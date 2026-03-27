Kikerültek Ursula von der Leyen jobbkezének titkos levelei

Az Európai Unió és az Egyesült Államok között tavaly nyáron, a skóciai Turnberryben megkötött politikai alku már néhány héttel a megszületése után komoly feszültségek forrásává vált, és ezek közül messze a legélesebb vitát az acél- és alumíniumtermékek körüli szabályozás váltotta ki – derül ki a Politico által adatigényléssel megszerzett üzenetváltásokból.

A megállapodás papíron egyértelmű keretet adott: az amerikai fél legfeljebb 15 százalékos vámplafont alkalmaz az uniós exportra, cserébe az EU eltörli az USA-ból érkező ipari termékekre vonatkozó vámjait.

A levelek tanúsága szerint a fő problémát már akkor is az jelentette Šefčovičnak, amit most az Európai Parlament képviselői elvárásként támasztottak az amerikai vámkedvezmények eszközöléséhez:

Az USA hagyjon fel, vagy legalább korlátozza azt a gyakorlatát, hogy az acélt és alumíniumot tartalmazó termékeire is érvényesíti az alapvetően nyersanyag-túlkapacitás miatt előírt 50 százalékos vámjait.

A közös nyilatkozat mindössze annyit rögzített ezzel kapcsolatban, hogy a felek együttműködnek a valóban gondokat okozó globális túltermelés kezelésében, és az EU abban bízott, hogy a korábbi fémkereskedelemhez igazított kedvezményes kvótákat tudnak majd kialkudni az alumínium és acél esetében.

Az USA alapvetően magas minőségű, specializált fémnyersanyagot importál az EU-ból, relatíve nem túl nagy mennyiségben, és a túlkapacitás elsősorban Ázsiából, főleg Kínából érkezik, így az ő meglátásukban logikus volt, hogy ebben tudnak együtt dolgozni az USA-val.

Erre külön ki is tér Šefčovič magánüzeneteiben, egyfajta baráti jobbot nyújtva az amerikai tárgyalóknak, hogy inkább közösen lépjenek fel ez ellen, azonban nem világos, hogy érkezett-e érdemi válasz az ügyben a szeptemberi megkereséseire.

A kereskedelmi biztos magán- és hivatalos úton is kereste Howard Lutnick amerikai kereskedelmi minisztert és Jamieson Greer kereskedelmi nagykövetet, és üzenetei lényege gyakorlatilag az volt, hogy köszöni a gyors eljárást a 15 százalékos plafon bevezetésével, azonban

az európai cégek aggodalmát kell kifejeznie amiatt, hogy az 50 százalékos fémvámokat közben több mint 400 termékre terjesztették ki, ezzel közel 56 milliárd dollárnyi értékű terméket érintve.

2025 augusztus 18-án az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma úgy döntött, hogy további 407 termékkategóriát minősít az Egyesült Államok 232. szakasza szerinti, acél- és alumíniumtermékekre vonatkozó ágazati vámintézkedések hatálya alá tartozó származékos terméknek. Ez a kiterjesztés az Európai Unió exportjának széles körét érinti, mintegy 55,7 milliárd amerikai dollár értékben, beleértve a motorokat, gépeket, szivattyúkat, motorkerékpárokat, traktorokat, valamint olyan fogyasztási cikkeket, mint a kozmetikumok, tejporok és élelmiszer-készítmények.



Megállapodásunk és számos egyeztetésünk értelmében e termékekre egységes, minden elemet magában foglaló, legfeljebb 15 százalékos vámtétel alkalmazása volt előirányozva. Ezzel szemben jelenleg lényegesen magasabb vámterheléssel szembesülnek az acél- és alumíniumtartalmukra kivetett 50 százalékos vám, valamint a jelentős adminisztratív terhek következtében

– áll Šefčovič levelében.

A kereskedelmi biztos említette az akkoriban indított további vizsgálatokkal kapcsolatos aggályokat, valamint azt is, hogy jó pár termék, mint például a kakaó, pörkölt kávé, növényi zsírok,

valamint vegyi anyagok, műanyagok és drónok alapból kimaradtak a 15 százalékos plafont bevezető intézkedéskor.

Ugyan Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a nyilvánosságban is hangsúlyozta, hogy az USA tartani fogja magát a júliusban tett vállalásaihoz, az, hogy az EP-döntés még hat hónappal a megkeresések után is azt próbálja kikényszeríteni, hogy lépjenek az ügyben, elég komoly kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban,

vagy azzal kapcsolatban, hogy az amerikaiak egyáltalán komolyan veszik-e a kérdéseket,

vagy azzal, hogy nem értették-e egymást teljesen félre (akarattal vagy akaratlanul) az eredeti tárgyalásokkor.

Azt persze nehéz volna elképzelni, hogy az azóta eltelt időintervallumban ne lettek volna érdemi egyeztetések az ügyben, arról nem is beszélve, hogy egy ilyen jellegű adatigénylésnél bőven lehet mozgástér arra mit osztanak meg és mit nem. Eközben a Bizottság publikus álláspontja továbbra is az, hogy "az üzlet az üzlet," és be kell vezetni az amerikaiaknak ígért vámmentességeket.

A záradékokkal tűzdelt friss EP-döntés után az unió három intézménye között április 13-án kezdődik a trilógus, ahol határozottabb döntés születhet arról, milyen stratégiát visznek végig az egyeztetésekkor, azonban a skóciai egyezmény részét képezte egy szinte irreálisan nagyszabású energiavásárlásra tett vállalás is az EU részéről, amely komoly gondot okozhat még az uniós tárgyalóknak.

Erre jönnek még az uniós digitális szabályozásokkal kapcsolatos amerikai aggályok, és az USA katonai beavatkozásaival fenntartott európai információhiány és szkepszis, így a transzatlanti kapcsolatok jelenleg nem állnak túl ígéretes pozícióban.

Címlapkép forrása: EU