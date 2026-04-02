Szivárognak a titkos dokumentumok: hírhedt hackercsoport törte fel az EU kiemelt fontosságú informatikai rendszereit

A CERT-EU csütörtökön közzétett részletes technikai jelentésében arról számolt be, hogy a hackerek neveket, e-mail-címeket és elektronikus levelek tartalmát szerezték meg az Európai Bizottság felhőszolgáltatásainak feltörésekor.

A támadás az Amazon Web Services felhőjében futó europa.eu nyilvános weboldalplatformot érintette. A hatóság szerint legalább 29 további uniós intézmény adatai is veszélybe kerülhettek.

A Bizottság múlt pénteken jelentette be a kiberbiztonsági incidenst, amelyet még a hét elején fedeztek fel. Thomas Regnier bizottsági szóvivő újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy „az érintett adatok feltehetően már korábban is nyilvánosan elérhetők voltak”.

A csütörtöki technikai elemzés megerősítette azokat a korábbi értesüléseket, amelyek szerint a ShinyHunters értékesítette az ellopott információkat. A hackerek állítása szerint a megszerzett zsákmány levelezőszerverek adatbázis-kivonatait, bizalmas dokumentumokat, szerződéseket és egyéb érzékeny anyagokat tartalmazott.

A CERT-EU tájékoztatása alapján a ShinyHunters március 28-án tette közzé a lopott adatokat a darkneten üzemeltetett szivárogtatóoldalán.

A kiszivárgott adathalmaz tömörítve mintegy 91,7 gigabájt, míg kicsomagolva 340 gigabájt méretű volt.

A ShinyHunters csoportot februárban egy holland távközlési szolgáltató elleni nagyszabású kibertámadással is összefüggésbe hozták. A formáció egy olyan kiterjedt bűnszervezethez tartozik, amely tavaly a Jaguar Land Rover informatikai rendszereinek feltörését is magára vállalta. Ez a korábbi incidens mintegy 2,2 milliárd eurós kárt okozott az Egyesült Királyság gazdaságának.

