Brüsszel belenyúl a karbonpiacba: a kvótákon keresztül szorítják le az európai energiaárakat

Az Európai Bizottság módosítja az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert (EU ETS), amely közvetlenül a piaci stabilitási tartalék működését érinti. A javaslat szerint megszűnne az a jelenlegi szabály, amely alapján a tartalékban 400 millió egység fölött felhalmozott kibocsátási kvótákat automatikusan törlik.
Ezek az egységek a jövőben a rendszerben maradnának, és egyfajta tartalékként szolgálnának arra az esetre, ha a piacon szűkösség vagy erős ármozgás alakul ki.
A piaci stabilitási tartalék 2019 óta működik, és eredetileg azért hozták létre, hogy kezelje a 2008-as pénzügyi válság után felhalmozódott kvótatöbbletet. Azóta a mechanizmus érdemben csökkentette a piacon lévő felesleget: 2024 végéig mintegy 3,2 milliárd kvótát vontak ki végleg a rendszerből. A mostani módosítás ezt a logikát finomítja, mert nem a többlet felszívását állítja le, hanem azt a pontot változtatja meg, ahol a rendszer véglegesen törli a kvótákat.
Az uniós végrehajtó testület szerint a jelenlegi környezetben – amikor az energiaárak ingadozása és a geopolitikai feszültségek erősebben hatnak a piacokra – indokolt, hogy a rendszer nagyobb tartalékkal működjön.
A javaslat mögött az a megfontolás áll, hogy a következő években a kvótakínálat akár szűkössé is válhat, ami erős árnövekedést okozhatna. A tartalékban maradó egységek ilyen helyzetben visszajuttathatók lennének a piacra, ezzel tompítva a kilengéseket.
Az Európai Bizottság hangsúlyozza, hogy az EU ETS alapvető működése nem változik:
továbbra is piaci alapú rendszer marad, ahol az árakat a kereslet és a kínálat határozza meg.
A mostani módosítás nem jelent azonnali beavatkozást a piaci egyensúlyba, mert a tartalékban lévő kvóták csak akkor kerülhetnek vissza a forgalomba, ha ténylegesen szűkösség alakul ki. A cél inkább az, hogy a rendszer képes legyen reagálni a jövőbeli piaci helyzetekre, nem pedig az, hogy rövid távon befolyásolja az árakat.
Az uniós testület érvelése szerint az ETS eddig is meghatározó szerepet játszott a kibocsátáscsökkentésben. Az EU-n belüli kibocsátások 1990 és 2024 között 39 százalékkal mérséklődtek, miközben a gazdasági teljesítmény 71 százalékkal nőtt. A rendszer emellett hozzájárult a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentéséhez és jelentős beruházásokat indított el a megújuló és alacsony kibocsátású technológiák területén.
A módosítás időzítése nem független attól a szélesebb klímapolitikai kerettől sem, amelyben az EU egyre inkább nemzetközi hatást próbál gyakorolni. A Bruegel Intézet nemrég megjelent elemzése azt mutatja, hogy az EU karbonárazási rendszere és különösen a karbonvám (CBAM) már most is érezhetően befolyásolja más országok politikáját. A kutatás szerint azok az országok, amelyek exportja nagyobb arányban érintett a CBAM által lefedett termékekben, nagyobb valószínűséggel vezetnek be saját karbonárazási rendszereket.
A Bruegel számításai alapján egy százalékponttal magasabb CBAM-kitettség körülbelül 2 százalékkal növeli annak esélyét, hogy egy ország ilyen politikát fogad el. Ez a hatás a 2019-es bejelentés után vált mérhetővé, és azóta több nagy kibocsátó ország – például India, Indonézia vagy Törökország – is elindult ebbe az irányba. A karbonárazási rendszerek jellemzően néhány éves késéssel jutnak el a bejelentéstől a tényleges bevezetésig, de az irány egyértelmű.
A kutatás arra is rámutat, hogy ez a folyamat nem egyenletes: a magasabb jövedelmű országok gyorsabban alkalmazkodnak, míg az alacsonyabb jövedelmű gazdaságoknál a bevezetés gyakran elmarad vagy elhúzódik. Ennek oka elsősorban az, hogy a karbonárazáshoz szükséges intézményi háttér – például kibocsátásmérési, jelentési és ellenőrzési rendszerek – sok helyen hiányzik, és ezek kiépítése költséges.
Ez a nemzetközi összefüggés visszahat az uniós döntésekre is: ha az EU ETS-piaca túlzottan ingadozó vagy kiszámíthatatlan lenne, az gyengíthetné azt a külső ösztönző hatást, amelyet a CBAM és az ETS együtt gyakorol más országokra. A mostani módosítás ezért nemcsak belső piaci stabilizációs lépésként értelmezhető, hanem olyan korrekcióként is, amely az EU klímapolitikai eszközeinek hitelességét próbálja fenntartani.
A javaslat a következő lépésben az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa elé kerül, ahol a rendes jogalkotási eljárás keretében döntenek róla. Ezzel párhuzamosan az uniós végrehajtó testület már készíti a márciusi uniós csúcson Ursula von der Leyen által bejelentett, az ETS-rendszer 2026 júliusára tervezett teljes felülvizsgálatát, amelyben további módosítások is felmerülhetnek, különösen a következő évtized piaci viszonyaihoz való alkalmazkodás érdekében.
Címlapkép forrása: Getty Images
