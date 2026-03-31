Az Európai Bizottság azonnali utasítást listát küldött a tagállamoknak
A közel-keleti feszültségek és a Hormuzi-szoros lezárásának kockázata miatt az Európai Bizottság összehangolt felkészülést sürget az uniós olajellátás biztonságának megőrzésére. A testület a keresletcsökkentő intézkedések mérlegelését, az információmegosztás erősítését, az ellátási kockázatok folyamatos monitorozását és azonnali jelentését, az üzemanyag-fogyasztást növelő lépések kerülését, a belső piaci korlátozások mellőzését, a finomítói kapacitások fenntartását, a nem sürgős karbantartások elhalasztását, a regionális egyeztetések erősítését, valamint a bioüzemanyagok fokozott használatát várja el – utasította a tagállamokat az Európai Bizottság.
A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása nyomán piaci bizonytalanság alakult ki. Emiatt az Európai Bizottság arra szólította fel a tagállamokat, hogy időben és összehangoltan készüljenek fel az uniós kőolaj- és finomítotttermék-ellátás biztosítására - közölte az Európai Bizottság.

A testület közleménye szerint az EU alapvetően felkészült a helyzetre, mert a tagállamoknak ugyanis kötelező biztonsági kőolajkészleteket kell fenntartaniuk, és vészhelyzeti tervekkel is rendelkezniük kell. Az uniós országok emellett mintegy 20 százalékkal járulnak hozzá a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) által koordinált, több mint 400 millió hordónyi stratégiai olajkészlet piacra dobásához.

Dan Jørgensen energiaügyi és lakhatási biztos az uniós energiaügyi minisztereknek írt levelében hangsúlyozta, hogy a nemzetközi energiakereskedelem esetleges elhúzódó zavarára már most fel kell készülni, mégpedig közösen. A biztos arra kérte a tagállamokat, hogy teljes mértékben használják ki a Kőolaj-koordinációs Csoport és az Energiaunió Munkacsoport keretében zajló egyeztetéseket. Emellett fontolják meg keresletcsökkentő intézkedések bevezetését, különös tekintettel a közlekedési szektorra. Mindezt az IEA olajfelhasználás-csökkentési tervével összhangban kell megtenniük.

Az Európai Bizottság kiemelte a folyamatos nyomon követés, a gyors információmegosztás és az összehangolt fellépés fontosságát.

Minden ellátási kockázatot és lényeges változást nyomon kell követni, beleértve a kereskedelmi készletek alakulását is, amelyekről haladéktalanul jelentést kell tenni a Bizottságnak.

A tagállamoknak tartózkodniuk kell az olyan intézkedésektől, amelyek növelhetik az üzemanyag-fogyasztást. Szintén kerülniük kell a kőolajtermékek szabad áramlásának korlátozását, valamint az uniós finomítói kapacitások kihasználásának visszafogását. A belső piac zavartalan működésének megőrzése érdekében minden lépést egyeztetniük kell a szomszédos országokkal és az Európai Bizottsággal.

A kőolajtermékek piaci elérhetőségének biztosítása érdekében az Európai Bizottság a nem sürgős finomítói karbantartások elhalasztását javasolja.

Ezzel párhuzamosan a bioüzemanyagok fokozott felhasználása is segíthet. Ez a megoldás ugyanis hozzájárulhat a fosszilis kőolajtermékek kiváltásához és a piaci nyomás enyhítéséhez.

