Az Európai Bizottság egy igazságügyi ügyben indított eljárást a magyar kormánnyal szemben
Az Európai Bizottság pénteken újabb kötelezettségszegési eljárásokat indított több tagállam ellen, mert szerintük nem ültették át időben vagy maradéktalanul egyes uniós irányelvek szabályait a nemzeti jogba. Magyarország a digitális bizonyítékokhoz való gyorsabb hatósági hozzáférést célzó e‑evidence irányelv miatt került a Bizottság célkeresztjébe: Brüsszel úgy látja, Budapest nem jelezte a február 18-i határidőre a direktíva teljes átültetését.

Az Európai Bizottság pénteken újabb kötelezettségszegési eljárásokat indított több tagállammal szemben amiatt, hogy nem ültették át teljes körűen vagy határidőre az egyes uniós irányelveket a nemzeti jogukba.

A magyar szempontból releváns ügy az úgynevezett e-evidence, vagyis elektronikus bizonyítékokra vonatkozó irányelvhez kapcsolódik: Brüsszel szerint Magyarország is azok közé az országok közé tartozik, amelyek nem jelezték a direktíva teljes átültetését.

Az irányelv lényege, hogy a nemzeti igazságügyi és bűnüldöző hatóságok gyorsabban és kiszámíthatóbban férhessenek hozzá a büntetőeljárásokhoz szükséges elektronikus adatokhoz akkor is, ha az érintett szolgáltató központja nem az EU-ban van.

Ennek érdekében minden, az unióban szolgáltatást nyújtó platformnak vagy szolgáltatónak ki kell jelölnie egy jogi képviselőt vagy kijelölt letelepedési helyet az EU-n belül, amelyen keresztül fogadni és teljesíteni lehet a hatósági megkereséseket. Az Európai Bizottság érvelése szerint ez azért fontos, mert a digitális bizonyítékok ma már a legtöbb súlyosabb bűnügyben megjelennek, a jelenlegi, sokszor lassú és határokon átnyúló eljárások viszont akadályozzák a nyomozásokat. A tagállamoknak február 18-ig kellett volna átültetniük a szabályokat, Magyarország mellett még 21 másik ország esetében kifogásolja Brüsszel a teljes transzpozíció elmaradását. A most kiküldött felszólító levélre két hónapon belül kell válaszolni, ellenkező esetben az eljárás indokolással ellátott véleménnyel folytatódhat.

A másik ügy az Európai Egységes Hozzáférési Ponttal, vagyis az ESAP-rendszerrel kapcsolatos omnibusz irányelv átültetésének elmaradása.

Ebben az eljárásban Magyarország nincs az érintett tagállamok között, de az Európai Bizottság 19 ország ellen lépett.

Az ESAP célja, hogy a befektetők és más piaci szereplők egyetlen központi uniós felületen, egységesebb formátumban férjenek hozzá a vállalatok nyilvános pénzügyi és egyéb közzétételeihez. Brüsszel szerint ez javíthatja a cégek láthatóságát, megkönnyítheti a finanszírozáshoz jutást, és különösen a kisebb tőkepiacokon működő vállalkozásoknak hozhat előnyt. A most kifogásolt szabályok 15 különböző irányelv módosításához kapcsolódnak, ezek átültetési határideje 2026. január 10. volt.

A harmadik eljárás a hatodik tőkekövetelményi irányelvhez, a CRD6-hoz kapcsolódik, amelynek teljes átültetését 22 tagállam nem jelezte határidőre. Ebben az ügyben sem szerepel Magyarország az érintettek között. A szabályozás a banki prudenciális keretrendszer frissítése: egységesebbé tenné a harmadik országbeli bankok uniós működésének feltételeit, erősítené a felügyeleti jogosítványokat, és nagyobb hangsúlyt adna a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási, vagyis ESG-kockázatok kezelésének. A Bizottság szerint a módosítás végső célja a pénzügyi stabilitás erősítése és annak biztosítása, hogy a bankrendszer válságosabb gazdasági környezetben is működőképes maradjon.

