Megszületett a döntés: kíméletlenül leszámolnak a boltok és webáruházak egyik legbosszantóbb trükkjével

Az Európai Unió új csomagolási rendelete nem egyszerű technikai korrekció, hanem egy olyan átfogó fordulat, amely egyszerre akar környezetvédelmi és piacszervezési problémákat kezelni. A Csomagolásról és csomagolási hulladékról szóló rendelet (Packaging and Packaging Waste Regulation, PPWR) célja, hogy egységes szabályokkal szorítsa vissza a csomagolási hulladék mennyiségét, közben pedig megszüntesse azt a helyzetet, hogy a tagállamok eltérő előírásai külön-külön megfelelési kényszert jelentenek a vállalatoknak – írja közleményében az Európai Bizottság.

A rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, általánosan 2026. augusztus 12-től alkalmazandó, de több kulcsfontosságú kötelezettség csak 2030-tól élesedik.

A bizottsági tájékoztatás szerint a szabályozás minden, az uniós piacon forgalomba hozott csomagolásra kiterjed, függetlenül attól, hogy üres vagy termékkel együtt kerül piacra, milyen anyagból készült, és az EU-ban vagy harmadik országban gyártották-e.

A szabályozás politikai és gazdasági indoka, hogy 2023-ban egy európai átlagosan 178 kilogramm csomagolási hulladékot termelt, és beavatkozás nélkül 2030-ra a teljes mennyiség további 19 százalékkal, a műanyaghulladék pedig akár 46 százalékkal nőhetne. Ezzel párhuzamosan a csomagolóipart és a vele dolgozó gyártókat, kereskedőket, importőröket és logisztikai szereplőket az eltérő nemzeti szabályok is terhelték.

A Bizottság érvelése szerint így a PPWR lényege ezért kettős: kevesebb hulladék és kevesebb belső piaci széttöredezettség.

A fő irányt a hulladékmegelőzési célok adják: a tagállamoknak az egy főre jutó csomagolási hulladékot 2018-hoz képest legalább 5 százalékkal kell csökkenteniük 2030-ig, 10 százalékkal 2035-ig, és 15 százalékkal 2040-ig.

Ez nemcsak a lakossági, hanem az ipari, kereskedelmi, szolgáltatási és irodai hulladékra is vonatkozik. Az Európai Bizottság világossá teszi, hogy a célok elérése a tagállamok felelőssége, amelyek ehhez gazdasági ösztönzőket, kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket, szemléletformáló kampányokat vagy akár további nemzeti intézkedéseket is bevethetnek, feltéve hogy ezek arányosak és nem torzítják az egységes piacot. Ez gazdasági szempontból azt jelenti, hogy a vállalatok nem csupán uniós alapszabályokkal, hanem tagállami végrehajtási stratégiákkal is számolni kénytelenek majd, még ha a keret immár egységesebb is.

A legfontosabb vállalati fordulat az, hogy 2030-tól minden csomagolásnak újrahasznosíthatónak kell lennie gazdaságilag életképes módon.

Ehhez úgynevezett design for recycling, vagyis újrahasznosításra tervezett megoldásokat kell alkalmazni. A szabály nemcsak a fő csomagolóanyagra, hanem az integrált elemekre is kiterjed, tehát a kupak, címke, fólia, záróelem és egyéb összetevő sem ronthatja le annyira az egységet, hogy az végül ne feleljen meg. Ez komoly költséget jelenthet azoknak a cégeknek, amelyek ma még nehezen újrahasznosítható, több rétegből álló vagy vegyes anyagú csomagolást használnak, ugyanakkor középtávon kedvezhet azoknak, amelyek már most egyszerűbb, jobban szétválasztható csomagolási struktúrákat alkalmaznak. A rendelet azt is jelzi, hogy

az újrahasznosíthatóság alapján modulált EPR-díjak jöhetnek, vagyis a jobb csomagolási teljesítmény alacsonyabb közterheket eredményezhet. Ez már klasszikus iparpolitikai ösztönző: a környezetvédelmi elvárás pénzügyi árrendszerré alakul.

2030-tól, illetve bizonyos esetekben a végrehajtási szabályok hatálybalépését követő három év után a műanyag csomagolásoknál kötelező minimumok lépnek életbe. A példák jól mutatják a logikát: az egyszer használatos PET italos palacknál 30 százalékos arány a mérce, az élelmiszerrel érintkező, de nem PET-alapú csomagolásnál 10 százalék, a nem érintkezésérzékeny, nem PET-alapú műanyag csomagolásoknál pedig 35 százalék. Ez hatalmas keresletet teremthet a minőségi másodnyersanyag iránt, ami a hulladékkezelőknek, újrafeldolgozóknak és a kapcsolódó technológiáknak új piacot nyithat. Ugyanakkor a gyártók számára ez beszerzési és minőségbiztosítási kihívás: nem elég újrahasznosított anyagot venni, annak igazoltan meg is kell felelnie az uniós követelményeknek.

Szintén sokatmondó a csomagolás minimalizálásának új szemlélete, mivel a rendelet nem engedi meg, hogy a csomagolás a termék látszólagos térfogatát mesterségesen növelje.

