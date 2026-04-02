  • Megjelenítés
Szivárognak a titkos dokumentumok: hírhedt hackercsoport törte fel az EU kiemelt fontosságú informatikai rendszereit
Uniós források

Portfolio
Az Európai Unió belső kiberbiztonsági csapata megerősítette, hogy a ShinyHunters nevű kiberbűnöző csoport állt az Európai Bizottság felhőinfrastruktúráját érő márciusi támadás mögött. Az incidens során a támadók személyes adatokat loptak el, amelyeket később nyilvánosságra is hoztak – írta a Politico.

A CERT-EU csütörtökön közzétett részletes technikai jelentésében arról számolt be, hogy a hackerek neveket, e-mail-címeket és elektronikus levelek tartalmát szerezték meg az Európai Bizottság felhőszolgáltatásainak feltörésekor.

A támadás az Amazon Web Services felhőjében futó europa.eu nyilvános weboldalplatformot érintette. A hatóság szerint legalább 29 további uniós intézmény adatai is veszélybe kerülhettek.

A Bizottság múlt pénteken jelentette be a kiberbiztonsági incidenst, amelyet még a hét elején fedeztek fel. Thomas Regnier bizottsági szóvivő újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy „az érintett adatok feltehetően már korábban is nyilvánosan elérhetők voltak”.

A csütörtöki technikai elemzés megerősítette azokat a korábbi értesüléseket, amelyek szerint a ShinyHunters értékesítette az ellopott információkat. A hackerek állítása szerint a megszerzett zsákmány levelezőszerverek adatbázis-kivonatait, bizalmas dokumentumokat, szerződéseket és egyéb érzékeny anyagokat tartalmazott.

Még több Uniós források

Cicaharc indult Ursula von der Leyen és az alelnöke között – mélyülő ellentét lehet a háttérben

Öt EU-tagállam fogott össze az éj leple alatt, kőkeményen megfizettetnék a háború nyerteseit

Dan Jørgensen kimondta: Európában a legrosszabb forgatókönyvre készülnek, valós veszély az üzemanyagok jegyrendszere

A CERT-EU tájékoztatása alapján a ShinyHunters március 28-án tette közzé a lopott adatokat a darkneten üzemeltetett szivárogtatóoldalán.

A kiszivárgott adathalmaz tömörítve mintegy 91,7 gigabájt, míg kicsomagolva 340 gigabájt méretű volt.

A ShinyHunters csoportot februárban egy holland távközlési szolgáltató elleni nagyszabású kibertámadással is összefüggésbe hozták. A formáció egy olyan kiterjedt bűnszervezethez tartozik, amely tavaly a Jaguar Land Rover informatikai rendszereinek feltörését is magára vállalta. Ez a korábbi incidens mintegy 2,2 milliárd eurós kárt okozott az Egyesült Királyság gazdaságának.

Kapcsolódó cikkünk

Komoly fenyegetést azonosított az Európai Bizottság, amely különösen a fiatalokat érinti

A magyar utáni sorsdöntő parlamenti választáson az EU-nál kezdeményezte a példátlan eszköz bevetését az aggódó tagállam kormánya

Brüsszel belenyúl a karbonpiacba: a kvótákon keresztül szorítják le az európai energiaárakat

Parancsba adták Ursula von der Leyenék: azonnal törölniük kellett a titkos üzeneteiket a vezetőknek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

Trader

Díjmentes előadás

Ne legyél Nyúl! Így fektess be okosan.

Nincs húsvét nyúl és tojás nélkül. A tojás az élet újjászületésének legősibb jelképe, a születés és megújulás szimbóluma, de vajon miért a nyuszi tojja a tojásokat? Erre nem tudjuk a választ, de ha érdekel, hogy a húsvéti időszak a tőzsdeparkett megújulás

Fórum

Konferencia ajánló

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Dan Jørgensen kimondta: Európában a legrosszabb forgatókönyvre készülnek, valós veszély az üzemanyagok jegyrendszere
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility