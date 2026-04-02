Bemondták a határidőt, már a nyárra visszacsinálnák a brexitet
Nagy-Britannia már a nyár elejére politikai megállapodásra juthat az Európai Unióval a Brexit utáni kapcsolatok részleges újrarendezéséről, a kilépési megállapodás részleges visszacsinálásával – erről beszélt szerdán a tárgyalásokért felelős brit miniszter, Nick Thomas-Symonds a Politico szerint. A londoni kormány ezt annyira kész tényként kezeli, hogy a május 13-i királyi beszédben már szerepelni fog az uniós szabályokhoz való új igazodás mechanizmusa.

A brit miniszter szerint a legélesebb viták, vagyis az európai diákok brit tandíjai és a fiatalok mobilitási programjának létszámkorlátja sem fogja kisiklatni az egyezséget. Bár Brüsszel azt szeretné, hogy az uniós hallgatók a jelenlegi nemzetközi díjak helyett a jóval alacsonyabb, nagyjából évi 9500 fontos „hazai” tandíjat fizessék, London ezt nem tekinti az alku részének.

A feszültség azért is nagy, mert a brit egyetemek attól tartanak, hogy az engedmény évente akár 140 millió fontos bevételkiesést okozhatna nekik.

Közben a mobilitási program ügyében is megmaradt az alapvető brit követelés: a kormány ragaszkodik ahhoz, hogy felső korlát legyen a beutazó fiatalok számán, még ha a technikai részletekben nyitottnak is mutatkozik kompromisszumra.

Thomas-Symonds szerint a most formálódó alku nemcsak a gazdasági kapcsolatok, hanem a biztonságpolitika, a védelem és az energia területén is kölcsönös előnyöket hozhat.

A részleteket egy késő júniusi vagy júliusi EU–brit csúcson vázolhatják fel, miközben London célja, hogy az igazodási mechanizmus parlamenti elfogadása 2026 végéig lezáruljon.

Címlapkép forrása: Dan Kitwood/Getty Images

