizsgálni, milyen következményekkel jár az a példátlan lépés, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tett, amikor megsértette a Szerződés alapvető rendelkezéseit azzal, hogy megakadályozta a 90 milliárd eurós ukrán hitel folyósítását – jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke a francia lapnak adott interjújában.
Szerinte az EU ezzel jogilag feltérképezetlen területre került, mert a magyar kormány lépése egyszerre ütközik az egyhangúság szabályába és abba a szerződéses kötelezettségbe, hogy a tagállamok jóhiszeműen, lojálisan működjenek együtt.
Costa azt mondta, új helyzetről van szó, miután Magyarország nem volt hajlandó formálisan végigvinni egy olyan döntést, amelyhez korábban már hozzájárult, és amelyet a másik 26 tagállami vezető egyhangúlag jóváhagyott, az Európai Parlament pedig támogatott.
Az Európai Tanács elnöke szerint most a jogászok feladata megérteni, milyen hatása van ennek a jogsértésnek, és hogyan lehet a szerződések egymásnak feszülő rendelkezései között olyan megoldást találni, amely összhangban marad az uniós jog szellemével.
A portugál politikus a Contexte szerint szokatlanul kemény hangot ütött meg. Úgy fogalmazott, hogy a magyar lépés egyértelműen sérti az őszinte együttműködés elvét, és megtöri az uniós döntéshozatal folytonosságát. A retorika nem meglepő, a múlt csütörtöki EU-csúcson a tagállami vezetők élesen bírálták Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, Costa pedig azt mondta,
a kemény szavakat a helyzet indokolta, mert korábban egyetlen ország sem merte blokkolni egy már meghozott közös döntés végrehajtását.
Hozzátette, ez nem az ő személyes tekintélyéről szól, hanem az Európai Tanács hitelességéről és arról a kölcsönös tiszteletről, amellyel az egyes vezetők a többieknek tartoznak.
A tanácsi elnök megszólalásának külön érdekessége, hogy Orbán Viktor miniszterelnök 2024-ben még kifejezetten baráti hangon beszélt Costáról, most az Európai Tanács elnöke a lehető legélesebb bírálatot fogalmazta meg vele szemben. Orbán tavalyelőtt arról beszélt, hogy
a portugál szocialista volt miniszterelnök hosszú évek óta a kollégája, Magyarországgal pedig mindig rendes volt, fair, korrekt és méltányos, ezért támogatta őt a testület élére.
Ehhez képest most már nyílt intézményi konfliktus bontakozott ki köztük, miután Orbán megvétózta azt az Ukrajnának szánt hitelt a Barátság olajvezeték leállására hivatkozva, amelyet decemberben még támogatott, miután annak finanszírozásában Magyarország mellett Szlovákiának és Csehországnak sem kellett részt vennie.
A magyar ügy közben egy másik, még érzékenyebb szálon is továbbgyűrűzik: a Contexte rákérdezett arra, hogy a Washington Post korábbi értesülései szerint felmerült: Szijjártó Péter külügyminiszter a külügyi tanács szüneteiben felhívhatta orosz kollégáját, Szergej Lavrovot, így Budapestről bizalmas tanácsi információk juthattak el külső szereplőkhöz, köztük Oroszországhoz.
Costa ezzel kapcsolatban azt mondta, az Európai Tanács főtitkárának, Thérèse Blanchet-nek és Kaja Kallas kül- és biztonságpolitikai főképviselő hivatalának tisztáznia kell, igazak-e az állítások, és szükség esetén meg kell tenniük a Tanács különböző formációinak integritását védő lépéseket.
Costa szerint ugyanakkor az EU működését nem kell újraszabni, mert nem szabályozási hiányosságról, hanem a meglévő szabályok esetleges megsértéséről van szó.
Az Európai Tanács minden dokumentuma bizalmas, ezért azokat senki nem oszthatja meg harmadik féllel, harmadik országgal pedig végképp nem
– hangsúlyozta.
Megszólalt a vészcsengő: itt az újabb válság, jöhetnek a leállások
Az alternatív beszerzési források sem jelentenek megoldást.
Harold James: Donald Trump nem tudja megoldani a válságot, amit ő okozott
A Princeton Egyetem professzorának cikke.
Mindenki ettől tartott: félelmetes szövetséges csatlakozhat a rezsimhez, globális krízis fenyeget
Készen állnak csatlakozni.
Hornung Ágnes lett az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgatója
A Magyar Bankszövetség főtitkárának a személyi javaslatát egyhangúlag támogatta az igazgatótanács.
Megdöbbentő szövetséggel mentek neki Ursula von der Leyen legújabb alkujának
Nincs válogatás a Bizottság vezetője ellen vívott csatákban.
Kimondták, amitől sokan tartottak: jelentős drágulás jön az Egyesült Államokban az iráni háború miatt
Súlyos üzenetet kaptak a kormányok is.
Felbukkantak Amerika B-2 Spirit lopakodó bombázói, de van itt valami furcsaság
Valami nagyon nem stimmel.
Eljött a fordulat, amitől sokan rettegtek: Putyin állítólag meggondolta magát Ukrajnával kapcsolatban, döntött a háború folytatásáról
Az iráni háború miatt teljesen új helyzetbe került Oroszország.
A lakásvásárlások közel 40%-hoz kapcsolódhat Otthon Start hitel
Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, hogy eddig már 31 ezer esetben folyósításra került az Otthon Start hitel, mintegy 45 ezer fiatalt segítette saját lakásának megszerzésében a támog
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Begyűrűzik az iráni válság: ismét dörömbölhet az infláció
A kamatpálya is kiszámítahatatlanná vált.