Megszólaltak az EU-s bennfentesek a közelgő magyar választásról: teljesen más sors vár az országra, mint amit sokan várnak

Kevesebb mint két hét van hátra a magyar országgyűlési választásokig, amit az európai sajtóban uniós szinten is sorsdöntő eseményként írnak le. Sorra jelennek meg a cikkek, hogy mik a várakozások az Európai Unió döntéshozatalában a végkimenetellel kapcsolatban, hogy Orbán Viktor miniszterelnök újra négy évre kap felhatalmazást, vagy Magyar Péter vezetésével a Tisza Párt alakíthat kormányt. A téma átpolitizáltságához hozzájárul az EU-s források 2022 óta tartó magyar kálváriája is. A Portfolio-nak több diplomata is azt mondta, hogy bár találgatások vannak, az uniós intézményekben sokkal óvatosabbak és távolságtartóbbak a tisztviselők a választások eredményével kapcsolatban, mint a sajtócikkekből olvasható narratívákban. Bárki is alakíthat kormányt április 12. után, nem számíthat feltétlen meleg fogadtatásban.

Az elmúlt közel öt évben szinte nem volt olyan uniós csúcs, ahol az előzetes cikkekben ne arról esett volna szó, hogy a magyar kormány lesz az egyik főszereplő az épp aktuális EU-s vitákban. Lehetett szó a többéves pénzügyi keret – vagyis az uniós költségvetés – féléves felülvizsgálatáról, szankciókról, az Ukrajnával kapcsolatos kérdésekről vagy akár az Európai Unió újrafegyverkezéséről, Orbán Viktor miniszterelnököt rendre a döntéshozatal fősodorral szembehelyezkedő személyeként pozicionálták. Ezekben a cikkekben mindig benne volt, hogy milyen kiskapus megoldásokat keres az Európai Bizottság vagy a többi tagállam az esetleges magyar vétót, netán arról, hogy milyen politikai alkuban reménykedik Ursula von der Leyen, az uniós végrehajtó testület elnöke.

Ez a keretezés rendre teljesen uralta a nagyobb nemzetközi lapok címlapjait, miközben a politikai alkuk vagy a kiskapuzások szinte mindig elmaradtak.

Így újságírói szempontból az a különös helyzet alakult ki, hogy a saját véleményükről beszélő uniós diplomaták és tisztviselők közül pontosan lehet tudni, hogy ki képvisel olyan álláspontot, amely szerint a magyar miniszterelnököt megkerülik, megfegyelmezik, átlépik, vagy a kormány úgy is meghátrál az Európai Tanács kerekasztalanálá.

Ahogy azt is lehet már borítékolni, kik azok között a technokraták, akik azt a narratívát emelik ki, hogy valójában a politikai színezetet kapott szankciós, geopolitikai témák helyett az uniós találkozók fókuszában nem is ezek a kérdések szerepelnek, hanem gazdasági, versenyképességi ügyek. Ha a találati arányokat figyeljük, jellemzően az utóbbi tábornak volt igaza: a politikai patthelyzeteket ritkán oldották fel azonnal a konszenzusos döntéseknél, miközben a szakpolitikai kérdéseknél sikerült előrébb lépnie a tagállami vezetőknek. Nem volt ez másként az előző uniós találkozón is, ahol a 90 milliárd eurós Ukrajna támogatásáról szóló vita mindössze 2 óra volt a több mint 15 órás vezetői egyeztetésen, mégis ez uralta előzetesen és utólag is a híradásokat.

Ez az egyik oka, hogy nem készült az Európai Bizottság működéséről olyan sorozat, mint a Kártyavár (House of Cards).

Bár izgalmas politikai machinációkat sejthet az olvasó az uniós külpolitikai vitáknál, valójában sokkal kevésbé intenzívek, mint egy-egy szakpolitikai témák. Pokoli unalmas lenne a streamingszolgáltatóknak egy több évadon át futó sorozat, hogy az egyes országok állam- és kormányfői arról vitatkoznak, hogy a kibocsátáskereskedelmi rendszer reformjában mennyi ingyenes kvótát adjanak az európai szereplőknek, vagy egyes vámtarifakódoknál alkalmazható importkorlátozásokról egyeztetnek a diplomaták. Még ha ezek egyébként sokkal jobban hatnak az uniós állampolgárok hétköznapjaira, napi kiadásaira, mint például az a valójában nyíltan kimondott kérdés, hogy Ukrajna EU-csatlakozása csak a 2030-as második felében tűnik reálisnak.

