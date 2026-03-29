Elindulhat von der Leyen rendszerváltása, néhány év, és teljesen új formát ölt az EU-s tarifarendszer

A tagállamokat tömörítő Európai Tanács kiegyezett a Parlamenttel, így idén végre elindulhat az uniós vámrendszer átfogó reformja, amely a tervek szerint 2034-re válik majd kötelezővé mindenki számára. Az átalakításra egyre nagyobb szükség volt az évi mintegy egymilliárd online vásárolt küldemény okozta terhelés miatt, de az egységesítő átalakítás ennél jóval többet jelenthet az unió közös piacának. Az új modellben megszűnik a 150 euró alatti csomagok vámmentessége, és a hatóságok munkáját adatvezérelt ellenőrzések, mesterséges intelligencia, valamint egy mindent összekötő közös uniós adatplatform segíti majd. A reform hatására az eddig elméletben a vevőket terhelő kötelezettségek áthárulnak a feladókra, így egy sor szabálytalanság kezelhetővé válik, és a beszállítóknak sem kell majd belépési pontonként más vámeljárásokhoz alkalmazkodniuk.

Az uniós szervek csütörtökön elfogadták az uniós vámunió átfogó reformját, ezzel zöld utat adva az egyik legjelentősebb kereskedelempolitikai átalakításnak az elmúlt évtizedekben. Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság üdvözölte a döntést, amelynek értelmében a reform már idén megkezdődik. A fokozatos életbeléptetés 2034-re teljesedhet ki, amikorra minden szereplőnek az új rendszerben kell majd dolgoznia, de a tervek szerint már 2031-re helyén lesz minden szükséges infrastruktúra.

A közlemény szerint az új rendszer célja, hogy az EU jobban tudjon alkalmazkodni a globalizált kereskedelem, a digitalizáció és az e-kereskedelem robbanásszerű növekedése által támasztott kihívásokhoz.

A reform szükségességét elsősorban az indokolta, hogy a jelenlegi vámuniós rendszer már nem képes hatékonyan kezelni a modern kereskedelmi folyamatokat. Évente mintegy egymilliárd online vásárolt csomag érkezik az EU-ba, miközben egy korábbi felmérés szerint

a postai küldemények körülbelül 65 százalékánál nem szedték be az áfát, és mintegy 50 százalékuknál a vámokat sem.

További problémát jelent jelenleg, hogy az áruk egyre összetettebb ellátási láncokon keresztül jutnak el Európába, miközben a hatóságok gyakran csak töredékes információkkal rendelkeznek.

Ez nemcsak a kockázatok azonosítását nehezíti, hanem a szabályok következetes betartatását és a vámbevételek beszedését is ellehetetleníti, hiszen így törvényileg sok esetben csak a vásárlón kérhetik számon az elmaradt vámtételeket, vagy azt, ha a csomagok tartalma nem felel meg az EU-s elvárásoknak.

Persze ezt a gyakorlatban tipikusan nem foganatosították, hiszen nem volt cél az uniós polgárok terhelése, és kapacitásproblémákba is ütköztek volna,

az új rendszerben viszont eltűnnek fogyasztókat terhelő rejtett extradíjak, és a felelősség a feladókat terheli majd.

Hasonlóan súlyos akadály, hogy a tagállamok vámhatóságai sok esetben teljesen elszigetelten működnek, ami lassú és széttöredezett ellenőrzési gyakorlatot eredményez. Válsághelyzetekben – például ellátási zavarok vagy geopolitikai feszültségek idején – ez különösen komoly hiányosságokat mutat, hiszen több mint 200 hivatalos belépési pontja van az EU-nak, és legalább ennyi rendszert használnak a különböző vámhatóságok.

Kereskedői oldalról ezek egységesítése jelenthet masszív előrelépést, ugyanis a vámügynökök hozzáállása és a szükséges procedúrák, résszabályok országonként rendkívül eltérően alkalmazkodhatnak az uniós elvárásokhoz.

Totális vámközpontosítás

Az új szabályozás legfontosabb pillére így egy intelligensebb, adatvezérelt vámellenőrzési rendszer bevezetése. Ennek központi eleme lesz az uniós Vámadatközpont (EU Customs Data Hub), amely valós idejű adatokat gyűjthet az EU-ba érkező árukról, azok ellátási láncairól és gyártási folyamatairól. Ez lehetővé teszi, hogy a tagállamok vámhatóságai közös képet alakítsanak ki minden érkező termékről, és így kiszűrjék a lehetséges kockázatokat, visszaéléseket is.

A rendszer mesterséges intelligenciát is alkalmaz majd az adatok elemzésére, így sok esetben a hatóságok már azelőtt azonosíthatják a problémás szállítmányokat, hogy azok elindulnának az EU felé. Ez jelentős előrelépés a jelenlegi, sokszor utólagos ellenőrzésekhez képest, különösen, hogy

a csalásokkal foglalkozó uniós szerv, az OLAF is rálát majd a rendszerre.

