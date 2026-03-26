Brüsszelben döntöttek a paktumról, amitől Trump féktelen haragra gerjedhet

Hosszú hónapok óta húzódik a Donald Trump amerikai elnök és az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen között kötött politikai megegyezés végrehajtása, de a most elfogadott záradékokkal elég határozottan összezárt az Európai Parlament, és szigorú feltételekhez kötötte az USA-ból érkező termékekre vonatkozó vámmentességeket. Bár a jelenlegi állás szerint az alku megköthető, addig semmilyen tarifakedvezmény nem fog életbe lépni, ameddig az EU nem tudja biztosan, milyen vámok fognak vonatkozni saját exportcikkeire. Ugyan mostanra egészen beszűkültek Trump vámkivetési opciói, már voltak előzetes fenyegetések, így ha nem is a drasztikus tarifák bemondásának szintjén, de komoly kereskedelmi játszma alakulhat ki az EU és az USA között.

Az Európai Parlament csütörtöki plenáris ülésén 417 igen, 154 nem és 71 tartózkodás mellett átengedték a még nyáron megkötött egyezségben ígért amerikai vámkedvezményeket,

miután a középre húzó pártcsaládok annyi védőzáradékkal tűzdelték meg a végrehajtást, hogy képviselőik többsége úgy vélte, ez már elég lesz kivédeni Trump esetleges támadásait.

A skóciai Turnberryben kötött vámmegállapodás gyakorlatilag egy politikai alku volt Trump és von der Leyen között, amelyben az amerikai elnök azt ígérte, nem fog 15 százaléknál magasabb vámokat kivetni az EU-ra, cserébe viszont tarifamentességet kapnak az amerikai áruk, és az uniós országok irreálisan magas energiavásárlási, illetve befektetési kötelezettségeket vállalnak az USA-val szemben.

A vállalások megvalósíthatóságáról korábban már részletesen írtunk, de Trump Grönlanddal kapcsolatos újabb vámfenyegetései és a legfelsőbb bíróság friss ítélete után

az vált a kérdéssé, hogy Trump mennyire lehet képes tartani magát a megbeszélt vámplafonhoz.

Az ügyben azért játszik a szokásosnál meghatározóbb szerepet az EP, mert míg az USA korábban képes volt az azóta alkotmányellenesnek kikiáltott „viszonossági” vámokkal fix szintet beállítani az EU-nál, most termékenkénti vizsgálatokkal tudja majd helyettesíteni ezeket, amelyek potenciálisan magasabb vagy alacsonyabb értékekkel zárulhatnak.

A Parlament nemzetközi kereskedelemért felelős szakbizottsága (INTA) ezért négy intézkedést épített a szavazásra bocsátott jelentésébe:

Részévé tettek egy napkelte záradékot , aminek köszönhetően csak akkor aktiválnák az amerikai mentességeket, ha garantálva van a vámplafon,

, amely a két év leteltével (Trump jelenlegi elnöki ciklusának végén) csak akkor frissítené meg a megállapodást, ha az EU is úgy ítéli meg, hogy minden megfelelően történt,

, amely lehetővé tenné a mentességek beszüntetését, amennyiben további fenyegetések érkeznek Trumptól,

illetve egy elvárást arra, hogy az USA csak bizonyos jelentős alumínium-, illetve acéltartalom felett használja a két nyersanyagra vonatkozó 50 százalékos vámjait, ne önkényesen számolja fel minden ezeket tartalmazó ipari gépre és eszközre, amelyben megtalálhatók.

A gyakorlatban a napkelte záradék már önmagában is hónapokkal késleltetheti az amerikai vámkedvezményeket, hiszen ha másképp nem tudják garantálni a vámplafont, akkor a vizsgálatok eredményeit kell véglegesíteni hozzá.

Az persze már önmagában is egy komoly ingerpont lehet Trumpnak, hogy az EU hónapok óta húzza a vámmentességek végrehajtását, miközben az USA alapvetően eleget tett a vámplafon implementálásának, és egy bírósági döntés miatt kellett felülírnia azokat.

Ennek megfelelően Trump EU-nagykövete, Andrew Puzder már hétfőn az LNG-szállítmányok hozzáférésének korlátozásával fenyegetett, ha bármilyen módosítást tesznek az alkuba, ami jelentős kockázatot jelent az USA által kirobbantott iráni háború által keltett bizonytalanságok miatt.

A fenyegetést egyelőre nem igazán vették fel az európai döntéshozók, és a Bizottság álláspontja a napindító vitában is az volt:

az üzlet az üzlet, készek erősen fellépni, ha kell, de a Turnberry-vámalkut tovább kell engedni, hiszen csak jóhiszeműség ellenében várhatunk jóhiszeműséget az USA-tól.

Az INTA-t vezető Bernd Lange(Németország, S&D) arra kérte az összes szereplőt, hogy "ne értsék félre" a szakbizottság álláspontját, szükség van a megállapodásra, de a tisztánlátásra is.

Innentől rengeteg minden függ Trump vérmérsékletétől, attól, hogy mennyire köti le a figyelmét Irán, valamint hogy meddig terjednek a rá vonatkozó alkotmányos korlátok.

A jelenleg kivetett 10 százalékos helyettesítő vám, amit csak globálisan tudott kivetni, néhány százalékkal a 15 százalékos tarifaplafon fölé tolta az egyes EU-s termékek exportjára vonatkozó terheket, de nem érdemi az eltérés, és

ezt a tételt csupán maximum 5 százalékkal tudja tovább emelni Trump.

Az erre való akaratra ő és az emberei is többször utaltak a 10 százalékos helyettesítő vám bevezetése óta, úgy, hogy már napok kérdése az egész, azonban hetek óta semmi változás nem történt ez ügyben.

A mostani EP-szavazás eredménye után kiderülhet, hogy itt a halogatás tudatos volt-e, vagy inkább képesség kérdése, így a napokban azt lesz érdemes figyelni, reagál-e Trump a lépésre, vagy az uniós ügyekkel foglalkozó küldöttei szavát hallhatjuk majd csak.