Az Európai Bizottság példája szerint nem elfogadható, ha egy 50 milliliteres arckrémet dupla falú tégelyben, álfenékkel vagy indokolatlan kartondobozban árulnak csak azért, hogy nagyobbnak tűnjön.

A vállalatnak bizonyítania kell, hogy az ilyen elemek valóban funkcionális célt szolgálnak. Ez első ránézésre apróságnak tűnhet, valójában azonban a prémiumkozmetikumoktól az ajándékcsomagolásig egész üzleti modelleket érinthet, ahol a dizájn eddig tudatosan játszott a méretérzettel. A szabály a marketing és a fenntarthatóság határvonalát húzza újra.

A túlcsomagolás visszaszorításának másik markáns eleme az üres tér korlátozása: a csoportos, szállítási és e-kereskedelmi csomagolásoknál az üres tér aránya legfeljebb 50 százalék lehet.

Ráadásul a kitöltőanyagok, például a papírfecni, a légpárna, a buborékfólia vagy a hab is üres térnek számítanak. Ez különösen az online kereskedelmet és a logisztikát érinti érzékenyen, mert az elmúlt években sok szereplő a sztenderd dobozméretek miatt jelentős „levegőt” szállított. A változás egyszerre kényszeríthet ki pontosabb csomagolástervezést, több dobozméretet, automatizált méretre igazítást és hatékonyabb raktári rendszereket. Rövid távon ez beruházási igényt jelent, hosszabb távon viszont csökkenhet a felhasznált anyag mennyisége, a szállítási költség és az egy csomagra jutó emisszió is.

A szabályozás egyik leglátványosabb eleme az egyes egyszer használatos csomagolási formátumok kivezetése 2030-tól. A Bizottság külön iránymutatást készít arról, mely formátumok tartoznak pontosan a tilalmak alá, de már most világos, hogy a HoReCa-szektor, a kis kiszerelésű előrecsomagolt gyümölcs-zöldség, valamint bizonyos egyszer használatos adagoló- és kísérőcsomagolások célkeresztbe kerülnek.

A bizottsági tájékoztató azt is tisztázza, hogy a hotelszobai szerviz a tilalom hatálya alá esik, míg a szállodából a helyszínen kívülre kiszállított étel esetén inkább az újratöltési és újrahasználati kötelezettségek lesznek relevánsak.

Gazdasági oldalról ez azt jelenti, hogy a vendéglátás és az élelmiszer-kiskereskedelem egy része kénytelen lesz új kiszolgálási logikát, új beszállítókat és adott esetben mosható vagy visszaváltható rendszereket kiépíteni.

Az újrahasználat és az újratöltés külön nagy fejezet az Európai Bizottság tájékoztatójában. A rendelet nem elégszik meg azzal, hogy valami „elvben újrahasználható”: a csomagolásnak bizonyos minimális fordulószámot kell tudnia, a rendszereknek pedig ezt nyomon is kell követniük. A zárt rendszerű megoldásoknál egyedi QR-kódos vagy más digitális azonosítós követés is megjelenhet, míg a nyitott rendszerek bizonyos esetekben mentesülhetnek ettől. Ez azt mutatja, hogy az EU nem pusztán tárgyakban, hanem infrastruktúrákban gondolkodik. Nem az a cél, hogy több „reuse” feliratú doboz legyen a piacon, hanem az, hogy valóban működő begyűjtési, tisztítási és újraosztási rendszerek jöjjenek létre. Ennek nyertesei lehetnek a logisztikai, mosatási, digitális nyomonkövetési és csomagolásbérleti szolgáltatók, míg a hagyományos egyszer használatos üzleti modellek veszíthetnek a versenyképességükből.

Kémiai oldalról a legérzékenyebb újdonság a PFAS-ok (per- és polifluor-tartalmú vegyi anyagok) használata az élelmiszerrel érintkező csomagolásoknál 2026. augusztus 12-től.

Az Európai Bizottság magyarázata szerint ez nemcsak a szándékosan hozzáadott PFAS-okra vonatkozik, hanem a nem szándékosan jelen lévőkre is, és a teljes csomagolóegységet érintheti, beleértve a ragasztókat, lakkokat és festékeket is. Ez különösen a zsírálló, vízlepergető vagy speciális bevonatokat használó gyártóknak jelenthet gyors reformulációs és laborvizsgálati kényszert.

Végül az EPR és a kötelező visszaváltási rendszerek mutatják meg, hogy a rendelet a felelősséget egyre határozottabban a piac szereplőire tolja.

A gyártók első forgalomba hozóként felelősek a csomagolási hulladék kezeléséért, regisztrálniuk és jelenteniük kell, bár a 10 tonna alatti szereplők adminisztratív könnyítéseket kapnak.

Az italos fémdobozok és műanyag palackok esetében a 90 százalékos elkülönített gyűjtési célt a legtöbb tagállam csak visszaváltási rendszerrel tudja majd teljesíteni. Ez jelentős kezdeti infrastruktúra-költséget jelent, de cserébe tisztább, értékesebb hulladékáramot ad, ami nélkül az újrahasznosított tartalomkövetelmények is nehezebben lennének teljesíthetők – érvel az uniós végrehajtó testület.

