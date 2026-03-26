Nem ültek fel az amerikai fenyegetésnek, de ez még sokba kerülhet az EU-nak

Nagy fölénnyel szavazta meg az Európai Parlament az amerikai termékekre vonatkozó vámkedvezményeket csütörtökön, azonban a szavazás előtt az ügyért felelős INTA szakbizottság igen erős feltételeket állított azok érvénybelépéséhez.
Ezek szerint a vámmentesítés akkor jöhet, ha
- az USA garantáltan tartani tudja magát a megbeszélt 15 százalékos vámplafonhoz,
- visszavonható, ha újabb fenyegetésekkel állnak elő, és
- két év után frissítésre fog szorulni az EU részéről.
Ez nagyjából azt jelenti, hogy ha nem tud külön garanciákat vállalni az USA arra, hogy egyik unióból érkező termék exporttarifája sem fog 15 százalék fölé menni, akkor végig kell vinni az összes, 301-es szekció alapján indított vizsgálatot, amivel Trump vissza akarja állítani a „viszonossági” vámjai eltörlése előtti szinteket, mielőtt bármilyen kedvezményt is láthatna.
Az eredmény után Bernd Lange, az INTA szakbizottság vezetője tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondta, hogy erős felhatalmazást jelent a megszerzett szavazatszám, és az EU három szerve közötti egyeztetés április 13-án – rögtön a magyar választások másnapján – indul.
Az persze kérdéses, hogy a tagállamokat tömörítő Tanács és az Ursula von der Leyen által vezetett Bizottság hogyan reagál majd ezekre a záradékokra, de a korábbi tárgyalások alatt az volt az álláspontjuk, hogy nem szabad kockáztatni egy valódi vámháborút, mivel túl nagyban függ az EU az USA-ba szánt exportjától.
Persze az, hogy Trump korábbi vámrezsimjét törvénytelennek nyilvánította az amerikai legfelsőbb bíróság, rengeteg mozgásteret adott az EU-nak.
Az ideiglenesen alkalmazott globális 10 százalékos vámok csak 5 százalékkal növelhetők meg, így elméletileg a korábbi 30–50–100 százalékos fenyegetésektől nem kell tartani.
Hétfőn azonban Andrew Puzder amerikai EU-nagykövet azzal fenyegetett, hogy ha érdemi változtatások lesznek az egyezményben, akkor az energia-együttműködésnek is vége lehet, effektíve azt jelezve, hogy eladják másnak az LNG-t, ha az unió tovább késlekedik a vámkedvezmények aktiválásával.
Ez papíron működhet is, hiszen az USA által indított iráni háború miatt Ázsiában több ország az európainál jóval súlyosabb, ellátási gondokat okozó energiakrízissel néz szembe, azonban az EU–USA egyezmény része volt az is, hogy hatalmas mennyiségű LNG-t fogunk vásárolni az Egyesült Államoktól,
három év alatt mintegy 750 milliárd dollárért.
Érdemes megemlékezni róla, hogy bár minden akkori számítás szerint irreális adagnyi folyékony gázról egyezett meg Trump és von der Leyen, a bizottsági indoklás egyik részét képezte a kiszámíthatatlan, emelkedő árazás.
Ugyan azt nehéz volna feltételezni, hogy bárki is egy ilyen forgatókönyvet képzelt volna el, amikor a két fél kezet fogott a skóciai Turnberryben tavaly júliusban, az unió energiaárakra való érzékenysége miatt meglehetősen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet.
Ugyan az LNG-vásárlás nem egy jogilag kötelező eleme az ott köttetett politikai alkunak, és erre Lange is kitért, az ilyen ígéreteket bármikor előhúzhatja indokként Trump, ha kellő alapot szeretne szolgáltatni egy újabb követelésének.
