Váratlan EU-döntés: milliárdok érkeznek Magyarországra, de van egy feltétel

A tagállamok jóváhagyták a Bizottság javaslatát, amely
a mezőgazdasági tartalékból biztosít rendkívüli támogatást a három érintett országnak.
Bulgária 7,4 millió, Észtország 3,3 millió, Magyarország pedig 10,8 millió euróhoz jut. Ezt az összeget az érintett államok akár 200 százalékos nemzeti kiegészítő támogatással is megtoldhatják.
- Bulgáriában 2025 nyarán, június közepétől augusztus végéig súlyos aszály és hőhullámok pusztítottak. Ezek az időjárási szélsőségek jelentősen csökkentették a napraforgó- és kukoricatermést.
- Észtországban először tavaszi fagykárok jelentkeztek, majd egy hideg, csapadékos és instabil tenyészidőszak okozott komoly gondokat. Ez a helyzet súlyosan érintette a tavaszi búzát, az árpát, a borsót, a repcét, a burgonyát, valamint a zöldség- és gyümölcstermesztést is.
- Magyarországon a június és augusztus közötti szélsőséges hőség, illetve a vízhiány okozott súlyos hőstresszt a növényeknek. Ez az aszályos időszak többek között a csemegekukoricában, a dinnyében, a cirokban és a takarmánykukoricában okozott jelentős károkat.
A nemzeti hatóságoknak 2026. szeptember 30-ig kell kifizetniük a támogatást, garantálva, hogy a végső kedvezményezettek maguk a gazdálkodók legyenek. Tehát a támogatás feltétele, hogy a három tagállam
folyamatosan és részletesen beszámoljon a Bizottság felé a végrehajtás előrehaladásáról.
Címlapkép forrása: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images
