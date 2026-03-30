Váratlan EU-döntés: milliárdok érkeznek Magyarországra, de van egy feltétel
Az Európai Bizottság 21,5 millió eurós rendkívüli támogatást hagyott jóvá Magyarország mellett Bulgária és Észtország gazdálkodói számára, akiket a 2025-ben súlyos időjárási károk értek. A három ország közül hazánk kapja a legnagyobb összeget, 10,8 millió eurót (4,2 milliárd forintot) - jelentette az Európai Bizottság.
A tagállamok jóváhagyták a Bizottság javaslatát, amely

a mezőgazdasági tartalékból biztosít rendkívüli támogatást a három érintett országnak.

Bulgária 7,4 millió, Észtország 3,3 millió, Magyarország pedig 10,8 millió euróhoz jut. Ezt az összeget az érintett államok akár 200 százalékos nemzeti kiegészítő támogatással is megtoldhatják.

  • Bulgáriában 2025 nyarán, június közepétől augusztus végéig súlyos aszály és hőhullámok pusztítottak. Ezek az időjárási szélsőségek jelentősen csökkentették a napraforgó- és kukoricatermést.
  • Észtországban először tavaszi fagykárok jelentkeztek, majd egy hideg, csapadékos és instabil tenyészidőszak okozott komoly gondokat. Ez a helyzet súlyosan érintette a tavaszi búzát, az árpát, a borsót, a repcét, a burgonyát, valamint a zöldség- és gyümölcstermesztést is.
  • Magyarországon a június és augusztus közötti szélsőséges hőség, illetve a vízhiány okozott súlyos hőstresszt a növényeknek. Ez az aszályos időszak többek között a csemegekukoricában, a dinnyében, a cirokban és a takarmánykukoricában okozott jelentős károkat.

A nemzeti hatóságoknak 2026. szeptember 30-ig kell kifizetniük a támogatást, garantálva, hogy a végső kedvezményezettek maguk a gazdálkodók legyenek. Tehát a támogatás feltétele, hogy a három tagállam

folyamatosan és részletesen beszámoljon a Bizottság felé a végrehajtás előrehaladásáról.

Címlapkép forrása: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

