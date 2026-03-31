Kiszivárogtak a belső iratok: felfoghatatlan összeget verne el egy uniós intézmény a legújabb luxusprojektjére

Az Európai Unió helyi és regionális önkormányzatait tömörítő testület belső anyagai szerint az új "konferenciaközpont" tolmácsfülkékkel, VIP-termekkel és sajtóközponttal is rendelkezne. A létesítmény az évi legfeljebb hat plenáris ülés során fogadná a bizottság 329 tagját. Az intézmény ezzel függetlenedni tudna az Európai Parlamenttől és az Európai Bizottságtól, mivel jelenleg ezek épületeiben tartják a plenáris üléseket.

Egy uniós szakszervezeti tisztségviselő egyszerűen "megalomán tervnek" nevezte a projektet.

A Régiók Bizottságának sajtószóvivője szerint a vezetés megosztotta a konferenciaterem részleteit a pénzügyi és igazgatási ügyekért felelős bizottsággal. A személyzeti bizottsággal pedig március 25-én egyeztettek a kérdésről. Ez pontosan az a nap volt, amikor a Politico újságírói megkeresték az intézményt.

A tervek szerint a Bertha von Suttner épület alsó két szintjét és belső udvarát a szomszédos Remorqueur épülettel együtt lebontanák. Az ingatlanstratégiai jelentés (Building Strategy) alapján a teret más uniós intézményeknek is bérbe lehetne adni, félnaponta akár 1400 euróért. Ez az éves bérleti megtakarításokkal együtt 17 év alatt összesen 15,47 millió euró bevételt és megtakarítást eredményezhetne.

A 49 millió eurós felújítási költség mellett azonban az építkezés két éve alatt egy ideiglenes épületet is bérelni kellene, ami évente mintegy 2,8 millió euróba kerülne.

A szakszervezetek kifogásolták, hogy a tervek szerint a helyi önkormányzati képviselők viszonylag tágas irodákat és tárgyalókat kapnának, míg a személyzet szűkösebb körülmények közé szorulna. Az intézmény szóvivője szerint a jelenlegi épületek élettartamuk végéhez értek. Tűzvédelmi, egészségügyi, környezetvédelmi és biztonsági szempontból is teljes korszerűsítésre szorulnak.

A felújítási tervekről az első vezetői egyeztetés március 16-án zajlott le, amibe a szakszervezeteket és a munkatársakat saját elmondásuk szerint nem vonták be. A végleges döntést május 5-én hozza meg a Régiók Bizottságának elnöksége.

A székház körüli viták szélesebb belső feszültségeket is tükröznek, mivel közeleg a főtitkári poszt újrapályáztatása. A tisztséget 2019 decembere óta a cseh Petr Blížkovský tölti be. A posztra vonatkozó pályázati felhívást hétfőn tették közzé. A szakszervezetek szerint a kinevezési időszakban a pozíció várományosa különböző ígéreteket tesz, ami nem mindig vezet átlátható eljárásokhoz. Emellett vitatott toborzási gyakorlatok is felszínre kerültek. Egy szerződéses alkalmazottat például szokatlanul hosszú, négyéves határozott idejű szerződéssel vettek fel, miközben az ilyen megállapodások jellemzően csak egy-két évre szólnak. A munkatársak szerint az érintett egy nemrégiben nyugdíjba vonult belső ellenőr fia, ami komoly összeférhetetlenségi aggályokat vet fel. Az intézmény azonban hangsúlyozta, hogy a felvételi eljárás teljes mértékben megfelelt a személyzeti szabályzatnak.

