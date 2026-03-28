Európa újrafegyverkezése nemcsak pénznyelő: az IMF szerint a gazdaságot is húzhatja

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Donald Trump 2025-ös visszatérése a Fehér Házba nem egyszerűen amerikai belpolitikai fordulatként hatott Európára. A kontinensen már az ukrajnai háború után is világos volt, hogy a békeosztalék korszaka véget ért, de az új washingtoni politikai környezet még erősebben ráirányította a figyelmet arra, hogy az európai államoknak saját védelmi képességeikre kell támaszkodniuk. Ez a fordulat egyszerre jelent költségvetési terhet és gazdaságpolitikai lehetőséget: a fegyverkezés felhajtja az állami kiadásokat, növelheti az adósságot, ugyanakkor lökést adhat a beruházásoknak, az iparnak és a növekedésnek is.

Az IMF most megjelent elemzése éppen ezt a kettősséget próbálja számszerűsíteni az Európai Unió egészére nézve, így a tanulmány alapkérdése tulajdonképpen az, hogy a kontinens újrafelfegyverkezése mennyire lesz gazdasági teher, és mennyire válhat növekedési motorrá.

Nem most kezdődött, most pörög fel

Az EU-tagállamok védelmi kiadásai 2021 és 2024 között mintegy 30 százalékkal emelkedtek, és 2024-re elérték az EU GDP-jének 1,9 százalékát. Közben a NATO-ban a 2 százalékos cél teljesítése már alapelvárás, és napirenden van az is, hogy a védelmi és biztonsági kiadásokat 2035-re akár a GDP 5 százalékára emeljék. Az IMF szerint ez már akkora és ennyire tartós elmozdulás, hogy makrogazdasági hatásai nem kezelhetők mellékkérdésként, különösen egy olyan régióban, ahol az államadósság amúgy is magas.

A jelentés legfontosabb állítása az, hogy a védelmi kiadások növelése az EU-ban történelmi tapasztalatok alapján rövid távon egyértelműen emeli a gazdasági teljesítményt.

Az IMF 27 uniós ország 1989 és 2023 közötti adatai alapján azt becsülte, hogy ha egy állam a gazdaság hosszabb távon jellemző méretéhez mérten a GDP 1 százalékának megfelelő összeggel növeli a védelmi kiadásait, akkor az átlagosan 1,3 százalékos többletnövekedést hozhat.

A szerzők számítása szerint a védelemre fordított pluszpénz hatása nem is azonnal fut ki, hanem kumulálódik: egy egységnyi többletbeszerzésből a második év végére 1,6, a harmadik év befejezésekor már közel 1,9 egységnyi gazdasági többlethatás lehet.

Lényegében ezzel azt állítják, hogy a plusz állami költés nem csak egyszerűen megjelenik a gazdaságban, hanem annál nagyobb összhatást vált ki.

Szerencsés csillagzat alatt kell fegyvert gyártani

Az IMF ugyanakkor óva int attól, hogy a fenti képlettel kezdjék előrejelezni az uniós védelmi kiadások növekedésének gazdasági hatását: a mostani európai fegyverkezési hullám egyszerre nagyobb és összehangoltabb, mint a korábbi, jellemzően nemzeti szintű kiadási epizódok, ezért nem biztos, hogy a múltban mért szorzók teljes egészében megismétlődnek. A kutatók szerint különösen akkor lehetnek alacsonyabbak a mostani multiplikátorok, ha a monetáris politika a jövőben kevésbé lesz támogató – amire egy elhúzódó közel-keleti konfliktus miatt most minden esély meg is van.

Így abból indultak ki, hogy a védelmi kiadásokat magasabb kamatkörnyezetben, szűkebb költségvetési térben és egyszerre sok országban hajtják végre, a növekedési hozam kisebb lehet, mint amit a történelmi adatok sugallnak.

A historikus adatok alapján az általuk alkalmazott modell szerint 1 százalékpontos védelmi kiadásnövekedésre a kormányzati fogyasztás körülbelül 0,5 százalékponttal reagált, miközben a magánfogyasztás és a beruházás is emelkedett. Ez azért lényeges, mert azt jelzi, hogy a védelmi költés nem szorította ki automatikusan a magánszektort, hanem inkább húzta magával a belső keresletet. A kínálati oldalon a tőkeszolgáltatás és a munkaerő-felhasználás is pozitívan reagált, miközben a termelékenység javulása főleg ciklikus, nem pedig tartós trendhatásként jelent meg. A múltban viszont a fogyasztói árak emelkedtek, ami arra utal, hogy a keresleti élénkítő hatás erősebb volt, mint a kínálati kapacitásbővülés.

Nem mindegy, ki költ védelemre

A tanulmány egyik legérdekesebb megállapítása az, hogy a védelmi multiplikátorok nagyon nem egyformák az egyes országokban és helyzetekben. Ott nagyobb a gazdasági haszon, ahol alacsonyabb az importfüggőség, bőségesebb a fiskális mozgástér, és hatékonyabb az állami beruházások végrehajtása.

Az IMF becslése szerint alacsony importintenzitás mellett az egyéves kibocsátási multiplikátor 3 körül is lehetett, míg magas importintenzitás esetén inkább 1 körül alakult.

Ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a GDP a védelmi kiadás növekedésénél akár háromszor nagyobb mértékben is bővülhetett egy éven belül.

Hasonló különbség látszik a finanszírozási környezetben is: alacsony állampapír-felárak mellett a védelmi költekezés erősebb és tartósabb GDP-hatást váltott ki, míg magas felárak mellett jóval kisebbet. Ugyanez igaz a beruházási hatékonyságra: ahol az állam jobban tudta termelő beruházássá alakítani a kiadást, ott a szorzó az első három évben 3 körül alakult, míg alacsony hatékonyság mellett inkább 1 körül maradt.

Mi a magyar tanulság?

Bár az IMF nem közöl külön országfejezetet Magyarországról, és nem számol önálló magyar multiplikátort, de Magyarország több szempontból is benne van a releváns alcsoportokban.

A havi beszerzési adatok alapján Magyarország az uniós védelmi és biztonsági közbeszerzésekből átlagosan 2,5 százalékkal részesedett, a középérték pedig 1,7 százalék volt. Ez azt jelenti, hogy Magyarország nem tartozik a legnagyobb védelmi költők közé az EU-ban, de nem is elhanyagolható szereplő. A tanulmány arra is utal, hogy azokban az országokban, amelyek földrajzi helyzetük miatt közvetlenebb biztonsági kockázatoknak vannak kitéve, jellemzően erősebb a védelmi beszerzési aktivitás. Mivel Magyarország is ebbe az országcsoportba tartozik, a jelentés megállapításai rá is különösen relevánsak lehetnek.

A jelentés másik nagy állítása az, hogy a védelmi költekezés nem áll meg az országhatároknál – ami szintén fontos magyar szemptonból, ahol erős védelmiipari bázis van, amely jellemzően exportra termel.

A jelentés egyik fontos megállapítása, hogy a védelmi kiadások gazdasági hatása nem marad az adott ország határain belül.

Ha egy uniós tagállam a GDP 1 százalékának megfelelő mértékben növeli a védelmi kiadásait, az IMF becslése szerint az importja nagyjából 2 százalékponttal emelkedik.

Ennek körülbelül fele más EU-s országokból, fele pedig unión kívüli partnerektől érkező beszerzésként jelenik meg. Ez azért lényeges, mert azt mutatja, hogy a többletkiadás egy része nem a hazai gazdaságban hasznosul, hanem külföldi termelőknek és beszállítóknak ad plusz megrendelést.

A hatás ugyanakkor fordítva is működik: ha Magyarország vagy bármely más uniós ország kereskedelmi partnerei emelik a védelmi kiadásaikat, abból a hazai gazdaság is profitálhat exporton, beszállítói kapcsolatokon vagy ipari megrendeléseken keresztül. Az IMF számításai szerint ha a partnerországok a GDP-jük 1 százalékának megfelelően növelik katonai kiadásaikat, az a gyártásban résztvevő ország GDP-jét átlagosan azonnal 0,2 százalékkal, egy év alatt pedig 0,4 százalékkal emeli.

Ez kisebb hatás, mint a saját védelmi költés közvetlen gazdasági hatása, de így is jól mutatja, hogy az európai fegyverkezés gazdasági következményei részben közösek: egy ország kiadása nemcsak otthon, hanem a beszállítói láncban megjelenő partnerországokban is növekedést generál.

Nem mindegy, hogy mire mennek a védelmi kiadások

Talán a leggyakorlatiasabb következtetés az, hogy nagyon nem mindegy, mire költik a védelemre fordított állami pénzekt. Az IMF a vizsgált időszak unión belüli beszerzéseit négy csoportra bontotta:

építési beruházásokra,

eszközbeszerzésekre,

szolgáltatásokra

és kutatás-fejlesztésre.

Ebből messze az eszközbeszerzés bizonyult a legerősebb növekedési tényezőnek: ha az állam 1 egységgel növeli az ilyen típusú védelmi beszerzést, akkor 36 hónap alatt ennek hatására a GDP összesen 2,7 egységgel nőhet. A szolgáltatások ennél kisebb, nagyjából 1–1,2 körüli hatást adtak, az építési fókuszú csomagok 0,6 körüli, de statisztikailag így is szignifikáns eredményt hoztak, míg a K+F nagyjából 1 körüli kumulált hatást mutatott.

Ez azért fontos, mert az európai fegyverkezési vita hajlamos egyetlen számszerű célra, a GDP-arányos kiadási szintre leegyszerűsödni, miközben a makrogazdasági hozam legalább ennyire függ a kiadások összetételétől.

A tanulmány végső üzenete így nem az, hogy a fegyverkezés egy növekedési csodaszer lenne, hanem az, hogy a védelmi kiadások makrogazdasági mérlege az EU-ban összességében pozitív lehet, ha a körülmények kedvezők. Az IMF szerint a legfontosabb szakpolitikai tanulság az, hogy a nagyobb katonai költekezésből azok az országok profitálhatnak a legtöbbet, amelyeknek van fiskális terük, kisebb az importszivárgásuk, és hatékonyan képesek végrehajtani az állami beruházásokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images