Ursula von der Leyen elismerte: behúzzák a vészféket, tektonikus elmozdulás jöhet az energiapiacon

Az ETS az Európai Unió zöld politikájának központi eleme, a rendszer arra kötelezi a nagy szennyezőket, hogy a kibocsátásuknak megfelelő mennyiségű kvótát vásároljanak. Eközben az ipar dekarbonizációját az ingyenesen kiosztott kvóták fokozatos csökkentésével ösztönzik. Ez a mechanizmus az utóbbi időben komoly politikai csatározások tárgyává vált, miután az iráni háború jelentősen megemelte az energiaárakat – a múlt heti uniós csúcson például Magyarország kilenc másik EU-tagállammal kérte a rendszer felülvizsgálatát.

A most tervezett vészfék lényege, hogy extrém áremelkedés esetén a piaci stabilitási tartalékban lévő kvótákat nem vonnák be, hanem a piacon hagynák.

Ezzel a lépéssel fékeznék meg a további árrobbanást, és az Európai Bizottság egyelőre nem kíván olyan konkrét árküszöböt meghatározni, amelynél a mechanizmus automatikusan aktiválódna. A tervezett intézkedés elsősorban a villamosenergia-termelést és az energiaintenzív iparágakat érintené.

Brüsszel emellett felülvizsgálja az ingyenes kibocsátási kvóták kiosztásának módját is. Jelenleg az egyes ágazatokon belül a leghatékonyabb vállalatok felső tíz százalékának kibocsátási szintje adja a referenciaértéket.

Az ennél rosszabbul teljesítő cégeknek így további kvótákat kell vásárolniuk a piacon, míg a tervek szerint ezt a rendszert a jövőben a vállalkozások számára kedvezőbb irányba módosítanák.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök a múlt héten elismerte, hogy az ETS ugyan megfelelően működik, de "rugalmasabbá kell tenni". Egy, a reformokat támogató tagállam diplomatája a tervezett változásokat egyenesen "tektonikus elmozdulásnak" nevezte a brüsszeli ETS-dogmában.

Az átfogóbb reformok bemutatása azonban csak júliusban várható, és porhintésnek tűnik: a szakértők szerint a vészfék középtávon aligha járul majd hozzá érdemben az energiaárak csökkentéséhez.

A szén-dioxid-kvóták ára az elmúlt hetekben már jelentősen visszaesett. Ennek oka, hogy a kereskedők a kibocsátáskereskedelmi rendszer felpuhítására számítanak. A Bizottság illetékesei szerint a jelenlegi árszint nem indokolja az azonnali beavatkozást. A tiszta energia mellett elkötelezett piaci szereplők részéről ugyanakkor éles kritika várható az intézkedésekkel szemben. A magas karbonár ugyanis hagyományosan ösztönzi a zöld technológiákba irányuló befektetéseket, mivel versenyképesebbé teszi azokat a környezetszennyező alternatívákkal szemben.