A különböző vámvisszaéléseken, átárazásokon és átcímkézéseken túl nagy hangsúly lesz azokon a termékeken is, amelyek biztonsági, környezeti vagy jogi szempontból kockázatot jelentenek, például a kényszermunkával előállított áruk vagy az erdőirtáshoz kapcsolódó termékek.

Ezzel párhuzamosan az uniós és nemzeti hatóságok közötti együttműködés is jelentősen erősödik. Az új EU Vámhatóság központja a franciaországi Lille-ben lesz, és az ellenőrzések koordinálása mellett a közös fellépést is hivatott segíteni, különösen az említetthez hasonló válsághelyzetekben.

Véget érhet a Temu-korszak

A reform második pillére az e-kereskedelem szabályozásának modernizálása, amelynek egyik legfontosabb eleme, hogy az online platformok kulcsszereplőkké válnak a vámkötelezettségek teljesítésében. A jövőben ők felelnek azért, hogy az EU-ba értékesített termékek után a vámok és az áfa megfizetésre kerüljenek.

Ez alapvető változást jelent a jelenlegi rendszerhez képest, ahol sok esetben a fogyasztóknak kellett szembesülniük utólagos költségekkel és egyéb adminisztratív terhekkel. Az új modellben a vásárlás pillanatában rendezik ezeket a kötelezettségeket, ami átláthatóbbá és kiszámíthatóbbá teszi a folyamatot.

A reform megszünteti a 150 euró alatti termékek vámmentességét is, amely eddig jelentős visszaélésekre adott lehetőséget, és így az EU saját forrásai is bővülhetnek.

Ezzel párhuzamosan a vámkalkuláció is egyszerűsödik: a több ezer vámtarifakategória helyett először egy terméktípusonkénti 3 eurós vámot vezetnek be ideiglenesen, mielőtt a tervek szerint négy tarifakategóriát vezetnek be a több ezer különböző vámkód helyett.

Ez nemcsak a platformok, hanem a hatóságok számára is könnyebbé teszi a kezelést, miközben csökkenti a csalás lehetőségét.

Az új e-kereskedelmi rendszer évente mintegy 1 milliárd euró többletbevételt hozhat az uniós költségvetés számára,

de abban elég nehéz tisztán látni, hogy ez megállítja-e a tavalyhoz képesti termékbeömlés 25 százalékos megugrását, vagy hogy a fogyasztói árakat egyszerűen csak felnyomja-e.

Rezilienciaépítés

A harmadik pillér az intézményi és együttműködési keretek megerősítése, amelynek lényege, hogy a tagállamok az új rendszerben nem külön-külön, hanem összehangoltan lépnek fel a kockázatokkal szemben. Az információk megosztása kulcsszerepet kap, ami az elképzelések szerint jóval gyorsabb és hatékonyabb reakciókat tesz lehetővé.

A Lille-ben létesített hatóság központi szerepet játszik majd ebben a struktúrában, hiszen az adatközpontból származó információk alapján koordinálja az ellenőrzéseket. Ez különösen fontos lesz olyan helyzetekben, amikor gyors és egységes uniós fellépésre van szükség.

A reform erősíti az együttműködést a vámhatóságok, a piacfelügyeleti szervek és a bűnüldöző hatóságok között is. Ezáltal hatékonyabban lehet fellépni az illegális termékek, a csalások és a szabályszegések ellen, ami uniós szinten soha nem látott fordulatot hozhat:

a kiskapuk bezárulhatnak, és így vége lehet a vámtételek sok esetben rutinszerű elcsalásának.

Mindez remekül hangzik papíron, és az, hogy a Tanács is elfogadta a Parlament által javasolt modernizálásokat, jó kiindulási pontot jelent az egész projekt számára, de kis híján három évet kellett várni arra, hogy az EU eljusson idáig.

A jelenlegi tervek szerint még idén

létrehozzák a lille-i központot,

bevezetik az ideiglenes 3 eurós tarifát az alacsony értékű csomagoknál, és

kivetnek egy kezelési költséget is, hogy abból is finanszírozhassák a vámhatóságok munkáját.

Ezt követően lépésről lépésre vezetik be az új ellenőrzési mechanizmusokat és az e-kereskedelmi szabályokat, amelyeket a készülő – európai szuverén alkalmazásokra és eszközökre épülő – adatközpontnak 2028-tól kell kezdenie kezelnie.

A központ használatát 2031-től lehet majd önkéntesen is vállalni beszállítói oldalról, de 2034-től kötelező jellegűvé válik az összes szereplő számára,

ezzel egyúttal létrehozva egy nemcsak importtarifáiban, hanem működésében és ellenállóképességében is egységes vámuniót.

