Újabb akadályt vett sikerrel a digitális euró

Az Európai Parlament Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának március 25-ei ülésén az Európai Központi Bank Kormányzótanácsának tagját hallgatták meg a képviselők, a nap legfontosabb híre mégsem ez volt, hanem az, hogy a téma jelentéstevője, Fernando Navarrete Rojas feladta az előrehaladást eddig gátló álláspontját.

Ez annál inkább lényeges fejlemény, mert, mint ahogy az ülést levezető elnök is megjegyezte bevezetőjében, míg általában a Parlament előbbre tart a Tanáccsal közösen elfogadott jogszabályok megtárgyalásában, ebben az esetben

a Tanács már tavaly decemberben kialakította közös álláspontját, a Parlament pedig még hezitált.

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak kell ugyanis elfogadnia a digitális eurót lehetővé tevő jogszabályt, az EKB Kormányzótanácsának az ülésen résztvevő tagja, Piero Cipollone szerint pedig az időbeni bevezetéshez ennek az év során meg kell történnie.