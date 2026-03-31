  • Megjelenítés
Vészforgatókönyvre készül az EU, nem látnak más kiutat az energiaválságból
Uniós források

Portfolio
Az Európai Unió fontolóra veszi az Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója nyomán bevezetett energetikai válságintézkedések újbóli alkalmazását, miután az iráni háborúhoz kapcsolódó újabb áremelkedés fenyegeti a közösséget. Dan Jorgensen energiaügyi biztos szerint az Európai Bizottság hamarosan jogi lépéseket jelent be az energiaköltségek féken tartása érdekében - írta a Bloomberg.

Jorgensen az energiaügyi miniszterek rendkívüli videókonferenciáját követően elmondta, hogy az olaj- és földgázellátást egyelőre nem fenyegeti közvetlen veszély. Ugyanakkor a gázolaj és a kerozin kínálata egyre szűkül, ami felfelé nyomja az árakat.

Egy újságírói kérdés arra vonatkozott, hogy

a Bizottság mérlegeli-e a 2022-es válság idején bevetett eszközök újbóli alkalmazását, melyek közé a keresletcsökkentő vészhelyzeti jogszabályok, az extraprofitadók és az árplafonok tartoztak.

A biztos erre válaszolva röviden megerősítette:

Még több Uniós források

ezeket vizsgáljuk.

A politikus hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet teljesen más jellegű, mint a három évvel ezelőtti.

A 2022-es válság elsősorban gázválság volt, most viszont problémák szélesebb körével nézünk szembe

– fogalmazott. Hozzátette, hogy még egy azonnali békekötés esetén sem térne vissza a helyzet a normális kerékvágásba belátható időn belül.

Kapcsolódó cikkünk

Mivel Európa közel-keleti földgázimportja csekély, a globális piacon folyamatosan versenyeznie kell az alternatív forrásokért. A következő évekre várt kínálati bőség azonban komolyan megkérdőjeleződött, mivel a világ legnagyobb katari cseppfolyósítottföldgáz-létesítményét (LNG) támadás érte, az üzem helyreállítása pedig akár öt évet is igénybe vehet.

Az iráni konfliktus eddig 14 milliárd euróval növelte az EU fosszilis energiahordozókból származó importjának költségét.

Kapcsolódó cikkünk

Jorgensen arra kérte a tagállamokat, hogy tartózkodjanak az olyan intézkedésektől, amelyek a fogyasztói árak csökkentésével mesterségesen növelnék az energiakeresletet. Eközben Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta szövetségeseit, köztük Franciaországot. Az elnök szerint ugyanis ezek az országok nem veszik ki elég erősen a részüket az Irán elleni háborúból. Az Egyesült Királyságot pedig egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben arra szólította fel, hogy "szerezzétek be a saját olajatokat."

Kapcsolódó cikkünk

A 2022-es energiaválság idején az EU egy 15 százalékos földgázkereslet-csökkentést előíró jogszabályt fogadott el. A megtakarítás jelentős része akkor abból adódott, hogy az ipari létesítmények a magas energiaárak miatt kénytelenek voltak visszafogni a termelésüket. Ezt a drasztikus ipari visszaesést az unió azóta sem tudta maradéktalanul ledolgozni.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes

Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magyarázza el: A cikkek, amikre a videóban hivatkoztunk: Gondolkodni fárasztó... The post Jó, ha a

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Fórum

Konferencia ajánló

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SOPRON - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 1.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
