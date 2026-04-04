Dan Jørgensen kimondta: Európában a legrosszabb forgatókönyvre készülnek, valós veszély az üzemanyagok jegyrendszere

Az Európai Unió tartós energiaválságra készül, amelyet a közel-keleti konfliktus és az ellátási útvonalak sérülékenysége hajt. Brüsszel szerint ugyan még nincs közvetlen ellátásbiztonsági krízis, de az árak tartósan magasak maradhatnak, és egyes termékeknél rövid távon is romolhat a helyzet.

Vállalati Energiamenedzsment 2026 Energiahatékonyság, energiabeszerzés, megújuló energiatermelés – erről szól a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment 2026, jöjjön el Ön is!

Az Európai „a legrosszabb forgatókönyvekre készül”, beleértve az üzemanyagvásárlások korlátozásának lehetőségét és a stratégiai tartalékok további felszabadítását is – ismerte el az Európai Bizottság energiaügyi biztosa, Dan Jørgensen a Financial Times szerint.

Bár jelenleg nincs akut ellátási válság, a Bizottság már strukturális, hosszabb távú hatások kezelésére készít terveket, mivel az energiaárak tartósan magas szinten maradhatnak.

A piaci sokkot elsősorban a Hormuzi-szoros körüli feszültség és az öböl menti infrastruktúra elleni támadások váltották ki, amelyek globális szinten emelték az energiaárakat. Amint arról több elemzésünkben is írtunk, a kialakult ellátási helyzet inflációs nyomást és lassabb gazdasági növekedést vetít előre, miközben egyes országok már most rendkívüli intézkedésekhez – például széntüzelésű erőművek újraindításához – nyúlnak.

Különösen a légiforgalmi szektor aggódik a kerozinkínálat szűkülése miatt, de az EU egyelőre nem lazít a szabályokon, például az amerikai szabványok átvételével kapcsolatban.

Ugyanakkor Brüsszel minden opciót vizsgál, beleértve a jogszabályi beavatkozásokat és az újabb stratégiai készletfelszabadítást, ha a helyzet súlyosbodik.

Az orosz LNG-importok kivezetését viszont idén még nem tervezik leállítani, inkább a globális piaci forrásokra támaszkodna.

