Döntött az Európai Bizottság: már csak Magyarország vár a több ezer milliárdos SAFE-hitelre
Az Európai Bizottság jóváhagyta Csehország és Franciaország nemzeti védelmi tervét a SAFE (Security Action for Europe) kezdeményezés keretében - számolt be az Európai Bizottság. Ezzel már csak a magyar igénylésről nem született döntés.

Az Európai Bizottság tegnap kiadott közleménye alapján jóváhagyták Franciaország és Csehország SAFE-hitelekre vonatkozó igénylését, ezzel már csak a magyar hitelkérelemmel kapcsolatban nem született döntés.

A szeptemberben ideiglenesen meghatározott összegek alapján Csehország 2,06 milliárd, míg Franciaország 15,09 milliárd euró hitelre lesz jogosult. Ezt a hitelszerződések aláírását követően teszik elérhetővé. A tagállamok a rendelkezésre álló forrásokat stratégiai védelmi képességeik fejlesztésére fordítják.

A Tanácsnak most négy hete van a végrehajtási határozatok elfogadására. A jóváhagyást követően a Bizottság véglegesíti a hitelszerződéseket, így az első kifizetések várhatóan 2026 áprilisában érkeznek meg. A testület eddig összesen tizennyolc tagállam esetében fogadta el a vonatkozó végrehajtási határozatokat,

döntés már csak egyetlen - a magyar kormány által benyújtott - kérelem esetében nem született.

Mi az a SAFE program és mennyi pénzt vár tőle Magyarország?

Amint arról többször írtunk, Magyarország komoly összeghez juthatna az Európai Unió 150 milliárd eurós keretösszegű SAFE (Security Action for Europe) hitelprogramjából, amelyet a tagállamok védelmi kiadásainak finanszírozására hoztak létre.

A magyar kormány 2024 szeptemberében jelezte igényét a keretből, eredetileg 17,4 milliárd euróra.

Az uniós számítási módszertan alapján azonban legfeljebb 16,2 milliárd euró – mintegy 6200 milliárd forint –lehívására lenne lehetősége.

A hitelt 2030-ig lehetne felhasználni. A konstrukció lényege, hogy az Európai Bizottság közvetítésével felvett forrás a piacinál kedvezőbb kamatozású. A Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi közlése szerint a SAFE-hitel várhatóan mintegy 200 bázisponttal olcsóbb finanszírozást jelentene, ami éves szinten több tíz-, később akár százmilliárd forintos kamatmegtakarítást eredményezhetne az államháztartásnak.

A SAFE program egyik vonzó eleme, hogy a jóváhagyott projektekre 15 százalékos előleg hívható le még a megvalósítás megkezdése előtt.

Ez Magyarország esetében akár 930 milliárd forintnyi forrást jelenthetne még a tavaszi időszakban.

A fejlemények fényében egyre valószínűbb, hogy a magyar hiteligénylés jóváhagyása már nem fog megtörténni az április 12-én esedékes parlamenti választások előtt.

A magyar kérelmét érintő döntés elmaradására az egyik legnagyobb hazai védelmi ipari vállalatnak számító 4iG részvényei is reagáltak, komoly esésen van túl az árfolyam. Ennek részleteiről alábbi cikkünkben olvashatnak:

