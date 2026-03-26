Lesöpörte az Európai Bizottság a vádat az újabb, parkoltatott, Magyarországnak járó eurómilliárdok kapcsán

Magyarország SAFE-terve továbbra is egyedüliként várja a jóváhagyó pecsétet Brüsszelben: az Európai Bizottság szerint az értékelés zajlik, döntés pedig csak „akkor lesz, amikor a terv készen áll”. Miközben Franciaország és Csehország már zöld utat kapott, a magyar kérelem maradt az utolsó nyitott dosszié, és a késlekedés a kampányidőszak árnyékában óhatatlanul időzítési kérdéssé is válik. Az Európai Bizottság technikai folyamatra hivatkozik és elutasítja a politikai olvasatot, de a tét túlmutat a határidőkön: Magyarország kötvénykibocsátási terveit is felülírhatja a magára várató döntés, miközben a költségvetés hiába vár közel 950 milliárd forintnyi előleget.

Magyarország továbbra is az egyetlen tagállam, amelynek SAFE-tervét nem hagyta jóvá az Európai Bizottság – erősítette meg a testület csütörtöki sajtótájékoztatóján a szóvivő. Thomas Regnier a Népszava újságírójának kérdésére jelezte, hogy az értékelés még mindig folyamatban van, és döntés csak akkor születik, „amikor a terv készen áll”.

A brüsszeli tájékoztatón egyértelművé tették, hogy nem érkezett olyan új fejlemény, amely áttörést jelentene az ügyben:

miután Franciaország és Csehország SAFE-terveit elfogadták szerdán, Magyarországé továbbra is az utolsó függőben lévő kérelem.

Az Európai Bizottság szóvivője ugyanakkor nem kívánta részletezni, hogy pontosan mi okozza a késlekedést, és elutasította azt az értelmezést, hogy kifejezetten politikai okok állnának a háttérben. Utóbbi azért merült fel, mert már csak 17 nap van hátra a magyarországi parlamenti választásokig, így a döntés könnyen lehet, hogy már az április 12-i dátum utánra csúszik.

Regnier elmondta, a csúszás a folyamatban technikai jellegű: az Európai Bizottság vizsgálja a benyújtott tervet, és akkor hagyja jóvá, ha az megfelel minden feltételnek.

Ebben érdekes adalék, hogy múlt héten egy magyar uniós diplomata azt mondta a Portfolio-nak, hogy technikai egyeztetés utoljára február 4-én volt a kabinet és az uniós végrehajtótestület között a SAFE-hitelről.

A sajtótájékoztatón felmerült egy biztonságpolitikai jellegű kérdés is, visszautalva a hét elején Szijjártó Péter külügyminiszter orosz kapcsolatai miatt kialakult szivárogtatási vádra, hogy nem tartanak-e attól, hogy Magyarország – a Tanácsban hozzáférve más tagállamok terveihez – milyen módon kezeli ezeket az információkat. A szóvivő ezt a felvetést „nevetségesnek” minősítette, és nem volt hajlandó érdemben reagálni rá, hangsúlyozva, hogy az ilyen kérdések nem az Európai Bizottság hatáskörébe tartoznak. Ezzel párhuzamosan azonban általános elvként rögzítette:

az uniós testület elvárja minden tagállamtól a lojális együttműködés elvének betartását.

A mostani helyzet azért különösen érzékeny, mert a SAFE-eljárás első lépcsője – a bizottsági értékelés és javaslattétel – még mindig nem zárult le Magyarország esetében, így a teljes folyamat további szakaszai sem tudtak elindulni. A konstrukció több lépcsős: a Bizottság jóváhagyási javaslata után a tagállamokból álló Tanácsnak kell döntést hoznia, amelyhez ugyan létezik egy informális, négyhetes „hüvelykujjszabály”, de ez nem kötelező érvényű. Az Európai Tanács így politikai vagy szakmai megfontolásból akár hosszabb ideig is napirenden tarthatja az ügyet.

Ráadásul a tagállamokat tömörítő szerv jóváhagyása sem jelentene még önmagában pénzmozgást.

A döntést követően az Európai Bizottság és az adott tagállam külön hitelmegállapodást köt, amely részletesen rögzíti a végrehajtási feltételeket és az uniós pénzügyi érdekek védelmét szolgáló garanciákat. Csak ezek aláírása után válik lehetővé az előleg folyósítása, amely Magyarország esetében mintegy 2,4 milliárd eurót jelenthetne.

A SAFE (Security Action for Europe) program egy 150 milliárd eurós keretű, kifejezetten védelmi célú uniós hiteleszköz, amelyet 2024-ben hoztak létre az orosz–ukrán háború nyomán romló európai biztonsági környezet kezelésére. A konstrukció lényege, hogy az Európai Bizottság a saját kedvező hitelminősítésével von be forrásokat a piacról, majd ezeket továbbhitelezi a tagállamoknak. A finanszírozás így a piacinál kedvezőbb kamatszint mellett válik elérhetővé.

A magyar kormány 2025 szeptemberében nyújtotta be igényét, eredetileg 17,4 milliárd euróra, de az uniós számítási módszertan alapján legfeljebb 16,2 milliárd eurónyi hitelkerethez juthatna hozzá. Ennek 15 százalékos előlege – amely a projektindítás előtt lehívható – a már említett mintegy 2,4 milliárd euró. A teljes keret felhasználása 2030-ig lehetséges, és a konstrukció egyik fő előnye a kamatelőny:

a magyar kormány és az Államadósság Kezelő Központ becslései szerint a SAFE-hitel akár 200 bázisponttal is olcsóbb lehet a piaci finanszírozásnál, ezért a nemzetgazdasági tárca korábbi hitelek kiváltására is Felhasználná.

A késlekedés mögött ugyanakkor nem kizárólag technikai tényezők állhatnak: a SAFE-hitel esetében is kulcskérdés az uniós pénzügyi érdekek védelme, amely a magyar ügyben különösen érzékeny terület. Az Európai Bizottság és a tagállam közötti hitelmegállapodásnak kötelezően tartalmaznia kell azokat a garanciákat, amelyek biztosítják a források szabályszerű felhasználását, beleértve a közbeszerzési rendszer átláthatóságát és az ellenőrzési mechanizmusokat.

Ez a követelmény közvetlenül kapcsolódik a Magyarország és az uniós intézmények között évek óta fennálló jogállamisági vitákhoz.

A korábbi kohéziós források befagyasztása precedenst teremtett arra, hogy az uniós költségvetési érdekek védelme önálló feltételként jelenjen meg a finanszírozási döntésekben. A SAFE esetében is felmerült, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság további biztosítékokat kérhet a hitelszerződés aláírása előtt.

Az Európai Parlament vitáiban is elhangzott, hogy ezek a garanciális kérdések akár tovább akadályozhatják a folyamatot a terv elfogadása után is, ha a Bizottság nem látja kellően biztosítottnak a pénzek szabályszerű felhasználását.

