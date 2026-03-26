Brüsszelben döntöttek a paktumról, amitől Trump féktelen haragra gerjedhet

Az Európai Parlament csütörtöki plenáris ülésén 417 igen, 154 nem és 71 tartózkodás mellett átengedték a még nyáron megkötött egyezségben ígért amerikai vámkedvezményeket,
miután a középre húzó pártcsaládok annyi védőzáradékkal tűzdelték meg a végrehajtást, hogy képviselőik többsége úgy vélte, ez már elég lesz kivédeni Trump esetleges támadásait.
A skóciai Turnberryben kötött vámmegállapodás gyakorlatilag egy politikai alku volt Trump és von der Leyen között, amelyben az amerikai elnök azt ígérte, nem fog 15 százaléknál magasabb vámokat kivetni az EU-ra, cserébe viszont tarifamentességet kapnak az amerikai áruk, és az uniós országok irreálisan magas energiavásárlási, illetve befektetési kötelezettségeket vállalnak az USA-val szemben.
A vállalások megvalósíthatóságáról korábban már részletesen írtunk, de Trump Grönlanddal kapcsolatos újabb vámfenyegetései és a legfelsőbb bíróság friss ítélete után
az vált a kérdéssé, hogy Trump mennyire lehet képes tartani magát a megbeszélt vámplafonhoz.
Az ügyben azért játszik a szokásosnál meghatározóbb szerepet az EP, mert míg az USA korábban képes volt az azóta alkotmányellenesnek kikiáltott „viszonossági” vámokkal fix szintet beállítani az EU-nál, most termékenkénti vizsgálatokkal tudja majd helyettesíteni ezeket, amelyek potenciálisan magasabb vagy alacsonyabb értékekkel zárulhatnak.
A Parlament nemzetközi kereskedelemért felelős szakbizottsága (INTA) ezért négy intézkedést épített a szavazásra bocsátott jelentésébe:
- Részévé tettek egy napkelte záradékot, aminek köszönhetően csak akkor aktiválnák az amerikai mentességeket, ha garantálva van a vámplafon,
- egy napnyugta záradékot, amely a két év leteltével (Trump jelenlegi elnöki ciklusának végén) csak akkor frissítené meg a megállapodást, ha az EU is úgy ítéli meg, hogy minden megfelelően történt,
- egy felfüggesztési záradékot, amely lehetővé tenné a mentességek beszüntetését, amennyiben további fenyegetések érkeznek Trumptól,
- illetve egy elvárást arra, hogy az USA csak bizonyos jelentős alumínium-, illetve acéltartalom felett használja a két nyersanyagra vonatkozó 50 százalékos vámjait, ne önkényesen számolja fel minden ezeket tartalmazó ipari gépre és eszközre, amelyben megtalálhatók.
A gyakorlatban a napkelte záradék már önmagában is hónapokkal késleltetheti az amerikai vámkedvezményeket, hiszen ha másképp nem tudják garantálni a vámplafont, akkor a vizsgálatok eredményeit kell véglegesíteni hozzá.
Az persze már önmagában is egy komoly ingerpont lehet Trumpnak, hogy az EU hónapok óta húzza a vámmentességek végrehajtását, miközben az USA alapvetően eleget tett a vámplafon implementálásának, és egy bírósági döntés miatt kellett felülírnia azokat.
Ennek megfelelően Trump EU-nagykövete, Andrew Puzder már hétfőn az LNG-szállítmányok hozzáférésének korlátozásával fenyegetett, ha bármilyen módosítást tesznek az alkuba, ami jelentős kockázatot jelent az USA által kirobbantott iráni háború által keltett bizonytalanságok miatt.
A fenyegetést egyelőre nem igazán vették fel az európai döntéshozók, és a Bizottság álláspontja a napindító vitában is az volt:
az üzlet az üzlet, készek erősen fellépni, ha kell, de a Turnberry-vámalkut tovább kell engedni, hiszen csak jóhiszeműség ellenében várhatunk jóhiszeműséget az USA-tól.
Az INTA-t vezető Bernd Lange(Németország, S&D) arra kérte az összes szereplőt, hogy "ne értsék félre" a szakbizottság álláspontját, szükség van a megállapodásra, de a tisztánlátásra is.
Innentől rengeteg minden függ Trump vérmérsékletétől, attól, hogy mennyire köti le a figyelmét Irán, valamint hogy meddig terjednek a rá vonatkozó alkotmányos korlátok.
A jelenleg kivetett 10 százalékos helyettesítő vám, amit csak globálisan tudott kivetni, néhány százalékkal a 15 százalékos tarifaplafon fölé tolta az egyes EU-s termékek exportjára vonatkozó terheket, de nem érdemi az eltérés, és
ezt a tételt csupán maximum 5 százalékkal tudja tovább emelni Trump.
Az erre való akaratra ő és az emberei is többször utaltak a 10 százalékos helyettesítő vám bevezetése óta, úgy, hogy már napok kérdése az egész, azonban hetek óta semmi változás nem történt ez ügyben.
A mostani EP-szavazás eredménye után kiderülhet, hogy itt a halogatás tudatos volt-e, vagy inkább képesség kérdése, így a napokban azt lesz érdemes figyelni, reagál-e Trump a lépésre, vagy az uniós ügyekkel foglalkozó küldöttei szavát hallhatjuk majd csak.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Társasházi pénzügyek okosan: Így spórolhattok százezreket az Erste új lakástakarék akcióival
Közös képviselőként tavasszal a számvetés mellett a jövőtervezésé a főszerep: miből finanszírozzuk a többmilliós tetőfelújítást, a fűtéskorszerűsítést vagy a lift cseréjét? Mi a
