Cicaharc indult Ursula von der Leyen és az alelnöke között – mélyülő ellentét lehet a háttérben
Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas igyekezett eloszlatni az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyen fennálló hatalmi rivalizálásról szóló híreket. A háttérben ugyanakkor konkrét intézményi érdekkonfliktusok és egyre intenzívebb viták buknak ki, amelyek az EU válságkezelésének irányítását is érintik.

Az uniós külpolitikai vezetésen belüli hatásköri feszültségekről szóló híreket Kaja Kallas igyekezett lehűteni, miután sajtóértesülések szerint rivalizálás alakult ki közte és Ursula von der Leyen között az EU globális válságkezelésének irányításáról. Kallas ironikusan „jó kis cicaharcként” utalt a történetre, de hangsúlyozta, hogy személyes szinten jó a kapcsolatuk – számolt be a Politico.

A feszültségek hátterében konkrét intézményi érdekellentétek állnak:

Kallas egyszerre az Európai Bizottság alelnöke és a tagállami külügyminisztereket tömörítő tanács vezetője, ami eleve több hatalmi központ metszetében helyezi el.

Ez régóta strukturális súrlódásokat okoz az uniós végrehajtó testület és az Európai Külügyi Szolgálat között, különösen úgy, hogy politikailag is eltérő táborhoz tartoznak.

Öt EU-tagállam fogott össze az éj leple alatt, kőkeményen megfizettetnék a háború nyerteseit

Dan Jørgensen kimondta: Európában a legrosszabb forgatókönyvre készülnek, valós veszély az üzemanyagok jegyrendszere

Újabb akadályt vett sikerrel a digitális euró

Konkrét vitapontot jelentett, hogy von der Leyen hírszerzési egységet hozott létre a Bizottságon belül, miközben hasonló kapacitások már léteznek Kallas apparátusában. Kallas ezt nyíltan bírálta, mondván:

nem hatékony a párhuzamos struktúrák kiépítése, ha egy adott funkció már működik az EU-n belül.

Elismerte ugyanakkor, hogy az intézményi feszültségek kezdettől jelen vannak, de ezeket inkább működési, mint személyes konfliktusként értelmezte.

Az interjúban Kallas reagált Donald Trump amerikai elnök kritikájára is, aki „papírtigrisnek” nevezte a NATO-t a közel-keleti helyzet kapcsán, ahol felszólítása ellenére nem csatlakoztak az európai szövetségesek a Hormuzi-szoros felszabadításához.

Kallas szerint nem érkezett hivatalos felkérés a szövetséghez, így Trump bírálata teljesen alaptalan, és az ilyen nyilatkozatok inkább Oroszország érdekeit szolgálják, mivel gyengítik a nyugati szövetségi egységet.

Megszólalt a CIA egykori nagyágyúja: a lehető leghamarabb le kell állni az iráni háborúval

Trump kimondta, amitől a szövetségesek rettegtek, bedőlhet a NATO

Amerikai repülőgépeket lőtt le Irán, újabb csapásokat indítottak a Közel-Keleten – Percről percre az iráni háborúról szombaton

Címlapkép forrása: EU

BB Tengely: Egy főre jutó GDP

A BB tengely első részében: a Baltikum és a Balkán országainak rangsora az egy főre jutó GDP alapján. The post BB Tengely: Egy főre jutó GDP appeared first on HOLDBLOG.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

SZÉKESFEHÉRVÁR - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 7.

KECSKEMÉT - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. április 9.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap
Megvan, mikor lesz a pusztító amerikai-izraeli támadás, miközben Trump nagy sikert jelentett be - Percről percre az iráni háborúról vasárnap
Dan Jørgensen kimondta: Európában a legrosszabb forgatókönyvre készülnek, valós veszély az üzemanyagok jegyrendszere
