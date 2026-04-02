A magyar utáni sorsdöntő parlamenti választáson az EU-nál kezdeményezte a példátlan eszköz bevetését az aggódó tagállam kormánya

Az április 12-i magyar országgyűlési választások után egy héttel, április 19-én lesz voksolás Bulgáriában, ahol rettegnek az orosz beavatkozásoktól. Az aggályok miatt a bolgár kormány a múlt héten az Európai Külügyi Szolgálathoz (EKSZ) fordult.

Szófia azt kérte az uniós diplomáciai testülettől, hogy segítsen felderíteni és megállítani a külföldi dezinformációs kampányokat.

Ezek a kísérletek a közösségi médián és különböző propagandaoldalakon keresztül próbálják manipulálni a közvéleményt. Az EKSZ erre a célra szolgáló eszköztárát eredetileg az orosz és kínai fenyegetések ellen dolgozták ki. Ezt a rendszert az EU szomszédságában lévő országok, például Moldova védelmében alkalmazták csak eddig.

Szófia emellett azt is kérte az Európai Bizottságtól, hogy aktiválja a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) szerinti gyorsreagálási mechanizmust.

Ennek keretében a hatóságok olyan nagy technológiai vállalatokkal közösen léphetnek fel a dezinformációs kampányok ellen, mint a Meta, a Google vagy a TikTok. Az Európai Bizottság a múlt héten megerősítette, hogy már el is indította ezt a folyamatot.

A bolgár külügyminisztérium eközben egy ideiglenes munkacsoportot is létrehozott a külföldi beavatkozások elleni fellépés koordinálására. Az egység tanácsadójának Hriszto Grozevet, a Bellingcat oknyomozó portál ismert tényfeltáró újságíróját kérték fel. A szófiai kormány emellett márciusban a TikTok képviselőivel is egyeztetett a választási kampány idején várható dezinformáció kezeléséről.

A tét nem kicsi, hiszen öt éven belül ez már a nyolcadik parlamenti választás lesz Bulgáriában.

A megmérettetésen a közvélemény-kutatásokat vezető baloldali volt államfő, Rumen Radev mérkőzik meg a veterán jobbközép politikussal, Bojko Boriszovval. A Demokráciakutató Központ nemrégiben megjelent jelentése rávilágított a helyzet súlyosságára. A dokumentum szerint Bulgária

az EU egyik legengedékenyebb információs környezetével és egyik legkevésbé felkészült intézményi válaszrendszerével rendelkezik a rosszindulatú külföldi manipulációval szemben.

A jelentés egyúttal az orosz befolyásolási hálózatok aktív jelenlétére is figyelmeztetett.

Egy, az ügyet jól ismerő forrás szerint Bulgária „korábban mindig hallgatott ezekről a kérdésekről, és tagadta, hogy bármilyen beavatkozás történt volna”. Jelenleg viszont a külügyminisztérium kiemelt prioritásként kezeli a problémát. A szemléletváltásban minden bizonnyal közrejátszottak a 2024. novemberi romániai elnökválasztás tanulságai is. Akkor egy gyakorlatilag ismeretlen, NATO-ellenes jelölt, Călin Georgescu meglepetésgyőzelmet aratott az első fordulóban. Ezt a sikert a szakértők egyértelműen a TikTokon folytatott, jól koordinált kampánnyal hozták összefüggésbe.

