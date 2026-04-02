Kiderült, mit kifogásol Brüsszel a védett áru üzemanyagoknál – egy dolgot kell orvosolnia a magyar kormánynak
Újra előkerült a korábbi uniós vita a magyar üzemanyagpiaci beavatkozásokról: az Európai Bizottság szerint a rendkívüli intézkedések egy része nemcsak energiabiztonsági, hanem belső piaci és jogegyenlőségi kérdéseket is felvet. A most nyilvánosságra került levél alapján Brüsszel elsősorban azt vizsgálja, hogy a magyar szabályozás összeegyeztethető-e az uniós szabad mozgási és megkülönböztetésmentességi elvekkel, nem pedig azt, hogy egy tagállam alkalmazhat-e egyáltalán árvédelmi lépéseket.

A Világgazdaság közzétette Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke által a magyar kormánynak, a védett árú üzemanyagokról szóló március 9-én elfogadott magyar rendeletek miatt írt levelét. Ebben az uniós biztos a döntés két elemét kifogásolja

A levél tehát nem általánosságban az üzemanyagár-védelemről beszél, hanem kifejezetten a kettős árképzést és az exportengedélyezési rendszert veszi célba.

A Bizottság érvelése szerint ezek az intézkedések az uniós belső piac alapelveit érinthetik, mivel pozitívan diszkriminálják a magyar állampolgárokat, amivel „negatívan befolyásolják a személyek, az áruk és a szolgáltatások szabad mozgását”.

Séjourné azt is írja, hogy a védett árakról szóló szabályozás jellege alapján úgy tűnik, célja az, hogy „súlyosabb terheket rójanak más tagállamok állampolgáraira, mint a magyar állampolgárokra”, és ez „kimeríteni látszik a közvetett hátrányos megkülönböztetés fogalmát”.

Az uniós nemzetek polgárai között tett ilyen különbségtétel miatt a biztos jelezte, hogy a Bizottság kötelezettségszegési eljárást indíthat, ha a magyar kormány nem tudja megérvelni a lépés jogszerűségét.

A szöveg egy további elemet is kiemel:

Séjourné szerint a magyar hatóságok nem jelentették be a szóban forgó intézkedéseket az egységes piac átláthatóságáról szóló (EU) 2015/1535 irányelvnek megfelelően.

Ez az irányelv lényegében arról szól, hogy a tagállamok bizonyos műszaki vagy piacot érintő nemzeti szabályokat előzetesen jelezzenek Brüsszelnek, hogy még hatálybalépésük előtt ellenőrizhető legyen, nem sértik-e az egységes piac működését.

Fontos megjegyezni, hogy a Bizottság nem kéri az üzemanyagoknál a védett árak megszüntetését, pusztán a magyar és a külföldi rendszámú járművek tankolása közötti különbségtételt nevezik problémásnak. Ha kötelezettségszegési eljárás is indul, az a vizsgálati idővel, a levélváltásokkal együtt akár 12-18 hónapig is tarthat, és végezetül a jogszabály vitatott pontjának orvoslását kérheti Brüsszel.

Az ügynek ráadásul van előzménye is, amit maga a levél felidéz: az Európai Bizottság emlékeztet arra, hogy 2022-ben „hasonló intézkedések miatt” már kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen, INFR(2022)4076 számon. Amint arról a Portfolio-n 2022 júliusában írtunk:

akkor Brüsszel már a kettős üzemanyagárat, a szabad mozgás sérelmét és a megkülönböztetés-mentesség elvének megsértését kifogásolta, mert az üzemanyag-árstop ugyanígy csak a magyar rendszámú autósoknak volt elérhető.

Az Európai Bizottság most azt kéri a magyar kormánytól, hogy küldje meg válaszát és indokolását az intézkedések „indokolásával és érvényességi idejével kapcsolatban”, vagyis a levél jelen állás szerint egy hivatalos figyelmeztetés és álláspontjelzés, nem pedig végleges döntés.

