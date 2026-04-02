Parancsba adták Ursula von der Leyenék: azonnal törölniük kellett a titkos üzeneteiket a vezetőknek
Az Európai Bizottság az elmúlt hetekben arra utasította több vezető tisztviselőjét, hogy zárjanak be egy Signal-csoportot, mert attól tartott, hogy a beszélgetés hackertámadások célpontjává válhatott. Az ügy jól mutatja, hogy az uniós intézményekben a titkosított üzenetküldők használata sem tekinthető kockázatmentesnek, miközben az EU egyre intenzívebb kiberműveletekkel és kémkedési gyanúkkal szembesül – számolt be a Politico.

A csoportban főigazgatósági vezetők és helyetteseik is jelen voltak, és az Európai Bizottság a múlt hónapban szerzett tudomást a chatről.

A lap két forrása szerint ezután arra kérték a tagokat, hogy töröljék a beszélgetést, noha nincs bizonyíték arra, hogy bárki ténylegesen kompromittálódott volna.

A döntést az intézményen belül növekvő biztonsági aggodalmak indokolták, különösen azután, hogy nemrég a Politico egy újságírója és egy uniós tisztviselő privát telefonbeszélgetése is kiszivárgott.

A források szerint több magas rangú brüsszeli tisztviselő és biztosi kabinettag olyan üzeneteket is kapott, amelyek a Signal PIN-kódjának megadására próbálták rávenni őket, és ezeket adathalász kísérletként azonosították. Kiberbiztonsági szakértők szerint a Signal továbbra is az egyik legbiztonságosabb széles körben elérhető üzenetküldő, de ha egy támadó hozzáfér a felhasználó telefonjához, akkor a beszélgetésekhez, képekhez és más adatokhoz is eljuthat.

Még több Uniós források

Cicaharc indult Ursula von der Leyen és az alelnöke között – mélyülő ellentét lehet a háttérben

Öt EU-tagállam fogott össze az éj leple alatt, kőkeményen megfizettetnék a háború nyerteseit

Dan Jørgensen kimondta: Európában a legrosszabb forgatókönyvre készülnek, valós veszély az üzemanyagok jegyrendszere

A Bizottság hivatalos útmutatása egyébként szintén inkább a Signal használatát ajánlja az egyébként Brüsszelben imádott WhatsApp helyett.

Kapcsolódó cikkünk

A brüsszeli Whatsapp-csoportok titkos világa: „az amerikaiak tényleg teljesen idióták”

Az uniós intézmény az utóbbi időszak támadásai miatt láthatóan szigorított: átfogó kiberbiztonsági felméréseket végez, és rendszeresen cseréli a tisztviselők telefonjait, illetve egyéb eszközeit. Múlt hét pénteken a Bizottság közölte, hogy vizsgálja a honlapjait ért kibertámadást, amelynek korai eredményei szerint bizonyos adatok ki is szivároghattak. Januárban pedig már arról számolt be, hogy a mobilkészülékek kezelésére használt technikai infrastruktúrát is támadás érhette, ami munkatársak neveinek és telefonszámainak megszerzéséhez vezethetett.

A jelenség nemcsak Brüsszelt érinti: holland, francia, német, portugál és brit szolgálatok is figyelmeztettek arra, hogy orosz hátterű hackerek hamis Signal-támogatási üzenetekkel próbálják megszerezni tisztviselők belépési adatait. A vita így már nem pusztán arról szól, hogy melyik alkalmazás a legbiztonságosabb, hanem arról is, hogy a kereskedelmi üzenetküldők mennyire alkalmasak állami kommunikációra. Ezt a kérdést már a tavalyi amerikai „Signalgate” is felerősítette, amikor egy újságíró véletlenül bekerült egy olyan Signal-csoportba, ahol az Egyesült Államok legmagasabb rangú vezetői katonai tervekről egyeztettek.

Kapcsolódó cikkünk

Lezárult a vizsgálat: szabályt sértett, saját katonái életét veszélyeztette Trump embere

Megszólalt az amerikai hírszerzés a hatalmas botrányt kavaró Signal-ügyben

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Dan Jørgensen kimondta: Európában a legrosszabb forgatókönyvre készülnek, valós veszély az üzemanyagok jegyrendszere
