Vészforgatókönyvre készül az EU, nem látnak más kiutat az energiaválságból

Jorgensen az energiaügyi miniszterek rendkívüli videókonferenciáját követően elmondta, hogy az olaj- és földgázellátást egyelőre nem fenyegeti közvetlen veszély. Ugyanakkor a gázolaj és a kerozin kínálata egyre szűkül, ami felfelé nyomja az árakat.

Egy újságírói kérdés arra vonatkozott, hogy

a Bizottság mérlegeli-e a 2022-es válság idején bevetett eszközök újbóli alkalmazását, melyek közé a keresletcsökkentő vészhelyzeti jogszabályok, az extraprofitadók és az árplafonok tartoztak.

A biztos erre válaszolva röviden megerősítette:

ezeket vizsgáljuk.

A politikus hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet teljesen más jellegű, mint a három évvel ezelőtti.

A 2022-es válság elsősorban gázválság volt, most viszont problémák szélesebb körével nézünk szembe

– fogalmazott. Hozzátette, hogy még egy azonnali békekötés esetén sem térne vissza a helyzet a normális kerékvágásba belátható időn belül.

Mivel Európa közel-keleti földgázimportja csekély, a globális piacon folyamatosan versenyeznie kell az alternatív forrásokért. A következő évekre várt kínálati bőség azonban komolyan megkérdőjeleződött, mivel a világ legnagyobb katari cseppfolyósítottföldgáz-létesítményét (LNG) támadás érte, az üzem helyreállítása pedig akár öt évet is igénybe vehet.

Az iráni konfliktus eddig 14 milliárd euróval növelte az EU fosszilis energiahordozókból származó importjának költségét.

Jorgensen arra kérte a tagállamokat, hogy tartózkodjanak az olyan intézkedésektől, amelyek a fogyasztói árak csökkentésével mesterségesen növelnék az energiakeresletet. Eközben Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta szövetségeseit, köztük Franciaországot. Az elnök szerint ugyanis ezek az országok nem veszik ki elég erősen a részüket az Irán elleni háborúból. Az Egyesült Királyságot pedig egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben arra szólította fel, hogy "szerezzétek be a saját olajatokat."

A 2022-es energiaválság idején az EU egy 15 százalékos földgázkereslet-csökkentést előíró jogszabályt fogadott el. A megtakarítás jelentős része akkor abból adódott, hogy az ipari létesítmények a magas energiaárak miatt kénytelenek voltak visszafogni a termelésüket. Ezt a drasztikus ipari visszaesést az unió azóta sem tudta maradéktalanul ledolgozni.

