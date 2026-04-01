Már úgy elmélyült az iráni háború okozta válság, hogy egy béke sem menti meg az energiaárainkat
Már úgy elmélyült az iráni háború okozta válság, hogy egy béke sem menti meg az energiaárainkat

Az európai energiaválság tartósabbnak ígérkezik, mint maga a közel-keleti konfliktus az energiainfrastruktúrában keletkezett károk miatt. Így már rövid távon is jelentős költségnövekedést okozott az EU számára. A döntéshozók egyszerre próbálják kezelni az árnyomást és elkerülni azokat a beavatkozásokat, amelyek hosszabb távon ronthatják a piac működését – írja a Financial Times.
Nem rövid lefolyású lesz az új energiaválság: az olaj- és gázárak egy hónap alatt 60–70 százalékkal emelkedtek, ami 14 milliárd euróval növelte az unió fosszilisimport-számláját – jelentette ki az EU energiaügyi biztosa, Dan Jørgensen.

Hangsúlyozta, hogy még egy azonnali béke sem oldaná meg a helyzetet, mivel a közel-keleti infrastruktúra károsodása tartós kínálati problémákat okoz.

Az energiaügyi miniszterek egyeztetésein egyre inkább az körvonalazódik, hogy összehangoltabb uniós fellépésre van szükség. Az Európai Bizottság várhatóan módosítja a kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS), miközben egy „eszköztárat” készít elő a háztartások és vállalatok támogatására, például az állami támogatási szabályok lazításával. Ugyanakkor a kereslet visszafogása és a megújulók gyorsítása is a javasolt intézkedések között szerepel, amelyet kedden meg is küldtek a tagállamoknak.

Az FT felidézi, hogy a Bruegel think tank elemzése óvatosságra int: az általános energiaár-támogatások, árplafonok vagy az ETS gyengítése torzíthatja a piacot.

Ehelyett koordinált LNG-beszerzést és keresletcsökkentést javasolnak, hogy elkerülhető legyen az ázsiai országokkal folytatott licitverseny.

Kiemelik, hogy azok az országok, amelyek gyorsan növelték a megújuló kapacitásaikat – például Spanyolország –, kevésbé kitettek a fosszilis árak sokkjának, ami a hosszú távú stratégia irányát is kijelöli.

