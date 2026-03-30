Váratlan EU-döntés: milliárdok érkeznek Magyarországra, de van egy feltétel

A tagállamok jóváhagyták a Bizottság javaslatát, amely

a mezőgazdasági tartalékból biztosít rendkívüli támogatást a három érintett országnak.

Bulgária 7,4 millió, Észtország 3,3 millió, Magyarország pedig 10,8 millió euróhoz jut. Ezt az összeget az érintett államok akár 200 százalékos nemzeti kiegészítő támogatással is megtoldhatják.

Bulgáriában 2025 nyarán, június közepétől augusztus végéig súlyos aszály és hőhullámok pusztítottak. Ezek az időjárási szélsőségek jelentősen csökkentették a napraforgó- és kukoricatermést.

Észtországban először tavaszi fagykárok jelentkeztek, majd egy hideg, csapadékos és instabil tenyészidőszak okozott komoly gondokat. Ez a helyzet súlyosan érintette a tavaszi búzát, az árpát, a borsót, a repcét, a burgonyát, valamint a zöldség- és gyümölcstermesztést is.

Magyarországon a június és augusztus közötti szélsőséges hőség, illetve a vízhiány okozott súlyos hőstresszt a növényeknek. Ez az aszályos időszak többek között a csemegekukoricában, a dinnyében, a cirokban és a takarmánykukoricában okozott jelentős károkat.

A nemzeti hatóságoknak 2026. szeptember 30-ig kell kifizetniük a támogatást, garantálva, hogy a végső kedvezményezettek maguk a gazdálkodók legyenek. Tehát a támogatás feltétele, hogy a három tagállam

folyamatosan és részletesen beszámoljon a Bizottság felé a végrehajtás előrehaladásáról.

Címlapkép forrása: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images