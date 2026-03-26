Megdöbbentő szövetséggel mentek neki Ursula von der Leyen legújabb alkujának
A szélsőjobb oldalon ülő Patrióták pártcsaládja napirendre vette volna az Európai Bizottság legfrissebb kereskedelmi alkujának mezőgazdaságra gyakorolt hatásait, azonban a Baloldal is benyújtotta ugyanezt a témát saját kiegészítéseivel, amit a Patrióták elfogadtak. Az erről szóló vitát leszavazták, így nem tárgyalták az EU–Ausztrál megállapodás feltételezett következményeit, de az nem kis meglepetést okozott, hogy a patrióták vezetője elfogadta a baloldali ráterjesztést.

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen keddre tárgyalta le az Ausztráliával kötendő szabadkereskedelmi egyezmény részleteit, ahol meglehetősen szűkös exportkvótákat adtak az ország gazdáinak, akik valódi európai piacnyitást reméltek az alkutól.

A szigorú limitek és védőintézkedések ellenére Jordan Bardella, a Patrióták francia vezetője szerette volna a szerdai plenáris ülés napirendjére venni a megállapodás mezőgazdaságra gyakorolt hatásait, amit azzal érvelt meg, hogy Ausztrália jóval nagyobb, mint Franciaország, ezért gazdáinak jelentős előnyei vannak a már így is nehéz helyzetben lévő európai termelőkkel szemben.

Az ülést vezető Roberta Metsola ezután felhívta a figyelmét arra, hogy a Baloldal képviselői is napirendre szeretnék venni a témát, azzal a különbséggel, hogy ott nem csupán a mezőgazdaságra, hanem az egészségre és a környezetre gyakorolt hatásait is vitatták volna, és Bardellához fordult, hogy egyetért-e azzal, hogy inkább erről szavazzanak.

Igenlő válaszát először döbbent hallgatás, majd kisebb nevetés fogadta az EP többi pártjától, és Metsolának kétszer kellett visszakérdeznie, jól hallotta-e az egyetértést.

Ugyan mindkét fél rendszeresen kritizálja Ursula von der Leyent és bizottságának túlterjeszkedését, jellemzően más ideológiai oldalról közelítik meg a kérdést, és különösen a Patrióták komolyan figyeltek arra, hogy még akkor is inkább tartózkodjanak, amikor a Baloldal nyújtott be bizalmatlansági indítványt velük párhuzamosan.

A döntés átviteléhez persze közösen is keveseknek bizonyultak:

134 igen, 350 nem és 14 tartózkodás mellett nem vették napirendre a Bizottság felelősségét firtató pontot.

A szavazáson kívül maguk az aggodalmak is nehezen megalapozhatók, hiszen míg a Mercosur-egyezmény korábbi verziói alapján komoly félelmet keltettek az európai gazdákban, addig Ausztrália helyzete más.

  • Elsősorban persze azért maradt el a hergelés, mert a Mercosur-országokhoz képest jelenleg is elenyésző mennyiségű hús és mezőgazdasági termék érkezik innen Európába,
  • másrészt pedig azért, mert Ausztráliára nehezebb ráhúzni, hogy nem fogja betartani az exportált áruval kapcsolatos uniós elvárásokat.

A szokatlan szövetségnek feltehetően a francia belpolitika adott teret, ahol még Magyarországnál is parázsabb politikai hangulatkeltés zajlott, így elképzelhető, hogy Bardella a pillanat hevében úgy döntött, inkább „akadékoskodásként” jönne le és megosztaná az így is kevés ellenzőt, ha külön szavazást kérne saját beterjesztéséről.

