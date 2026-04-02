Mindenki az Európai Uniónak akar dolgozni – elképesztő tömegek ugrottak rá a felhívásra
Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) a vártnál háromszor több, mintegy 170 ezer jelentkező miatt kénytelen újragondolni az általános uniós tisztviselői versenyvizsgák lebonyolítását. A hivatal többnapos, többkörös rendszer bevezetésére készül. Ez a lépés jelentősen kitolhatja az eredeti menetrendet - jelentette az Euractiv.

A 2019 óta először kiírt általános versenyvizsgára érkező jelentkezési hullám jelentősen meghaladta az EPSO kapacitásait. Az eddigi gyakorlat szerint a vizsgát egyetlen nap alatt, egyetlen vizsgaalkalommal bonyolították le. A jelenlegi informatikai rendszer azonban nem képes egyszerre ennyi jelentkezőt kezelni.

Olivier Salles, az EPSO vezetője megerősítette, hogy emiatt egy "többlépcsős eljárás" bevezetését is mérlegelik.

A tervek szerint a pályázók szakaszokban, egymást követő fordulókban adnának számot a tudásukról. Az egyes fordulók között hetek, de akár hónapok is eltelhetnek. Erre azért van szükség, hogy a hivatal megfelelően tudja kezelni az esetleges panaszokat és technikai problémákat. Mivel minden fordulóban kiesik a mezőny egy része, a későbbi szakaszokban fokozatosan csökken majd az adminisztratív teher. Azt egyelőre nem tudni, pontosan hány fordulóra osztják a megmérettetést.

Az átszervezés miatt az eredeti terv valószínűleg csúszni fog: eredetileg egy éven belül állították volna össze a sikeres pályázókat tartalmazó tartaléklistát. Olivier Salles mindössze annyit közölt, hogy a vizsgák legkorábban június végén vagy július elején kezdődhetnek meg.

Cicaharc indult Ursula von der Leyen és az alelnöke között – mélyülő ellentét lehet a háttérben

Öt EU-tagállam fogott össze az éj leple alatt, kőkeményen megfizettetnék a háború nyerteseit

Dan Jørgensen kimondta: Európában a legrosszabb forgatókönyvre készülnek, valós veszély az üzemanyagok jegyrendszere

A jelentkezők között feltűnő az olasz dominancia, hiszen a mintegy 170 ezer pályázóból közel 80 ezren olasz állampolgárok. Egy, az Európai Parlamentben ideiglenes alkalmazottként dolgozó olasz szakértő szerint ez két okkal magyarázható. Egyrészt erős az olaszok körében a közszféra iránti kulturális vonzalom.

Másrészt a versenyvizsga híre széles körben terjedt az olasz nyelvű Telegram-csoportokban, amelyek közül több is több tízezres tagbázissal rendelkezik.

A pályázók körében jelenleg meglehetősen vegyes a hangulat. Egy korábbi brüsszeli közpolitikai tanácsadó, aki maga is jelentkezett, megosztotta a tapasztalatait. Elmondása szerint egy ötven fős informális csoportban sokan addig halogatják a felkészülést, amíg nem válik egyértelműbbé a menetrend. "Az emberek kicsit megijedtek a számoktól, egyesek szerint még a lottón is jobb esélyük lenne" - fogalmazott a tanácsadó.

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

Hitelezés 2026

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Dan Jørgensen kimondta: Európában a legrosszabb forgatókönyvre készülnek, valós veszély az üzemanyagok jegyrendszere
