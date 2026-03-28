Megszólalt a vámokról a kereskedelmi biztos: fontos kérdésben állapodott meg az EU és az USA

Az Európai Unió kereskedelmi biztosa, Maroš Šefčovič szombaton "nagyon pozitívnak" nevezte a Jamieson Greerrel folytatott megbeszélését. Az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőjével a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) kameruni miniszteri találkozójának margóján egyeztetett.

Šefčovič közölte, hogy megállapodtak az Egyesült Államokkal a kritikus nyersanyagokkal kapcsolatos munka folytatásáról, emellett a vámtarifák kérdése is napirendre került. A biztos szerint a találkozó és az uniós jogalkotás legutóbbi lépései egyaránt

azt bizonyítják, hogy a felek a "globális színtéren tapasztalható viharok ellenére" is kitartanak a megállapodás mellett.

Az Európai Parlament csütörtökön elfogadta azt a jogszabályt, amely az Unió oldaláról teljesíti a múlt júliusban, a skóciai Turnberryben kötött kereskedelmi megállapodás feltételeit. A szövegbe biztosítékokat is beépítettek arra az esetre, ha Washington nem tartaná be a megegyezést.

Az Egyesült Államok és az EU között létrejött alku értelmében

Washington a legtöbb uniós termékre 15 százalékos importvámot vet ki.

Ez a korábban kilátásba helyezett mérték fele, amivel sikerült elkerülni a két szövetséges közötti átfogó kereskedelmi háborút. A két fél együttesen a globális kereskedelem közel harmadát adja. Az EU-ból az Egyesült Államokba irányuló export 2025-ben rekordszintű, 555 milliárd eurót ért el.

Šefčovič azt is hangsúlyozta, hogy az EU más kereskedelmi partnerek felé is nyit. A jövőben minden olyan partnerrel szeretnének szabadkereskedelmi megállapodást kötni, aki erre nyitott, a meglévő partnerekkel pedig a vámok további csökkentésére törekednek.

Forrás: Reuters

