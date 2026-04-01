Váratlan tiltást vezettek be az EU-s intézményeknél, besokalltak a választási kampányok hamis világától

Az intézmény által készített, újságírók számára elérhetővé tett felvételek és fotók nem tartalmaznak MI által generált tartalmat – erősítette meg Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője a Politicónak. Mint mondta, a Bizottság célja

a polgárok bizalmának erősítése, ezért a hitelesség élvez prioritást. A meglévő felvételek minőségének javítására, például képoptimalizálásra azonban továbbra is használható a mesterséges intelligencia.

A döntés éles ellentétben áll Donald Trump gyakorlatával, az amerikai elnök beiktatása óta 36 alkalommal osztott meg MI által generált tartalmat a Truth Social-fiókján. Ezek között szerepelt egy kép, amelyen pápaként látható, valamint egy videó is, amelyben tüntetőkre szór ürüléket. Egyes EU-tagállamok kormányai szintén alkalmazzák a technológiát, például Friedrich Merz német kancellár egy hamis, táncoló változatát posztolta magáról az Instagramon, hogy felhívja a figyelmet a mesterséges intelligencia kockázataira. Valamint a Politico felidézi, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök deepfake-videókkal támadta Brüsszelt a választási kampányban.

Az uniós intézmények óvatossága nem alaptalan, mivel a becslések szerint a mesterséges intelligencia által generált tartalmak mennyisége mára meghaladja az ember által készített online tartalmakét.

Tavaly mintegy 8 millió deepfake-et osztottak meg az interneten, a hamis tartalmak pedig komoly zavarokat okoztak a választási kampányokban Hollandiától Írországig.

Szakértők szerint ugyanakkor a teljes tiltás nem feltétlenül a legjobb válasz: Walter Pasquarelli, az OECD tanácsadója és a Cambridge-i Egyetem kutatója úgy véli, az Európai Bizottság ezzel elszalaszt egy lehetőséget. Szerinte az intézmény megmutathatná, hogyan néz ki a mesterséges intelligencia felelős és átlátható alkalmazása a politikai kommunikációban.

Az EU saját, mesterséges intelligenciáról szóló rendelete éppen azt írja elő, hogy az MI által generált tartalmakat vízjellel és címkével kell ellátni, ami azt jelenti, hogy

nem maga a szintetikus tartalom a probléma, hanem annak jelölés nélküli felhasználása.

Alexandru Voica, a brit székhelyű, mesterséges intelligenciával foglalkozó Synthesia szakpolitikai vezetője szerint a gyorsan változó geopolitikai helyzet egyre inkább megköveteli az intézményektől az erős online jelenlétet. Úgy véli, ha a közintézmények soha nem használják láthatóan és felelősen ezeket az eszközöket, akkor elmulasztanak egy fontos lehetőséget. Ezzel ugyanis segíthetnének az embereknek megérteni, hogyan működik a mesterséges intelligencia a gyakorlatban. Renout Van Zandycke, a belga Exposure kommunikációs ügynökség vezetője hasonlóan fogalmazott, szerinte a semmittevés éppoly rossz lehet, mint a meggondolatlan cselekvés.

