Szivárognak a belső iratok: keményen megvágják Magyarország pénzét, Brüsszelben is éhezők viadalára készülnek

Tüttő Kata, a Régiók Bizottságának elnöke az „Éhezők viadalához” hasonlította a közelgő költségvetési csatát. Ezzel arra utalt, hogy szerinte az Európai Bizottság javaslata egymás ellen fordítja az EU alapvető szakpolitikáit.

Egy közös európai szakpolitikákon alapuló rendszert cserélünk le olyanra, amelyet a nemzeti politikai alkuk határoznak meg

– nyilatkozta az Euractivnak a magyar politikus.

Az Európai Parlament költségvetési főigazgatóságának belső anyaga, amelyhez az Euractiv is hozzáfért, számszerűsíti a javasolt Európai Alap méretét. A dokumentum szerint a közel 2000 milliárd eurós összköltségvetésből ez az alap 771 milliárd eurót tenne ki, változatlan – inflációs folyamatokat figyelmen kívül hagyó – áron számolva. Az új instrumentum teljes neve „Európai Alap a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, a halászat és tengerügy, a jólét és biztonság számára”.

Ez a gigantikus alap olyan, korábban önálló költségvetési fejezeteket vonna össze, mint a közös agrárpolitika (KAP) és a kohéziós politika.

A dokumentum alapján a tagállamok átlagosan 8 százalékkal kevesebb forráshoz jutnának. A teljes rendelkezésre álló összeg így 759 milliárdról 698 milliárd euróra csökkenne. A legtöbb ország veszítene a módosítással. Szlovénia és Írország 13-13, Portugália, Olaszország, Franciaország, Spanyolország és Csehország 12-12, Németország esetében 11 százalékos forráskieséssel számolhat.

Magyarországnál 8 százalékos lenne a csökkenés.

Ezzel szemben hat ország többletforráshoz jutna: az élen Luxemburg 27, Ciprus pedig 21 százalékos növekedéssel áll.

Az új rendszer alapvetően megváltoztatná a jelenlegi struktúrát – ahogy arról többször is írtunk. A KAP és a kohéziós politika, amelyek eddig nagyjából a költségvetés egy-egy harmadát tették ki, a jövőben csupán minimális garantált forráskeretet kapnának.

A fennmaradó, szabadon felhasználható összegeket a tagállamok a nemzeti és regionális partnerségi terveik (NRPP) keretében, a saját prioritásaik szerint oszthatnák el. A mezőgazdaság garantált minimuma 302 milliárd euró lenne. Ennek maximális összege, ha minden szabad forrást ide csoportosítanának, elérhetné a 471 milliárd eurót is, ami már meghaladná a jelenlegi 379 milliárdos keretet. A kohéziós politika esetében a minimum szint 195 milliárd euró lenne, míg a maximum 364 milliárd. Utóbbi alig haladná meg a jelenlegi 362 milliárdos szintet, ráadásul csak akkor valósulhatna meg, ha az összes fel nem osztott pénzt erre a célra fordítanák. A szociálpolitikát mindeközben különösen nagy veszteség fenyegeti: a jelenlegi 96 milliárd euróval szemben még a maximális keret is mindössze 56 milliárd eurót tenne ki.

A tárgyalásoknak jelentősen fel kell gyorsulniuk az elkövetkező hetekben, amennyiben az Európai Unió Tanácsa tartani akarja az év végi befejezési céldátumot.

Az Európai Parlament képviselői a jövő héten egyeztetnek a kérdésben, és a tervek szerint április végéig vagy májusig egy időközi jelentést kívánnak elfogadni. Ez a dokumentum politikai iránymutatásul szolgálna mind a Tanács, mind pedig a Bizottság számára. Ugyanakkor egyelőre kérdéses, hogy ez elég lesz-e az elfogadáshoz: Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétóval fenyegette meg az új többéves pénzügyi keret elfogadását, ha a jogállamisági tárgyú eljárásokkal továbbra is felfüggeszthetik egy tagállam összes forráshoz való hozzáférését.

