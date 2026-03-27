Az unió vezetésénél ettől rettegnek: az Orbán-kormány egyetlen húzással döntheti be az 1800 milliárd eurós gigatervet

Brüsszelben egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy

a magyar miniszterelnök negyedik kétharmada jelentené a legrosszabb forgatókönyvet az 1800 milliárd eurós uniós büdzsé tárgyalásain.

Orbán Viktor már többször jelezte, hogy megvétóz minden olyan költségvetést, amely a jogállamisági feltételrendszerhez köti az uniós kifizetéseket. Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a Politicónak egyértelműen fogalmazott:

Nem sürget minket az idő, így ha megnyerjük a választásokat, nem látjuk szükségét annak, hogy 2026 végéig áterőltessük a többéves pénzügyi keretről (MFF) szóló megállapodást.

Az unió számára azért is sürgős az ügy, mert 2027 áprilisában francia elnökválasztást tartanak, amelyen a Nemzeti Tömörülés kerülhet hatalomra. Az unióval kritikus párt, ha betartja az ígéreteit, további évekre megbéníthatná az egyhangúságot igénylő költségvetési döntést. Friedrich Merz német kancellár szerdán maga is kételkedett abban, hogy idén sikerülhet lezárni a tárgyalásokat.

A vita középpontjában az áll, hogy az Európai Bizottság az új költségvetésben a jogállamisági feltételrendszert a teljes kifizetési keretösszegre ki akarja terjeszteni, nem csupán egyes szakpolitikai területekre, ahogy az a jelenlegi ciklusban történik.

Így nemcsak a kohéziós, de az agrártámogatásokra is érvényes lenne az új szabály.

Magyar szempontból ez azt jelentené, hogy a 2028 és 2034 között Magyarországnak járó 37,7 milliárd eurós keretből az ország gyakorlatilag semmit sem kapna meg.

Mindez ráadásul úgy történne, hogy a jelenlegi büdzséből jogállamisági aggályok miatt már így is 17 milliárd eurót fagyasztottak be. „Ha reális esély van arra, hogy egyáltalán nem jutunk uniós forrásokhoz, miért fogadnánk el egy ilyen költségvetést?” – tette fel a kérdést Bóka János a kérdést a lapnak.

