Már úgy elmélyült az iráni háború okozta válság, hogy egy béke sem menti meg az energiaárainkat

Nem rövid lefolyású lesz az új energiaválság: az olaj- és gázárak egy hónap alatt 60–70 százalékkal emelkedtek, ami 14 milliárd euróval növelte az unió fosszilisimport-számláját – jelentette ki az EU energiaügyi biztosa, Dan Jørgensen.

Hangsúlyozta, hogy még egy azonnali béke sem oldaná meg a helyzetet, mivel a közel-keleti infrastruktúra károsodása tartós kínálati problémákat okoz.

Az energiaügyi miniszterek egyeztetésein egyre inkább az körvonalazódik, hogy összehangoltabb uniós fellépésre van szükség. Az Európai Bizottság várhatóan módosítja a kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS), miközben egy „eszköztárat” készít elő a háztartások és vállalatok támogatására, például az állami támogatási szabályok lazításával. Ugyanakkor a kereslet visszafogása és a megújulók gyorsítása is a javasolt intézkedések között szerepel, amelyet kedden meg is küldtek a tagállamoknak.

Az FT felidézi, hogy a Bruegel think tank elemzése óvatosságra int: az általános energiaár-támogatások, árplafonok vagy az ETS gyengítése torzíthatja a piacot.

Ehelyett koordinált LNG-beszerzést és keresletcsökkentést javasolnak, hogy elkerülhető legyen az ázsiai országokkal folytatott licitverseny.

Kiemelik, hogy azok az országok, amelyek gyorsan növelték a megújuló kapacitásaikat – például Spanyolország –, kevésbé kitettek a fosszilis árak sokkjának, ami a hosszú távú stratégia irányát is kijelöli.