A sajtótájékoztatón felmerült Puzder konkrét fenyegetése is, amire Lange egyszerűen azzal válaszolt, hogy az EU meg fogja védeni a saját érdekeit. Lapunknak később azt is hozzátette, hogy ezt a kérdéskört a Bizottságnak kell kézbe venni, ám a gyakorlatban a parlamenti döntéshozás és a tagállamok kapcsolatán keresztül lehet a legerősebb pozíciókat kialakítani az ilyen egyeztetéseknél, így
a három szerv közötti trilóguson dőlhet majd el valóban, hogy milyen stratégiát vihet hatékonyan végig az EU.
Zelenszkij kitálalt: eddig nem látott mértékű, súlyos csapást mértek az oroszokra
Nagy hatótávolságú csapásokkal tartják őket nyomás alatt.
Haldoklik a világ egyik legnépszerűbb üzenetküldő alkalmazásása: április 1-től jöhet a lekapcsolás
Megszólalt az orosz távközlési vállalat elnöke.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén? - Interaktív, díjmentes online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Kiderült az igazság a nagy leárazásokról: durva trükkökkel verik át a vásárlókat az online boltok
Ezekre a trükkökre érdemes figyelni!
Meglepő kutatást tettek közé: 23 Celsius-foknál a legalacsonyabb a halálozás
Figyelni kell a hideg időre is.
Donald Trump kendőzetlenül kimondta: Amerika az iráni olajat is megkaparinthatja
Ez is egy lehetséges opció.
Csúnyán megütötték a 4iG-t
A nagypapírok közül az OTP vezette az esést.
Most jönnek rá a horvátok, hogy milyen súlyosan érintheti őket a háború
A Covid óta nem volt ilyen.
A lakásvásárlások közel 40%-hoz kapcsolódhat Otthon Start hitel
Gulyás Gergely a mai kormányinfón elmondta, hogy eddig már 31 ezer esetben folyósításra került az Otthon Start hitel, mintegy 45 ezer fiatalt segítette saját lakásának megszerzésében a támog
Háborús energiaársokk: miért reagálhat másként a Fed és az EKB?
A közel-keleti konfliktus nyomán megugró olaj- és gázárak nemcsak az inflációs pályát, hanem a kamatvárakozásokat is újraírhatják. Vályi Bence azt mutatja be, miért vezethet ugyanaz az ene
Ez nem is háború, hanem tőzsdézés
Nincs mit csodálkozni, tudni lehetett, hogy Trump tőzsdebarát elnök. Csak nem az általános, hanem a saját tőzsdei teljesítménye érdekli. Helló az új világrendben: insider trading... The post
Kiállni a Kutyapárt mellett - TBSZ adóztatása
A Kutyapárt a magyar politika boxzsákja lett, ami teljesen érthető, hiszen már régóta lementek a Fidesznek kutyába. Ami változott, hogy mostanra a szavazóik nagy része észrevette, hogy a politi
Kína rejtett jelenléte a nyugati államkötvénypiacokon
Kína nemcsak gazdasági, hanem geopolitikai eszközként is használja az állampapír-portfóliókat, az állami hitelezést és a működőtőke-befektetéseket.
Reklámadó 2026-tól: kiket érint, és milyen kötelezettségek térnek vissza?
A 2026-os év adóváltozásainak egyik meglepetése, hogy a jelenleg még felfüggesztés alatt álló reklámadó július 1-jétől ismét hatályba lép. A reklámadó újbóli alkalmazása nemcsak a kl
Inflációs meglepetések: miért maradt el idén az év eleji átárazás?
Februárban a hazai infláció a vártnál is alacsonyabb lett. Regős Gábor azt vizsgálja, mi állhat az elmúlt hónapok inflációs meglepetései mögött. The post Inflációs meglepetések: miért m
„Ez jogilag nonszensz” – Mit csinál Magyarország az ukrajnai gázvezetékekkel?
Több kérdést is felvet a friss rendeletcsomag.
Concorde: Ezek lehetnek a legjobb befektetési stratégiák 2026-ban
Nagy Bertalan privátbanki üzletfejlesztési igazgatót kérdeztük.
Három befektetői tanulság az iráni háborúból
Trump négy dolgot figyel a piacokon – Nekünk mire kell?
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.