A politika egy dolog, az ügymenet meg a valóság

Ebbe a mintázatba illeszkednek bele a mostani választásról szóló nemzetközi beszámolók is, amelyek hangvételükben jóval határozottabbak, mint amit az uniós intézményekben ténylegesen hallani.

A Politico például már kész forgatókönyvekről ír arra az esetre, ha Orbán Viktor újra nyerne, és azt sugallja, hogy Brüsszelben egyre komolyabban gondolkodnak azon, miként lehetne „Orbán nélkül” működtetni az EU-t. A cikk diplomatákra hivatkozva sorolja a lehetőségeket a minősített többségi szavazás kiterjesztésétől kezdve a források visszatartásán át egészen a szavazati jog felfüggesztésének vagy akár egy elméleti kizárásnak a felvetéséig.

Ez a narratíva azonban erősen emlékeztet az elmúlt évek visszatérő előzeteseire, ahol minden egyes csúcs előtt felmerült, hogy „most aztán tényleg” jön valamilyen áttörés a magyar vétók kezelésére. A gyakorlatban ezekből ritkán lett rendszerszintű változás.

A Politico által idézett opciók jelentős része vagy politikailag nehezen kivitelezhető, vagy jogilag igényelne olyan egyhangúságot, amely épp azt a problémát tükrözi, amit kezelni próbálna.

Hasonló leegyszerűsítés jelenik meg a The Telegraph beszámolójában is, csak éppen a másik irányból. A lap egyfajta politikai paradoxonként írja le a választást: Magyar Péter sikerének kulcsa az lehet, hogy nem kínál éles ideológiai fordulatot, hanem egy Orbánhoz hasonló, konzervatív politikát ígér kevésbé konfrontatív külpolitikai stílussal.

A Telegraph szerint Brüsszelben sokan ettől remélik a feszültségek enyhülését, de nem számítanak radikális irányváltásra.

Ugyanakkor ez a megközelítés is inkább politikai narratíva, mint konkrét intézményi várakozás. Az a feltételezés, hogy egy személycsere automatikusan oldaná az uniós–magyar konfliktusokat, figyelmen kívül hagyja azokat a strukturális vitákat – a jogállamisági mechanizmustól a költségvetési feltételekig –, amelyek nem egyetlen kormányzati ciklushoz kötődnek. A Telegraph által idézett diplomaták maguk is elismerik, hogy egy esetleges kormányváltás legfeljebb „lépés lenne előre, nem csodaszer”.

A Portfolio-nak nyilatkozó uniós tisztviselők – akiket a fenti osztályozás szerint technokartaként írhatunk le – azt állítják, hogy a magyar ügyben folyamatosan emlegetett jogállamisági kritériumok teljesen kötik az Európai Bizottság és az uniós intézményrendszer kezét.

Mindenkinek vannak személyes várakozásai, de bármilyen kormány alakul, az EU kényszerpályán mozog a magyar kohéziós források felszabadítását illetően, főleg az Európai Parlament miatt indított per miatt

– mondta egy a hazai EU-pénzek sorsára rálátó forrásunk. Ő ismertette, hogy az eljárás menete nem változik meg, bármilyen kormány is alakul: a kondicionalitási és az egyéb jogállamisági tárgyú eljárásokban meghatározott reformokat kell végrehajtania az adott kabinetnek.

Ezek ugyan gyorsan megvalósíthatók – a vagyonnyilatkozati rendszer, a közbeszerzési rendszer átláthatósági szabályainak átalakítása, a korrupciós ügyek ellenőrzésére vonatkozó kötelmek, az összeférhetetlenségi problémák kezelése –, mind kormányrendeleti szinten rendezhető. Azonban azután, hogy a horizontális feljogosító feltételek teljesülését vevő 2023 decemberi bizottsági döntést az Európai Parlament az Európai Unió Bíróságán (EUB) megtámadta és a főtanácsnoki vélemény a képviselők aggályainak igazat adott, a végleges ítélet előtt nélkül is a lehető legóvatosabb pályára tereli a Bizottságot. Az uniós végrehajtó testület a rendeletek elfogadása esetén is szigorúan vizsgálná azok átültetését a gyakorlatba, így legalább 60 napig vizsgálnák a megfelelőséget, de a nyári szünet miatt valószínű egy másik 60 napos határidő-hosszabbítás is. Ha minden meg is felelne az uniós elvárásoknak, akkor az első kohéziós kifizetések is csak januárban indulhatnak majd az eddigi befagyasztott összegekből.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 02. 12. Minden uniós forrását elveszítheti Magyarország – az uniós bíróságnak az Európai Bizottság feloldó döntésének elkaszálását javasolják

