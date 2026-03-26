Nem ültek fel az amerikai fenyegetésnek, de ez még sokba kerülhet az EU-nak

Sok hónapnyi vívódás után csütörtökön kemény biztonsági záradékok mellett fogadták el az EU–USA kereskedelmi egyezmény végrehajtásához szükséges lépéseket, de az Európai Parlament tudatosan hagyta figyelmen kívül a hét elején beérkező amerikai fenyegetéseket. Az USA uniós nagykövete komoly energiaforrásokat lengetett be, ha érdemben módosítanak az egyezmény elemein, azonban amíg Donald Trump amerikai elnök nem ad hangot a fenyegetéseknek, nehéz belőni, mennyire kell számolni egy ilyen kockázattal.

Nagy fölénnyel szavazta meg az Európai Parlament az amerikai termékekre vonatkozó vámkedvezményeket csütörtökön, azonban a szavazás előtt az ügyért felelős INTA szakbizottság igen erős feltételeket állított azok érvénybelépéséhez.

Ezek szerint a vámmentesítés akkor jöhet, ha

az USA garantáltan tartani tudja magát a megbeszélt 15 százalékos vámplafonhoz,

visszavonható, ha újabb fenyegetésekkel állnak elő, és

két év után frissítésre fog szorulni az EU részéről.

Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha nem tud külön garanciákat vállalni az USA arra, hogy egyik unióból érkező termék exporttarifája sem fog 15 százalék fölé menni, akkor végig kell vinni az összes, 301-es szekció alapján indított vizsgálatot, amivel Trump vissza akarja állítani a „viszonossági” vámjai eltörlése előtti szinteket, mielőtt bármilyen kedvezményt is láthatna.

Az eredmény után Bernd Lange, az INTA szakbizottság vezetője tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta, hogy erős felhatalmazást jelent a megszerzett szavazatszám, és az EU három szerve közötti egyeztetés április 13-án – rögtön a magyar választások másnapján – indul.

Az persze kérdéses, hogy a tagállamokat tömörítő Tanács és az Ursula von der Leyen által vezetett Bizottság hogyan reagál majd ezekre a záradékokra, de a korábbi tárgyalások alatt az volt az álláspontjuk, hogy nem szabad kockáztatni egy valódi vámháborút, mivel túl nagyban függ az EU az USA-ba szánt exportjától.

Persze az, hogy Trump korábbi vámrezsimjét törvénytelennek nyilvánította az amerikai legfelsőbb bíróság, rengeteg mozgásteret adott az EU-nak.

Az ideiglenesen alkalmazott globális 10 százalékos vámok csak 5 százalékkal növelhetők meg, így elméletileg a korábbi 30–50–100 százalékos fenyegetésektől nem kell tartani.

Hétfőn azonban Andrew Puzder amerikai EU-nagykövet azzal fenyegetett, hogy ha érdemi változtatások lesznek az egyezményben, akkor az energia-együttműködésnek is vége lehet, effektíve azt jelezve, hogy eladják másnak az LNG-t, ha az unió tovább késlekedik a vámkedvezmények aktiválásával.

Ez papíron működhet is, hiszen az USA által indított iráni háború miatt Ázsiában több ország az európainál jóval súlyosabb, ellátási gondokat okozó energiakrízissel néz szembe, azonban az EU–USA egyezmény része volt az is, hogy hatalmas mennyiségű LNG-t fogunk vásárolni az Egyesült Államoktól,

három év alatt mintegy 750 milliárd dollárért.

Érdemes megemlékezni róla, hogy bár minden akkori számítás szerint irreális adagnyi folyékony gázról egyezett meg Trump és von der Leyen, a bizottsági indoklás egyik részét képezte a kiszámíthatatlan, emelkedő árazás.

Ugyan azt nehéz volna feltételezni, hogy bárki is egy ilyen forgatókönyvet képzelt volna el, amikor a két fél kezet fogott a skóciai Turnberryben tavaly júliusban, az unió energiaárakra való érzékenysége miatt meglehetősen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet.

Ugyan az LNG-vásárlás nem egy jogilag kötelező eleme az ott köttetett politikai alkunak, és erre Lange is kitért, az ilyen ígéreteket bármikor előhúzhatja indokként Trump, ha kellő alapot szeretne szolgáltatni egy újabb követelésének.

A sajtótájékoztatón felmerült Puzder konkrét fenyegetése is, amire Lange egyszerűen azzal válaszolt, hogy az EU meg fogja védeni a saját érdekeit. Lapunknak később azt is hozzátette, hogy ezt a kérdéskört a Bizottságnak kell kézbe venni, ám a gyakorlatban a parlamenti döntéshozás és a tagállamok kapcsolatán keresztül lehet a legerősebb pozíciókat kialakítani az ilyen egyeztetéseknél, így

a három szerv közötti trilóguson dőlhet majd el valóban, hogy milyen stratégiát vihet hatékonyan végig az EU.

