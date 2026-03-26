Kiszivárgott a tervezet: Brüsszel mindent kockára tenne, hogy utolérjük az Egyesült Államokat, nagyon durva árat fizethetünk érte
Az EU háromszorosára növelné adatközpont-kapacitását, hogy felzárkózzon az AI-versenyben, de az infrastruktúra már most energia-, víz- és hálózati korlátokba ütközik. A gyors bővítést ráadásul egyre erősebb társadalmi ellenállás is kíséri, ami politikai kockázattá válhat – számolt be a Politico.
Az Európai Bizottság májusban bemutatandó terve szerint az EU hét éven belül a jelenlegi kapacitás háromszorosára növelné adatközpont-hálózatát, hogy felzárkózzon az Egyesült Államokhoz és Kínához a mesterséges intelligencia terén, ugyanakkor a bővítés már most komoly fizikai korlátokba és erős társadalmi ellenállásba ütközik. A kontinensen jelenleg több mint 3000 adatközpont működik, de az összesített kapacitás így is nagyjából fele az amerikai és kínai szintnek.

A Politico által megszerzett tervezetek szerint a rendszer már most is feszített: az adatközpontok jelentős része energia- és vízhatékonysági problémákkal küzd.

Körülbelül a felük nem teljesít kulcsfontosságú hatékonysági mutatókat, és minden ötödik kifejezetten rosszul teljesít. Globálisan az adatközpontok 2024-ben a villamosenergia-felhasználás 1,5 százalékát adták, ami 2030-ra megduplázódhat, elérve Japán teljes fogyasztási szintjét.

A bővítés legnagyobb akadálya az energiaellátás: az iparági szereplők szerint az európai villamosenergia-hálózat egyszerűen nincs felkészítve ekkora terhelésre, miközben az adatközpontok egyre inkább kiszoríthatják más fogyasztókat a piacról, növelve az árakat és a hálózati torlódást. Írországban például 2024-ben az adatközpontok már több áramot használtak, mint az összes városi háztartás, és a kormány elismerte, hogy rövid távon nem minden új beruházás szolgálható ki fenntarthatóan.

A társadalmi ellenállás is erősödik, különösen vízhiányos régiókban: Spanyolország egyik legszárazabb térségében három év alatt 24 hiperméretű adatközpontot engedélyeztek, miközben a mezőgazdaságot aszály sújtja, Észak-Olaszországban pedig helyi csoportok tiltakoznak termőföldek ipari célú átalakítása ellen. Egy felmérés szerint az európaiak háromnegyede csak megújuló energiával működő adatközpontokat támogatna, így az EU-nak egyszerre kell kezelnie az infrastruktúra gyors bővítésének kényszerét és a növekvő környezeti-politikai kockázatokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