A Portfolio forrásai szerint az uniós döntéshozatal átalakítása egyáltalán nem Magyarországon és annak akármilyen irányú kormányán bukna el:

hiába beszél a minősített többségi szavazás egyre több területre való kiterjesztéséről Ursula von der Leyen is, a konszenzusos döntéseket támogatja a tagállamok nagyobbik fele is a legutolsó egyeztetések alapján is.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 10. Ursula von der Leyen magához ragadná a tagállamok legerősebb jogát Magyarország miatt, már letörnék a terveit

Ugyanígy látják az Ukrajnával kapcsolatos viták lehetséges kezelését is Brüsszelben: ha alakul is egy új kormány, a jelenlegi politikai kampány determinálja arra az esetleges következő kormányt arra, hogy óvatos legyen a háború sújtotta országgal kapcsolatos döntéseknél.

Ezzel együtt a Portfolio-nak nyilatkozók szerint többségben vannak, akik remélik, hogy az uniós együttműködés számára kedvező módon a következő magyar kormány egy EU-pártibb narratívát képvisel majd.

Nyilvánosan is kimondják, hogy Magyarországgal szemben kritikusak maradnak

Az uniós intézményekben ugyanakkor a politikai értelmezések mögött egy másik, tartósabb konfliktusmező is kirajzolódik. Évek óta visszatérő elem a magyar demokratikus normák állapotáról szóló vita: több nyugati kormány és brüsszeli szereplő szerint a végrehajtó hatalom megerősödése, a médiapiac átalakulása és a civil szervezetek mozgásterének szűkítése rendszerszintű problémát jelent. Orbán Viktor ezzel szemben következetesen tagadja a vádakat, és politikáját az európai keresztény-konzervatív értékek védelmeként írja le egy szerinte elszakadt liberális elit ellenében.

A feszültséget tovább mélyítette, hogy a magyar kormány az orosz–ukrán háború 2022-es eszkalációja után is fenntartotta kapcsolatait Moszkvával, ami több nyugati fővárosban bizalmi törést okozott. Ezt a hangulatot tükrözte Friedrich Merz német kancellár nyilatkozata is, aki a magyar vétót „súlyos illojalitásnak” nevezte, amely szerinte rontja az EU hitelességét és cselekvőképességét.

Mindezzel együtt Brüsszelben egy esetleges kormányváltással kapcsolatban inkább visszafogott várakozások fogalmazódnak meg nyilvánosan.

Věra Jourová, a korábbi uniós jogállamisági ügyekért felelős bizottsági alelnök szerint egy ellenzéki győzelem növelheti az egység esélyét az alapvető biztonságpolitikai kérdésekben, de ez nem jelentene automatikus fordulatot. A Reutersnek nyilatkozó diplomáciai források többsége arra számít, hogy Magyar Péter – aki korábban maga is tárgyalt uniós ügyekben – több kérdésben, például a migráció vagy Ukrajna EU-csatlakozása ügyében továbbra is a szkeptikusabb tagállamok közé tartozna.

Egy esetleges kormányváltás után a különbség így inkább a politikai stílusban, semmint az érdemi álláspontokban jelenhetne meg. Több uniós diplomata is úgy fogalmazott, hogy nem érdemes „túl sokat várni”: egy új kormány legfeljebb hangnemváltást hozhat, nem pedig irányváltást. Egyes értékelések szerint Magyar Péter ugyan egyértelműen az EU- és NATO-tagság megerősítésére törekedne, különösen a befagyasztott, mintegy 17 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítása érdekében, de ez nem járna együtt teljes politikai fordulattal.

Ez összességében visszavezeti a képet a kiinduló ponthoz: miközben a nemzetközi sajtó gyakran éles törésvonalakat és gyors fordulatokat vetít előre, az uniós döntéshozatal logikája és a fennálló intézményi keretek inkább a folytonosság irányába hatnak – függetlenül attól, hogy a választás végül milyen politikai eredményt hoz Magyarországon.

Ahogy a 2024-es amerikai elnökválasztások előtt is készültünk mind a két eredményre, úgy most is így készítjük elő a tárgyalási menetrendeket, ahol így vagy úgy, de Magyarország támogatását is meg kell nyerni a döntésekhez

– foglalta össze egy uniós diplomata a Portfolio-nak a hozzáállást.

Címlapkép forrása: Portfolio