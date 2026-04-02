Mindenki az Európai Uniónak akar dolgozni – elképesztő tömegek ugrottak rá a felhívásra

A 2019 óta először kiírt általános versenyvizsgára érkező jelentkezési hullám jelentősen meghaladta az EPSO kapacitásait. Az eddigi gyakorlat szerint a vizsgát egyetlen nap alatt, egyetlen vizsgaalkalommal bonyolították le. A jelenlegi informatikai rendszer azonban nem képes egyszerre ennyi jelentkezőt kezelni.

Olivier Salles, az EPSO vezetője megerősítette, hogy emiatt egy "többlépcsős eljárás" bevezetését is mérlegelik.

A tervek szerint a pályázók szakaszokban, egymást követő fordulókban adnának számot a tudásukról. Az egyes fordulók között hetek, de akár hónapok is eltelhetnek. Erre azért van szükség, hogy a hivatal megfelelően tudja kezelni az esetleges panaszokat és technikai problémákat. Mivel minden fordulóban kiesik a mezőny egy része, a későbbi szakaszokban fokozatosan csökken majd az adminisztratív teher. Azt egyelőre nem tudni, pontosan hány fordulóra osztják a megmérettetést.

Az átszervezés miatt az eredeti terv valószínűleg csúszni fog: eredetileg egy éven belül állították volna össze a sikeres pályázókat tartalmazó tartaléklistát. Olivier Salles mindössze annyit közölt, hogy a vizsgák legkorábban június végén vagy július elején kezdődhetnek meg.

A jelentkezők között feltűnő az olasz dominancia, hiszen a mintegy 170 ezer pályázóból közel 80 ezren olasz állampolgárok. Egy, az Európai Parlamentben ideiglenes alkalmazottként dolgozó olasz szakértő szerint ez két okkal magyarázható. Egyrészt erős az olaszok körében a közszféra iránti kulturális vonzalom.

Másrészt a versenyvizsga híre széles körben terjedt az olasz nyelvű Telegram-csoportokban, amelyek közül több is több tízezres tagbázissal rendelkezik.

A pályázók körében jelenleg meglehetősen vegyes a hangulat. Egy korábbi brüsszeli közpolitikai tanácsadó, aki maga is jelentkezett, megosztotta a tapasztalatait. Elmondása szerint egy ötven fős informális csoportban sokan addig halogatják a felkészülést, amíg nem válik egyértelműbbé a menetrend. "Az emberek kicsit megijedtek a számoktól, egyesek szerint még a lottón is jobb esélyük lenne" - fogalmazott a tanácsadó.

