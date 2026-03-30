Elképesztő mennyiségű és összegű gyanús ügyletet tárt fel Magyarországon az uniós csalás elleni hivatal
Magyarország 2015 és 2024 között az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által visszakövetelt uniós forrásoknak csupán a töredékét fizette vissza – derül ki a szervezet által a Financial Timesszal megosztott adatokból. A kimutatás szerint a csalás gyanús miatt vizsgált összes EU-s forrás összegének 16 százaléka köthető magyarországi ügyekhez.

Az OLAF adatai szerint a vizsgált időszakban 1,39 milliárd eurónyi uniós forrásnál állapítottak meg csalásgyanút Magyarország esetében.

Ebből az összegből Budapest mindössze 250,6 millió eurót, vagyis a teljes érték 18 százalékát fizette vissza az uniós költségvetésbe.

A lap nem tér rá ki a cikkében, de az alacsony visszatérítési összeget az magyarázhatja, hogy Magyarországon bevett eljárás, hogy az uniós csaláselleni hivatal által kifogásolt ügyekben a kormány nem visszatérítést eszközöl a kifogások orvoslására, hanem az adott programot kiveszi az EU-finanszírozás alól, magyar költségvetési forrásokból valósítja meg. A problémás tételre járó kifizetésnél pedig módosítást kér, hogy azt más uniós projektekre fordíthassa.

Ezzel szemben az Európai Unió többi tagállama az OLAF által kifogásolt összegek 71 százalékát térítette meg, ami 7,22 milliárd euróból 5,15 milliárdot jelent.

A lap által megismert adatok szerint Magyarországon tárták fel a 2015-2024 közötti időszakban a teljes uniós csalásgyanús összegek 16 százalékát. Ez az arány különösen annak fényében szembeötlő, hogy hazánk az uniós kifizetéseknek éves átlagban csupán a 2,9 százalékát kapta meg. Ezt a kiugró eltérést részben az magyarázza a lap szerint, hogy a magyar kormány nem csatlakozott az Európai Ügyészséghez (EPPO). Emiatt a csalásgyanús ügyek nyomozása és a vádemelés kizárólag a magyar ügyészség hatáskörébe tartozik.

Az OLAF tíz év alatt összesen 87 vizsgálatot indított Magyarországgal kapcsolatban, és 52 esetben javasolt büntetőeljárást, ám a magyar hatóságok végül mindössze 17 ügyben emeltek vádat.

Külön problémát jelentenek a vámcsalások az OLAF szerint: az uniós testület 285 millió eurónyi be nem gyűjtött vám visszaszerzését kérte a magyar vámhatóságtól, de ebből ténylegesen mindössze 633 ezer eurót sikerült behajtani.

Az uniós forrásokkal való visszaélések körüli aggodalmak már 2022-ben is komoly következményekkel jártak: a különböző jogállamisági tárgyú eljárásokban – kondicionalitási procedúra és a horizontális feljogosító feltételek teljesítése miatt – Brüsszel 27 milliárd eurónyi támogatást függesztett fel, amelyből mintegy 12 milliárd euró jelenleg is zárolva van – 12,5 milliárd euró elérhető a kohéziós keretből, míg 2,5 milliárd eurót már végleg elveszített a magyar költségvetés 2025 végéig.

Az egyik legtöbbet emlegetett ügy az Elios Innovatív Zrt. támogatása, ahol az OLAF szerint csalárd módon, a versenytársak kizárásával nyert el önkormányzati közvilágítási pályázatokat a cég. A hivatal emiatt 43,7 millió euró visszafizettetését javasolta, emellett büntetőeljárást is indítványozott, a magyar ügyészség azonban két alkalommal is megszüntette a nyomozást.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal ugyanakkor jelezte, hogy a Financial Times részére átadott számadatok egyelőre előzetesnek tekinthetők, és a jövőben még tovább emelkedhetnek.

