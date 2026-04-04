Cicaharc indult Ursula von der Leyen és az alelnöke között – mélyülő ellentét lehet a háttérben

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas igyekezett eloszlatni az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyen fennálló hatalmi rivalizálásról szóló híreket. A háttérben ugyanakkor konkrét intézményi érdekkonfliktusok és egyre intenzívebb viták buknak ki, amelyek az EU válságkezelésének irányítását is érintik.

Az uniós külpolitikai vezetésen belüli hatásköri feszültségekről szóló híreket Kaja Kallas igyekezett lehűteni, miután sajtóértesülések szerint rivalizálás alakult ki közte és Ursula von der Leyen között az EU globális válságkezelésének irányításáról. Kallas ironikusan „jó kis cicaharcként” utalt a történetre, de hangsúlyozta, hogy személyes szinten jó a kapcsolatuk – számolt be a Politico.

A feszültségek hátterében konkrét intézményi érdekellentétek állnak:

Kallas egyszerre az Európai Bizottság alelnöke és a tagállami külügyminisztereket tömörítő tanács vezetője, ami eleve több hatalmi központ metszetében helyezi el.

Ez régóta strukturális súrlódásokat okoz az uniós végrehajtó testület és az Európai Külügyi Szolgálat között, különösen úgy, hogy politikailag is eltérő táborhoz tartoznak.

Konkrét vitapontot jelentett, hogy von der Leyen hírszerzési egységet hozott létre a Bizottságon belül, miközben hasonló kapacitások már léteznek Kallas apparátusában. Kallas ezt nyíltan bírálta, mondván:

nem hatékony a párhuzamos struktúrák kiépítése, ha egy adott funkció már működik az EU-n belül.

Elismerte ugyanakkor, hogy az intézményi feszültségek kezdettől jelen vannak, de ezeket inkább működési, mint személyes konfliktusként értelmezte.

Az interjúban Kallas reagált Donald Trump amerikai elnök kritikájára is, aki „papírtigrisnek” nevezte a NATO-t a közel-keleti helyzet kapcsán, ahol felszólítása ellenére nem csatlakoztak az európai szövetségesek a Hormuzi-szoros felszabadításához.

Kallas szerint nem érkezett hivatalos felkérés a szövetséghez, így Trump bírálata teljesen alaptalan, és az ilyen nyilatkozatok inkább Oroszország érdekeit szolgálják, mivel gyengítik a nyugati szövetségi egységet.

Címlapkép forrása: EU