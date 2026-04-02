Parancsba adták Ursula von der Leyenék: azonnal törölniük kellett a titkos üzeneteiket a vezetőknek

Az Európai Bizottság az elmúlt hetekben arra utasította több vezető tisztviselőjét, hogy zárjanak be egy Signal-csoportot, mert attól tartott, hogy a beszélgetés hackertámadások célpontjává válhatott. Az ügy jól mutatja, hogy az uniós intézményekben a titkosított üzenetküldők használata sem tekinthető kockázatmentesnek, miközben az EU egyre intenzívebb kiberműveletekkel és kémkedési gyanúkkal szembesül – számolt be a Politico.

A csoportban főigazgatósági vezetők és helyetteseik is jelen voltak, és az Európai Bizottság a múlt hónapban szerzett tudomást a chatről.

A lap két forrása szerint ezután arra kérték a tagokat, hogy töröljék a beszélgetést, noha nincs bizonyíték arra, hogy bárki ténylegesen kompromittálódott volna.

A döntést az intézményen belül növekvő biztonsági aggodalmak indokolták, különösen azután, hogy nemrég a Politico egy újságírója és egy uniós tisztviselő privát telefonbeszélgetése is kiszivárgott.

A források szerint több magas rangú brüsszeli tisztviselő és biztosi kabinettag olyan üzeneteket is kapott, amelyek a Signal PIN-kódjának megadására próbálták rávenni őket, és ezeket adathalász kísérletként azonosították. Kiberbiztonsági szakértők szerint a Signal továbbra is az egyik legbiztonságosabb széles körben elérhető üzenetküldő, de ha egy támadó hozzáfér a felhasználó telefonjához, akkor a beszélgetésekhez, képekhez és más adatokhoz is eljuthat.

A Bizottság hivatalos útmutatása egyébként szintén inkább a Signal használatát ajánlja az egyébként Brüsszelben imádott WhatsApp helyett.

Az uniós intézmény az utóbbi időszak támadásai miatt láthatóan szigorított: átfogó kiberbiztonsági felméréseket végez, és rendszeresen cseréli a tisztviselők telefonjait, illetve egyéb eszközeit. Múlt hét pénteken a Bizottság közölte, hogy vizsgálja a honlapjait ért kibertámadást, amelynek korai eredményei szerint bizonyos adatok ki is szivároghattak. Januárban pedig már arról számolt be, hogy a mobilkészülékek kezelésére használt technikai infrastruktúrát is támadás érhette, ami munkatársak neveinek és telefonszámainak megszerzéséhez vezethetett.

A jelenség nemcsak Brüsszelt érinti: holland, francia, német, portugál és brit szolgálatok is figyelmeztettek arra, hogy orosz hátterű hackerek hamis Signal-támogatási üzenetekkel próbálják megszerezni tisztviselők belépési adatait. A vita így már nem pusztán arról szól, hogy melyik alkalmazás a legbiztonságosabb, hanem arról is, hogy a kereskedelmi üzenetküldők mennyire alkalmasak állami kommunikációra. Ezt a kérdést már a tavalyi amerikai „Signalgate” is felerősítette, amikor egy újságíró véletlenül bekerült egy olyan Signal-csoportba, ahol az Egyesült Államok legmagasabb rangú vezetői katonai tervekről egyeztettek.

